Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры - 26.07.2024 Украина.ру
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Культура
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Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры
Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры - 26.07.2024 Украина.ру
Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры
В Москве прошла презентация поэтического сборника участников военных действий; в Британии и США сообщили о смерти Джона Мейолла; украинский актер многократно извинился за танцы под русскую музыку
2024-07-26T06:33
2024-07-26T09:03
культура
эксклюзив
россия
лондон
захар прилепин
земфира
the guardian
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"Нет уз святее товарищества"Во вторник, 23 июля, в московском Музее Победы прошла презентация второго сборника поэзии и рассказов участников военных действий на Украине. Название сборника — "Нет уз святее товарищества", в него вошли 43 произведения, одним из редакторов которых стал доброволец и писатель Захар Прилепин."Мы будем двигаться вперед на всех фронтах, на которых нам дан приказ двигаться вперед. В тылу тоже должна вестись огромная, соразмерная, постоянная, качественная работа", — сказал он на мероприятии.Церемония началась с минуты молчания в память о павших героях. После этого выступили почетные гости и участники СВО — авторы произведений, вошедших в сборник: Даниил Федорович и Алексей Преснаков."Наш общий долг — сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга "Жизнь за други своя" уже распространена по всем регионам России — библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеры которых были приглашены ветераны и их семьи.По историям, собранным в книге, обязательно будут снимать фильмы и создадут новые театральные постановки. "Нет уз святее товарищества" — это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь — к богу, ближнему и Родине", — рассказала заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.Выступали также и музыкант, в частности Алексей Поддубный "Джанго".В презентации принял участие Герой Советского Союза Валерий Бурков (инок Киприан); Герои России Владислав Головин, Алексей Романов, Рустам Сайфуллин, Владимир Шаманов.Участники мероприятия также посетили однодневную выставку скульптур Московского архитектурного института "С нами Бог!", посвященную Героям СВО. Прообразами портретов выступили реальные командиры и штурмовики.Прилепин поднял тему о том, что на военную тематику в России нет тренда, молодежь недостаточно интересуется ею не только в литературе, но и в театре, и в кино, и в музыке.На днях он написал в своем телеграм-канале, что некоторые российские театры отказываются от постановок по его произведениям на эту тему, а российские государственные СМИ мало освещают подобные культурные события.Легенда блюз-рокаВ среду, 24 июля, британская газета The Guardian сообщила о смерти патриарха американского блюз-рока Джона Мейолла."Покойся с миром, мой друг", — написал в соцсетях другой легендарный блюзмен Джо Бонамасса, узнав о смерти 90-летнего Мейолла.Эрик Клэптон, Джон Макви, Джон Ли Хукер, Джимми Пейдж, Джек Брюс, Энди Фрейзер — только малый список известных музыкантов, сотрудничавших с Мейоллом, которому в мире блюза благодарны и за его второе дыхание в 70-х, за рождение коллективов Fleetwood Mac, Bluesbreakers, вдохновение многих других музыкантов в импровизации и аранжировке.В 2024 году Мейолл должен быть включен в Зал славы рок-н-ролла, где ему присудят награду за музыкальное влияние наряду с двумя другими иконами блюза — Биг Мамой Торнтон и Алексис Корнер."Проблемы со здоровьем, которые заставили Джона прекратить свою эпическую гастрольную карьеру, наконец-то привели к миру одного из величайших в мире воинов дорог", — сообщили родственники музыканта в его Instagram*-аккаунте.Гастролировал он действительно до последнего, хотя полноценно начал музыкальную карьеру в начале 60-х, после переезда в Лондон из родной Калифорнии.Мейолл родился в Маклсфилде в 1933 году. В детстве он учился игре на фортепиано, губной гармошке и гитаре, которая стала его главным инструментом.До Лондона его ждала служба в армии — в Корее, учеба в художественной школе по специальности графический дизайн и творческие поиски.Он давал сотни живых концертов каждый год и продолжал гастролировать до 2022 года."Мова — зброя", но вечеринка — под Земфиру**Очередной языковой скандал в украинской артистической среде: уже несколько дней без остановки извиняется во всех СМИ и соцсетях актер театра и кино Тарас Цымбалюк.В телеграм-каналах завирусилось видео, на котором он отдыхает у себя дома с семьей и друзьями, а на фоне играют песни на русском языке, среди которых "Почему" Земфиры** и "Первый снег" группы "Моральный кодекс".Компанию ненависти против Цымбалюка организовала журналистка Алина Доротюк, 99% публикаций которой состоит именно из травли артистов и других публичных людей, которые где-нибудь позволили себе сказать хоть слово по-русски.В очередной раз извинившись в Instagram*, Цымбалюк призвал коллег-артистов к ответственности, признал себя виновным, и все в таком духе. Но внезапно написал:Вот это вот "вскользь" упомянутое волонтерство, как бы между дел, и прочие униженные извинения, а тем более жалобы на радикализацию общества выглядят тем более сомнительно, что в 2022 году в интервью Цымбалюк продвигал стандартный тезис уже покойной Ирины Фарион "мова — це зброя" (язык — это оружие. — укр.) и настаивал на тотальной украинизации.Впрочем, актер он действительно довольно известный: снимался в популярных проектах, таких как "Поймать Кайдаша" Александра Тименко, "Крепостная" Феликса Герчикова и Максима Литвинова, а российские телезрители могли видеть его во многих эпизодах сериала "Возвращение Мухтара".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.** Признана иноагентом в РФ.
