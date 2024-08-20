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Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением

Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением - 20.08.2024 Украина.ру

Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением

Владимир Зеленский 20 августа приехал в Днепропетровскую область и провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), говорится в его телеграм-канале

2024-08-20T11:38

2024-08-20T11:38

2024-08-20T11:38

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днепропетровская область

никополь

владимир зеленский

вода

водоснабжение

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"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы", — сказал он.Кроме того, Зеленский призвал местные власти максимально оперативно реализовать проект водоснабжения Николаевской области.Каховская ГЭС была разрушена год назад. Вода затопила села и города, которые находятся по течению Днепра. В регионе вводился режим ЧС. Российские военные, которые охраняли станцию, заявили, что ее подорвали украинские военные, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.Подробнее о случившемся - в материале Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор на сайте Украина.ру.

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новости, днепропетровская область, никополь, владимир зеленский, вода, водоснабжение