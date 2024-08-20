Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением - 20.08.2024 Украина.ру
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Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением
Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением - 20.08.2024 Украина.ру
Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением
Владимир Зеленский 20 августа приехал в Днепропетровскую область и провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), говорится в его телеграм-канале
2024-08-20T11:38
2024-08-20T11:38
новости
днепропетровская область
никополь
владимир зеленский
вода
водоснабжение
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"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы", — сказал он.Кроме того, Зеленский призвал местные власти максимально оперативно реализовать проект водоснабжения Николаевской области.Каховская ГЭС была разрушена год назад. Вода затопила села и города, которые находятся по течению Днепра. В регионе вводился режим ЧС. Российские военные, которые охраняли станцию, заявили, что ее подорвали украинские военные, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.Подробнее о случившемся - в материале Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор на сайте Украина.ру.
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новости, днепропетровская область, никополь, владимир зеленский, вода, водоснабжение
Новости, Днепропетровская область, Никополь, Владимир Зеленский, вода, водоснабжение

Зеленский заявил о проблемах с водоснабжением

11:38 20.08.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский 20 августа приехал в Днепропетровскую область и провел совещание по водоснабжению региона, проблемы с которым возникли после разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), говорится в его телеграм-канале
"Марганец, Никополь, Покров, другие города. Восстанавливаем водоснабжение. Работа ради этого происходила под постоянными ударами врага. Более трех сотен километров труб водопровода. Кривой Рог с водой. Пополняются резервы", — сказал он.
Кроме того, Зеленский призвал местные власти максимально оперативно реализовать проект водоснабжения Николаевской области.
Каховская ГЭС была разрушена год назад. Вода затопила села и города, которые находятся по течению Днепра. В регионе вводился режим ЧС.
Российские военные, которые охраняли станцию, заявили, что ее подорвали украинские военные, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Подробнее о случившемся - в материале Весь ущерб от разрушения Каховской ГЭС ещё только предстоит оценить – сенатор на сайте Украина.ру.
 
НовостиДнепропетровская областьНикопольВладимир Зеленскийводаводоснабжение
 
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