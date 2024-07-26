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Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры

Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры - 26.07.2024 Украина.ру

Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры

В Москве прошла презентация поэтического сборника участников военных действий; в Британии и США сообщили о смерти Джона Мейолла; украинский актер многократно извинился за танцы под русскую музыку

2024-07-26T06:33

2024-07-26T06:33

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"Нет уз святее товарищества"Во вторник, 23 июля, в московском Музее Победы прошла презентация второго сборника поэзии и рассказов участников военных действий на Украине. Название сборника — "Нет уз святее товарищества", в него вошли 43 произведения, одним из редакторов которых стал доброволец и писатель Захар Прилепин."Мы будем двигаться вперед на всех фронтах, на которых нам дан приказ двигаться вперед. В тылу тоже должна вестись огромная, соразмерная, постоянная, качественная работа", — сказал он на мероприятии.Церемония началась с минуты молчания в память о павших героях. После этого выступили почетные гости и участники СВО — авторы произведений, вошедших в сборник: Даниил Федорович и Алексей Преснаков."Наш общий долг — сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга "Жизнь за други своя" уже распространена по всем регионам России — библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеры которых были приглашены ветераны и их семьи.По историям, собранным в книге, обязательно будут снимать фильмы и создадут новые театральные постановки. "Нет уз святее товарищества" — это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь — к богу, ближнему и Родине", — рассказала заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Выступали также и музыкант, в частности Алексей Поддубный "Джанго".В презентации принял участие Герой Советского Союза Валерий Бурков (инок Киприан); Герои России Владислав Головин, Алексей Романов, Рустам Сайфуллин, Владимир Шаманов.Участники мероприятия также посетили однодневную выставку скульптур Московского архитектурного института "С нами Бог!", посвященную Героям СВО. Прообразами портретов выступили реальные командиры и штурмовики.Прилепин поднял тему о том, что на военную тематику в России нет тренда, молодежь недостаточно интересуется ею не только в литературе, но и в театре, и в кино, и в музыке.На днях он написал в своем телеграм-канале, что некоторые российские театры отказываются от постановок по его произведениям на эту тему, а российские государственные СМИ мало освещают подобные культурные события.Легенда блюз-рокаВ среду, 24 июля, британская газета The Guardian сообщила о смерти патриарха американского блюз-рока Джона Мейолла."Покойся с миром, мой друг", — написал в соцсетях другой легендарный блюзмен Джо Бонамасса, узнав о смерти 90-летнего Мейолла.Эрик Клэптон, Джон Макви, Джон Ли Хукер, Джимми Пейдж, Джек Брюс, Энди Фрейзер — только малый список известных музыкантов, сотрудничавших с Мейоллом, которому в мире блюза благодарны и за его второе дыхание в 70-х, за рождение коллективов Fleetwood Mac, Bluesbreakers, вдохновение многих других музыкантов в импровизации и аранжировке.В 2024 году Мейолл должен быть включен в Зал славы рок-н-ролла, где ему присудят награду за музыкальное влияние наряду с двумя другими иконами блюза — Биг Мамой Торнтон и Алексис Корнер."Проблемы со здоровьем, которые заставили Джона прекратить свою эпическую гастрольную карьеру, наконец-то привели к миру одного из величайших в мире воинов дорог", — сообщили родственники музыканта в его Instagram*-аккаунте.Гастролировал он действительно до последнего, хотя полноценно начал музыкальную карьеру в начале 60-х, после переезда в Лондон из родной Калифорнии.Мейолл родился в Маклсфилде в 1933 году. В детстве он учился игре на фортепиано, губной гармошке и гитаре, которая стала его главным инструментом.До Лондона его ждала служба в армии — в Корее, учеба в художественной школе по специальности графический дизайн и творческие поиски.Он давал сотни живых концертов каждый год и продолжал гастролировать до 2022 года."Мова — зброя", но вечеринка — под Земфиру**Очередной языковой скандал в украинской артистической среде: уже несколько дней без остановки извиняется во всех СМИ и соцсетях актер театра и кино Тарас Цымбалюк.В телеграм-каналах завирусилось видео, на котором он отдыхает у себя дома с семьей и друзьями, а на фоне играют песни на русском языке, среди которых "Почему" Земфиры** и "Первый снег" группы "Моральный кодекс".Компанию ненависти против Цымбалюка организовала журналистка Алина Доротюк, 99% публикаций которой состоит именно из травли артистов и других публичных людей, которые где-нибудь позволили себе сказать хоть слово по-русски.В очередной раз извинившись в Instagram*, Цымбалюк призвал коллег-артистов к ответственности, признал себя виновным, и все в таком духе. Но внезапно написал:Вот это вот "вскользь" упомянутое волонтерство, как бы между дел, и прочие униженные извинения, а тем более жалобы на радикализацию общества выглядят тем более сомнительно, что в 2022 году в интервью Цымбалюк продвигал стандартный тезис уже покойной Ирины Фарион "мова — це зброя" (язык — это оружие. — укр.) и настаивал на тотальной украинизации.Впрочем, актер он действительно довольно известный: снимался в популярных проектах, таких как "Поймать Кайдаша" Александра Тименко, "Крепостная" Феликса Герчикова и Максима Литвинова, а российские телезрители могли видеть его во многих эпизодах сериала "Возвращение Мухтара".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Признана иноагентом в РФ.

https://ukraina.ru/20240625/1031714058.html

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Мария Нестерова

эксклюзив, россия, лондон, захар прилепин, земфира, the guardian, москва, instagram, facebook