https://ukraina.ru/20240812/1056813378.html
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко - 12.08.2024 Украина.ру
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, можно ли считать канонической Украинскую православную церковь
2024-08-12T09:45
2024-08-12T09:45
2024-08-12T10:30
видео
ростислав ищенко
украина
россия
ссср
филарет
рпц
упц
ес
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056813255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b3760627916f5deecc0716ff0bfb997f.jpg
Также он объяснил, зачем РПЦ самоустранилась от руководства верующими на Украине и спрогнозировал, насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической церкви.
украина
россия
ссср
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/0c/1056813255_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a2a2bf7485eced808a004acfe9f9e42e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ростислав ищенко, украина, россия, ссср, филарет, рпц, упц, ес, европа, сво, православие, церковь, видео
Видео, Ростислав Ищенко, Украина, Россия, СССР, Филарет, РПЦ, УПЦ, ЕС, Европа, СВО, Православие, Церковь
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
09:45 12.08.2024 (обновлено: 10:30 12.08.2024)
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, можно ли считать канонической Украинскую православную церковь
Также он объяснил, зачем РПЦ самоустранилась от руководства верующими на Украине и спрогнозировал, насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической церкви.