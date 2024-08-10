https://ukraina.ru/20240810/1056795290.html

Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"

Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами" - 10.08.2024 Украина.ру

Удар по Курской области - не основной: подполковник объяснил, как Киев жонглирует "мирными миражами"

России нужно готовиться к жесткому и долгому противостоянию: сначала нанести решительное поражение ВСУ в Курской области, а потом гнать их по всем фронтам. При этом даже речи не может идти о переговорах, ведь противник использует обещания переговорах в своих обманных целях

2024-08-10T08:20

2024-08-10T08:20

2024-08-10T08:20

новости

курская область

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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил подполковник, председатель правления организации "Офицеры России" Роман Шкурлатов.Он подчеркнул, что условия России все знают, ранее они были публично озвучены президентом РФ Владимиром Путиным, однако они оказались неприемлемы для Запада и его киевского сателлита. и тогда противник попытался пойти на обман. Условия мирного плана Путина:Ранее в беседе с журналистами издания Украина.ру военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный также отметил, что руководство Украины решилось на очередную попытку прорыва на территорию РФ, чтобы показать хоть какие-то успехи на фоне увеличения числа потерь личного состава, техники ВСУ, а также территорий, которые пядь за пядью освобождают ВС РФ.А вот ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь считает, что планы Киева заключаются в том, чтобы вывести из строя газотранспортную систему на территории России и воздействовать на Венгрию и Словакию, а заодно сделать медийную акцию и оттянуть российские резервы.Утром 6 августа украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) начала попытку с боем прорваться на территорию Курской области. Известно, что в состав ДРГ входили не только бойцы ВСУ, но и террористы из "Русского добровольческого корпуса"*.Всего для атаки ВСУ задействовали более 400 человек. Они были вооружены американскими винтовками M4, также у них в распоряжении были гранаты, взрывчатка C4, танки и бронированные машины. Российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных сил России отразили атаку.Похожие на эту попытку прорыва события произошли в Белгородской области в мае прошлого года. Тогда украинские ДРГ попытались вторгнуться в Грайворонский район региона. Сценарий террористы использовали тот же самый: сначала обстреляли мирную территорию, потом применили артиллерию, а затем в дело вступили диверсанты. Их судьба известна.*-РДК, запрещенная в России террористическая организация.

https://ukraina.ru/20240809/1056786969.html

https://ukraina.ru/20240809/1056794273.html

https://ukraina.ru/20240808/1056728784.html

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новости, курская область