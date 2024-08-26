Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением - 26.08.2024 Украина.ру
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Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением
Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением - 26.08.2024 Украина.ру
Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением
Российские оборонные заводы работают в три смены, они в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2024-08-26T04:15
2024-08-26T04:15
новости
россия
запад
курская область
техника
оборона
опк
завод
вооружения
производство
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В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника там тоже есть. Благодаря этому ВСУ продолжают натиск на позиции ВС РФ, рассказал публицист.Это не организационные просчеты, а объективный недостаток ресурсов. По официальным данным, Россия производит примерно 1500 танков в год. В эту же статистику попадают снятые с хранения и дооборудованные советские танки, отметил волонтер.На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же может рассчитывать только на собственные силы и свой оборонно-промышленный комплекс, отметил он."Да, наши заводы работают в три смены. Да, мы в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения наших войск техникой и вооружением", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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новости, россия, запад, курская область, техника, оборона, опк, завод, вооружения, производство
Новости, Россия, Запад, Курская область, техника, оборона, ОПК, завод, вооружения, производство

Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением

04:15 26.08.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПроизводство танков на "Уралвагонзаводе"
Производство танков на Уралвагонзаводе - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Российские оборонные заводы работают в три смены, они в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника там тоже есть. Благодаря этому ВСУ продолжают натиск на позиции ВС РФ, рассказал публицист.
Это не организационные просчеты, а объективный недостаток ресурсов. По официальным данным, Россия производит примерно 1500 танков в год. В эту же статистику попадают снятые с хранения и дооборудованные советские танки, отметил волонтер.
"Еще мы в год производим примерно 3000 других различных бронемашин. Учитывая наши потери и поступление в армию новых контрактников, которых тоже нужно обеспечить техникой, этого явно недостаточно", - отметил Садулаев.
На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же может рассчитывать только на собственные силы и свой оборонно-промышленный комплекс, отметил он.
"Да, наши заводы работают в три смены. Да, мы в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения наших войск техникой и вооружением", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру
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