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Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?
Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность? - 21.08.2024 Украина.ру
Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил, почему киевский режим до сих пор не признан террористическим, оценил ситуацию в Молдавии перед выборами президента и парламента
2024-08-21T08:05
2024-08-21T08:05
2024-08-21T08:06
видео
россия
молдавия
азербайджан
ес
"талибан"
оон
владимир путин
киев
террорист
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Также он прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Гейдаром Алиевым:00:28 – Почему украинский режим и его структуры власти не признаны террористическими организациями в России? 03:40 – Осталась ли возможность российско-украинских переговоров? 07:49 – Выборы в Молдавии: что может изменить Россия? 12:47 – О планах Молдавии вступить в ЕС и приднестровском вопросе.16:42 – О встрече Путина и Алиева: кто важнее для Азербайджана – Турция или Россия? * В ходе интервью упоминается организация Талибан, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?
08:05 21.08.2024 (обновлено: 08:06 21.08.2024)
Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил, почему киевский режим до сих пор не признан террористическим, оценил ситуацию в Молдавии перед выборами президента и парламента
Также он прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Гейдаром Алиевым:
00:28 – Почему украинский режим и его структуры власти не признаны террористическими организациями в России?
03:40 – Осталась ли возможность российско-украинских переговоров?
07:49 – Выборы в Молдавии: что может изменить Россия?
12:47 – О планах Молдавии вступить в ЕС и приднестровском вопросе.
16:42 – О встрече Путина и Алиева: кто важнее для Азербайджана – Турция или Россия?
* В ходе интервью упоминается организация Талибан, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.