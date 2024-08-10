Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
России нужно готовиться к жесткому и долгому противостоянию: сначала нанести решительное поражение ВСУ в Курской области, а потом гнать их по всем фронтам. При этом даже речи не может идти о переговорах, ведь противник использует обещания переговорах в своих обманных целях
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он подчеркнул, что условия России все знают, ранее они были публично озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, однако они оказались неприемлемы для Запада и его киевского сателлита. и тогда противник попытался пойти на обман.
"Наши противники сделали все, чтобы мы думали о мире, который вроде бы витает в воздухе, и, возможно, кто-то уловил в этом что-то реальное. Но это мираж, которым противник хотел усыпить нас, подло замышляя очередной "контрнаступ" в неожиданном для нас месте. Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Сегодня это, возможно, прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, " - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
Условия мирного плана Путина:
- —ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые пока контролирует Киев.
- —Украинские власти должны официально огласить отказ от планов вступления в НАТО.
- —В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.
- —Санкции Запада против России должны быть сняты.
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Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.