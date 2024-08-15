https://ukraina.ru/20240815/1056885462.html

Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки

Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки - 15.08.2024 Украина.ру

Зеленский назначил очередного фейкового мэра. Зачем он плодит администрации-призраки

Владимир Зеленский продолжает делать вид, что руководит территориями, которые давно находятся под контролем РФ. На этот раз он своим указом решил сменить руководителя города Токмак в Запорожской области. Подобная практика давно стала для Украины обыденной, на такие "администрации" выделяются деньги из бюджета, а чиновники исправно получают зарплаты

2024-08-15T17:11

2024-08-15T17:11

2024-08-15T17:11

эксклюзив

украина

владимир зеленский

мэр

токмак

мариуполь

мелитополь

крым

ирина верещук

министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий украины

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Мэр без городаРаспоряжение Зеленского было обнародовано 14 августа.До этого эту украинскую администрацию "возглавлял" Александр Чуб.Город Токмак перешел под контроль РФ в марте 2022 года. Вместе с другими территориями Запорожской области он вошел в состав России после референдума осенью того же года.Де-факто украинская администрация Токмака сложила свои полномочия задолго до этого. До начала СВО этот город возглавлял 57-летний мэр Игорь Котелевский, который избрался на эту должность еще в 2009 году и с тех пор переизбиравшийся трижды.После прихода российских войск он перестал руководить городом, но остался там. В начале мая стало известно, что Котелевский умер. Обстоятельства его смерти так и остались невыясненными, украинские СМИ писали, что он мог покончить жизнь самоубийством."Представляете, все эти территории, неподконтрольные Киеву, еще и свои бюджеты имеют, как украинские территории. И распоряжаются ими те самые администрации в изгнании. Причем если пересчитывать дотации и субвенции на душу населения до 2022-го, то выделяемые суммы не слишком отличаются от тех, что имеют местные органы власти в контролируемых Киевом регионах. Очень интересно, на что эти бюджеты тратятся? Помимо диверсий и шпионажа", - прокомментировал у себя в телеграм-канале экс-депутат Верховной Рады Олег Царев.Представительство Зеленского в КрымуВпервые практика назначения ничего не решающих "администраций" была применена Киевом в 2014-2015 гг., когда Украина лишилась Крыма, а также части территории Донецкой и Луганской областей.Киев продолжает считать эти регионы своими, поэтому в системе госуправления по-прежнему фигурируют всевозможные органы власти, которые не осуществляют каких-то реальных полномочий.Самый яркий пример – Крым. После того, как полуостров вернулся в состав России, на территории соседней Херсонской области создали так называемое представительство президента Украины в Автономной республике Крым. В настоящий момент это "представительство" возглавляет крымская татарка, активистка Майдана Тамила Ташева.Помимо "представительства", при киевском режиме функционируют иные структуры, которые номинально работают с Крымом, например, прокуратура. Последняя в основном занимается вынесением подозрений и обвинений крымчанам, которых украинские власти сочтут нарушителями и преступниками."Восстановитель" МариуполяОсобый цинизм процесс создания фейковых администраций принял после начала российской военной спецоперации.Парадокс ситуации в том, что сбежавшим из потерянных городов украинским чиновникам оказалось выгоднее числиться "в изгнании". Действительно, бюджеты из государственной казны выделяются почти те же, а делать при этом ничего не нужно и отвечать ни за что не надо.Этим вовсю пользуется "администрация" Мариуполя. Украинский "мэр" этого города Вадима Бойченко эвакуировался оттуда еще до начала активных боев за этот населенный пункт, однако полномочий не сложил, а вместо этого отправился в турне по Европе, вовсю эксплуатируя тему "разрушенного" Мариуполя.Год назад СМИ писали, что Бойченко и его свита регулярно катаются по загранице и даже подписывают там всякие контракты. Среди таких стран – Бельгия, Британия, Польша и другие.