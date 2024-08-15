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Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж
Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж - 15.08.2024 Украина.ру
Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж
Украина.ру посетила Х Международный военно-технический форум "Армия-2024". Новейшие образцы вооружения и техники, многомиллионные контракты, делегации 83... Украина.ру, 15.08.2024
2024-08-15T09:53
2024-08-15T09:53
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Украина.ру посетила Х Международный военно-технический форум "Армия-2024". Новейшие образцы вооружения и техники, многомиллионные контракты, делегации 83 государств и… отмена ряда привычных мероприятий из соображений безопасности. Как производители оборудования и техники учитывают опыт специальной военной операции? Что такое "народный ВПК"? Как наша техника проявляет себя в прямом противостоянии с западным оружием? Ответы в нашем материале. #Армия #Армия2024 #форум #Патриот #Кубинка #СВО #спецоперация #война #Украина #Россия #Белоусов #Ярс #К52 #Ми28 #С300 #С400 #дрон #БПЛА #беспилотник #броня #бронежилет #РЭБ #РЭР #Донбасс #ДНР #Китай #Индия #Иран #Белоруссия #ФМБА #НародныйФронт #Калашников #Сухой #тренажер #МинистерствоОбороны
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Видео, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, ВПК, беспилотники, БПЛА, дроны, ДНР, СВО, Армия, выставка, Минобороны РФ