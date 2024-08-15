https://ukraina.ru/20240815/1056874165.html

Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж

Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж - 15.08.2024 Украина.ру

Ракеты, дроны, РЭБы и новинки "народного" ВПК России: что ещё было на форуме "Армия – 2024". Спецрепортаж

Украина.ру посетила Х Международный военно-технический форум "Армия-2024". Новейшие образцы вооружения и техники, многомиллионные контракты, делегации 83... Украина.ру, 15.08.2024

2024-08-15T09:53

2024-08-15T09:53

2024-08-15T09:53

видео

украина

россия

донецкая народная республика

впк

беспилотники

бпла

дроны

днр

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0f/1056874035_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_82a1bcab3fdcf833895e028832ac0a21.jpg

Украина.ру посетила Х Международный военно-технический форум "Армия-2024". Новейшие образцы вооружения и техники, многомиллионные контракты, делегации 83 государств и… отмена ряда привычных мероприятий из соображений безопасности. Как производители оборудования и техники учитывают опыт специальной военной операции? Что такое "народный ВПК"? Как наша техника проявляет себя в прямом противостоянии с западным оружием? Ответы в нашем материале. #Армия #Армия2024 #форум #Патриот #Кубинка #СВО #спецоперация #война #Украина #Россия #Белоусов #Ярс #К52 #Ми28 #С300 #С400 #дрон #БПЛА #беспилотник #броня #бронежилет #РЭБ #РЭР #Донбасс #ДНР #Китай #Индия #Иран #Белоруссия #ФМБА #НародныйФронт #Калашников #Сухой #тренажер #МинистерствоОбороны

украина

россия

донецкая народная республика

днр

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, донецкая народная республика, впк, беспилотники, бпла, дроны, днр, сво, армия, выставка, минобороны рф, видео