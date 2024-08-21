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Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?

Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность? - 21.08.2024 Украина.ру

Денисов: пророссийская Молдавия – миф или реальность?

Политолог, эксперт Финансового университета при Правительстве России, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов объяснил, почему киевский режим до сих пор не признан террористическим, оценил ситуацию в Молдавии перед выборами президента и парламента

2024-08-21T08:05

2024-08-21T08:05

2024-08-21T08:06

видео

россия

молдавия

азербайджан

ес

"талибан"

оон

владимир путин

киев

террорист

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Также он прокомментировал итоги встречи президента России Владимира Путина с главой Азербайджана Гейдаром Алиевым:00:28 – Почему украинский режим и его структуры власти не признаны террористическими организациями в России? 03:40 – Осталась ли возможность российско-украинских переговоров? 07:49 – Выборы в Молдавии: что может изменить Россия? 12:47 – О планах Молдавии вступить в ЕС и приднестровском вопросе.16:42 – О встрече Путина и Алиева: кто важнее для Азербайджана – Турция или Россия? * В ходе интервью упоминается организация Талибан, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность.

россия

молдавия

азербайджан

киев

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