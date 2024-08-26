https://ukraina.ru/20240826/1057011315.html

Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением

Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением - 26.08.2024 Украина.ру

Садулаев: Заводы работают в три смены, но этого недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением

Российские оборонные заводы работают в три смены, они в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения войск техникой и вооружением. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2024-08-26T04:15

2024-08-26T04:15

2024-08-26T04:15

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В Курскую область ВСУ пригнали очень много бронемашин, самые современные бронетранспортеры и БМП. Танки у противника там тоже есть. Благодаря этому ВСУ продолжают натиск на позиции ВС РФ, рассказал публицист.Это не организационные просчеты, а объективный недостаток ресурсов. По официальным данным, Россия производит примерно 1500 танков в год. В эту же статистику попадают снятые с хранения и дооборудованные советские танки, отметил волонтер.На Украину работает вся военная машина Запада. Россия же может рассчитывать только на собственные силы и свой оборонно-промышленный комплекс, отметил он."Да, наши заводы работают в три смены. Да, мы в разы увеличили выпуск продукции. Но пока этого все равно недостаточно для обеспечения наших войск техникой и вооружением", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Германа Садулаев: Если ВСУ резко бросят Донбасс и рванут на Брянск, Россия растянет их и растащит на сайте Украина.руПодробнее о том, почему Запад не готов к большой войне с Россией - в интервью Петра Скоробогатого: Если ВСУ после Курска не нанесут еще пару ударов, Россия навсегда загонит их в окопы на сайте Украина.ру

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новости, россия, запад, курская область, техника, оборона, опк, завод, вооружения, производство