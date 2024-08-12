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Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко

Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко - 12.08.2024 Украина.ру

Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, можно ли считать канонической Украинскую православную церковь

2024-08-12T09:45

2024-08-12T09:45

2024-08-12T10:30

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Также он объяснил, зачем РПЦ самоустранилась от руководства верующими на Украине и спрогнозировал, насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической церкви.

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