"Это сигнал всем странам": эксперт указал на важный просчёт Вашингтона в войне против Ирана
В основе военной силы США — экономика и ресурсы, но на расстоянии в тысячи километров воевать нелегко. Это сигнал всем странам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
2026-04-20T15:19
15:19 20.04.2026
 
© X / U.S. Central Command
В основе военной силы США — экономика и ресурсы, но на расстоянии в тысячи километров воевать нелегко. Это сигнал всем странам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал заместитель Председателя Госдумы России, первый заместитель Председателя партии "Справедливая Россия", кандидат экономических наук Александр Бабаков
Журналист в своём вступительном слове указала на экономические последствия кризиса на Ближнем Востоке. Отвечая на это, вице-спикер выделил важный аспект. "Второй немаловажный аспект — экономический. Потому что в основе пресловутой военной силы Америки и Израиля лежит экономическая сфера деятельности", — заявил Бабаков.
Затем, комментируя ту часть вопроса, где журналист говорила о выгодах России от роста цен на нефть, он объяснил мотивы США. "США как держава посчитали возможным проявить себя именно потому, что у них есть ресурсы", — пояснил парламентарий.
Продолжая отвечать на вопрос о том, почему Америка просчиталась, депутат указал на их главную проблему. "Но, оказавшись на расстоянии в тысячи километров от родного материка, они столкнулись с осознанием того, что на таких расстояниях нелегко осуществлять постоянное воздействие, в том числе вооруженное, на другие государства, особенно если они готовы оказывать противодействие и защищать собственный суверенитет", — заявил Бабаков.
Возвращаясь к теме экономических последствий, которую подняла журналист, парламентарий назвал это сигналом для всех стран. "Это, кстати, сигнал всем странам", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Бабаков: Если Запад не изменит позицию по Украине, Россия поступит по сценарию Ирана" на сайте Украина.ру.
Также актуальное интервью по теме "Алексей Фененко: Россия может ударить по малым странам НАТО, чтобы предупредить Париж и Лондон" на сайте Украина.ру.
