Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко - 12.08.2024 Украина.ру
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Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко - 12.08.2024 Украина.ру
Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, можно ли считать канонической Украинскую православную церковь
2024-08-12T09:45
2024-08-12T10:30
видео
ростислав ищенко
украина
россия
ссср
филарет
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упц
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европа
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Также он объяснил, зачем РПЦ самоустранилась от руководства верующими на Украине и спрогнозировал, насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической церкви.
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видео, ростислав ищенко, украина, россия, ссср, филарет, рпц, упц, ес, европа, сво, православие, церковь, видео
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Разделение между РПЦ и УПЦ: чем закончится церковный кризис на Украине – Ищенко

09:45 12.08.2024 (обновлено: 10:30 12.08.2024)
 
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Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на Украина.ру рассказал, можно ли считать канонической Украинскую православную церковь
Также он объяснил, зачем РПЦ самоустранилась от руководства верующими на Украине и спрогнозировал, насколько сложно будет вернуть украинских православных в лоно канонической церкви.
 
ВидеоРостислав ИщенкоУкраинаРоссияСССРФиларетРПЦУПЦЕСЕвропаСВОПравославиеЦерковь
 
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