Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами" - 10.08.2024 Украина.ру
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Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"
Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами" - 10.08.2024 Украина.ру
Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"
России нужно готовиться к жесткому и долгому противостоянию: сначала нанести решительное поражение ВСУ в Курской области, а потом гнать их по всем фронтам. При этом даже речи не может идти о переговорах, ведь противник использует обещания переговорах в своих обманных целях
2024-08-10T08:20
2024-08-10T08:20
новости
курская область
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он подчеркнул, что условия России все знают, ранее они были публично озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, однако они оказались неприемлемы для Запада и его киевского сателлита. и тогда противник попытался пойти на обман. Условия мирного плана Путина:Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html
https://ukraina.ru/20240809/1056794273.html
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новости, курская область
Новости, Курская область

Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"

08:20 10.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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России нужно готовиться к жесткому и долгому противостоянию: сначала нанести решительное поражение ВСУ в Курской области, а потом гнать их по всем фронтам. При этом даже речи не может идти о переговорах, ведь противник использует обещания переговорах в своих обманных целях
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.
Он подчеркнул, что условия России все знают, ранее они были публично озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, однако они оказались неприемлемы для Запада и его киевского сателлита. и тогда противник попытался пойти на обман.
"Наши противники сделали все, чтобы мы думали о мире, который вроде бы витает в воздухе, и, возможно, кто-то уловил в этом что-то реальное. Но это мираж, которым противник хотел усыпить нас, подло замышляя очередной "контрнаступ" в неожиданном для нас месте. Самое парадоксальное, что удар по Курской области может быть не основным. Сегодня это, возможно, прикрытие или отвлекающий маневр ВСУ. А основной удар будет нанесен в другом месте, " - сказал Шкурлатов в интервью Украина обманула всех миражом о мире, замышляя новый "контрнаступ" ВСУ.
Условия мирного плана Путина:
  • ВСУ должны быть полностью выведены из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также из Запорожской и Херсонской областей, включая территории, которые пока контролирует Киев.
  • Украинские власти должны официально огласить отказ от планов вступления в НАТО.
  • В международных договорах должен быть зафиксировать статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.
  • Санкции Запада против России должны быть сняты.
Вчера, 12:39
"Обстановка меняется каждую минуту": подполковник рассказал о происходящем в Курской областиПроисходящее под Курском нельзя рассматривать с успокоительных позиций. Необходимо признать, что ВСУ уже не первый день ведут активные наступательные действия, несмотря на то, что их первая попытка прорыва была погашена
Вчера, 17:06
Несколько дней или месяцев? Подполковник об атаке ВСУ на Курскую областьРоссии необходимо готовиться к жесткому и долгому противостоянию с врагом. И уничтожение ВСУ под Курском будет только одним из шагов к победе над нацистским киевским режимом. Дальше ВС РФ предстоит гнать противника по всем фронтам
Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
8 августа, 03:30
Цель с конкретным адресом: эксперт о попытке ВСУ прорваться в Курскую область Увеличение числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ, руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, а именно - Курской области, чтобы показать хоть какие-то успехи
А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Вчера, 05:40
Главная цель - Суджа: эксперт рассказал, зачем Украина ударила по Курской областиПланы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию. Следующий момент- это медийная составляющая, а также оттягивание российских резервов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.
Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.
Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.
*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.
 
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