Любимый "конёк" Бойченко – презентация всевозможных планов по восстановлению Мариуполя и выбивание на это средств из европейцев. На память о мариупольском "мэре" и его команде, европейцам дарят разную сувенирную продукцию с символикой города и Украины, которая оплачивается из средств украинских налогоплательщиков.Кроме того, изрядная доля финансирования приходится на обеспечение работы так называемых центров "ЯМариуполь", которые призваны содействовать "внутренне перемещенным лицам". Например, на закупку для них брендированных канцтоваров ушло 275 тыс. гривен (668,8 тыс. рублей).Помощь магииИван Федоров - еще один видный украинский виртуальный "мэр". До прошлого года он числился "главой" Мелитополя, который также с 2022 года входит в состав РФ. В начале этого года он пошел на повышение и получил должность начальника администрации всей Запорожской области, той ее части, которая контролируется Украиной.Как и Бойченко, Федоров "управлял" с 2022 года Мелитополем издалека. Его часто можно было видеть в эфире украинского ТВ, где он регулярно пророчил возвращение этого города в Украину со дня на день.Слово "пророчил" здесь не случайно. Как выяснилось позднее, беглый мелитопольский "градоначальник" не чурается… черной магии. Разоблачить Федорова помогла его бывшая избранница Алена Лоран, которая позиционирует себя как блогера, виртуоза Таро и прочих "потусторонних" практик.В феврале она выложила в сети свою переписку с мэром, в которой тот писал девушке, чтобы она с помощью своих "магических" способностей помогла вернуть Мелитополь Украине. Еще Федоров просил Лоран раскинуть карты и заглянуть в его политическое будущее, а в политике и бизнесе руководствовался советами своей подруги, которая она черпала у "темных сил".Вершиной скандала стала та часть переписки, в которой Федоров предложил Лоран переехать… в российский Крым ради безопасности. Более того, именно "мэр" Мелитополя вызвался помочь ей с этим.Министерство "реинтеграции"Одними местными администрациями творчество украинских властей по созданию фейковых структур не ограничивается. В стране, например, есть целое министерство, смысл существования которого вряд ли объяснит даже кто-нибудь из его сотрудников.Министерство реинтеграции оккупированных территорий – за громким названием скрывается настоящая функциональная пустота. Читаем официально определенные задачи ведомства: реинтеграция "временно оккупированных территорий", гуманитарное сотрудничество, преодоление последствий конфликта, развитие мира и т.д.У министерства, как водится, есть свой руководитель – ныне это экс-депутат Верховной Рады Ирина Верещук. Есть свой аппарат, и, конечно же, бюджет.Существование этого министерства вызывает вопросы и в самой Украине."Это министерство задумывалось, как структура, которая должна была бы способствовать реинтеграции оккупированных территорий после их возможного возвращения или освобождения, или деоккупации. Поскольку этот вопрос отложился во времени и пространстве, деятельность министерства не отменилась, мы министерство не реорганизовывали, не закрывали, не ликвидировали. Но место ему постоянно искали. И, очевидно, какого-то конкретного места не находится. Оно занимается то тем, то тем, то оно помогает одному министерству, то другому, то берет на себя какую-то инициативу, потом ее передают кому-то другому, например, омбудсмену или Главному управлению разведки, или военным администрациям, или еще кому-то", - жаловался ранее депутат Сергей Рахманин.Несмотря на это, воз и ныне там. Минреинтеграции продолжает пилить государственные деньги, а его руководительница регулярно дает брифинги.Возможно, это министерство придерживают ради пиара и информационных операций. Так, на днях Верещук рассказывала о возможности создания гуманитарных коридоров в Курской области, куда ранее вторглись формирования ВСУ.Подробнее о событиях в Курской области - в материале издания Украина.ру Алексей Самойлов: Россия преподала НАТО урок под Курском, а для ВСУ может повториться Иловайск 2014 года.

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Павел Котов

эксклюзив, украина, владимир зеленский, мэр, токмак, мариуполь, мелитополь, крым, ирина верещук, министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий украины