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Мария Нестерова
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эксклюзив, россия, лондон, захар прилепин, земфира, the guardian, москва, instagram, facebook
Культура, Эксклюзив, Россия, Лондон, Захар Прилепин, Земфира, The Guardian, Москва, Instagram, Facebook

Стихи российских бойцов, смерть блюзмена, языковой прокол украинского актера. События культуры

06:33 26.07.2024 (обновлено: 09:03 26.07.2024)
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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В Москве прошла презентация поэтического сборника участников военных действий; в Британии и США сообщили о смерти Джона Мейолла; украинский актер многократно извинился за танцы под русскую музыку
"Нет уз святее товарищества"
Во вторник, 23 июля, в московском Музее Победы прошла презентация второго сборника поэзии и рассказов участников военных действий на Украине. Название сборника — "Нет уз святее товарищества", в него вошли 43 произведения, одним из редакторов которых стал доброволец и писатель Захар Прилепин.
"Мы будем двигаться вперед на всех фронтах, на которых нам дан приказ двигаться вперед. В тылу тоже должна вестись огромная, соразмерная, постоянная, качественная работа", — сказал он на мероприятии.
Церемония началась с минуты молчания в память о павших героях. После этого выступили почетные гости и участники СВО — авторы произведений, вошедших в сборник: Даниил Федорович и Алексей Преснаков.
"Наш общий долг — сохранить историческую правду, рассказы о подвигах героев, поэтому было принято решение продолжить издание историй участников спецоперации. Первая книга "Жизнь за други своя" уже распространена по всем регионам России — библиотекам, музеям, театрам. По ней были поставлены спектакли, на премьеры которых были приглашены ветераны и их семьи.
По историям, собранным в книге, обязательно будут снимать фильмы и создадут новые театральные постановки. "Нет уз святее товарищества" — это истории о любви и вере, ведь в основе подвига всегда лежит любовь — к богу, ближнему и Родине", — рассказала заместитель министра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Выступали также и музыкант, в частности Алексей Поддубный "Джанго".
В презентации принял участие Герой Советского Союза Валерий Бурков (инок Киприан); Герои России Владислав Головин, Алексей Романов, Рустам Сайфуллин, Владимир Шаманов.
Участники мероприятия также посетили однодневную выставку скульптур Московского архитектурного института "С нами Бог!", посвященную Героям СВО. Прообразами портретов выступили реальные командиры и штурмовики.
Прилепин поднял тему о том, что на военную тематику в России нет тренда, молодежь недостаточно интересуется ею не только в литературе, но и в театре, и в кино, и в музыке.
На днях он написал в своем телеграм-канале, что некоторые российские театры отказываются от постановок по его произведениям на эту тему, а российские государственные СМИ мало освещают подобные культурные события.
поэт Арсений Александрович Тарковский
25 июня, 17:36История
Арсений Тарковский: он переводил стихи Сталина, а его стихи миллионы услышали в исполнении Софии Ротару25 июня 1907 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии, бывшем потом Зиновьевском и Кировоградом, а ныне – Кропивницком, родился русский поэт Арсений Александрович Тарковский. В нашей культуре он занял своё неповторимое место, причём не только как отец всемирно известного кинорежиссёра
Легенда блюз-рока
В среду, 24 июля, британская газета The Guardian сообщила о смерти патриарха американского блюз-рока Джона Мейолла.
"Покойся с миром, мой друг", — написал в соцсетях другой легендарный блюзмен Джо Бонамасса, узнав о смерти 90-летнего Мейолла.
Эрик Клэптон, Джон Макви, Джон Ли Хукер, Джимми Пейдж, Джек Брюс, Энди Фрейзер — только малый список известных музыкантов, сотрудничавших с Мейоллом, которому в мире блюза благодарны и за его второе дыхание в 70-х, за рождение коллективов Fleetwood Mac, Bluesbreakers, вдохновение многих других музыкантов в импровизации и аранжировке.
В 2024 году Мейолл должен быть включен в Зал славы рок-н-ролла, где ему присудят награду за музыкальное влияние наряду с двумя другими иконами блюза — Биг Мамой Торнтон и Алексис Корнер.
"Проблемы со здоровьем, которые заставили Джона прекратить свою эпическую гастрольную карьеру, наконец-то привели к миру одного из величайших в мире воинов дорог", — сообщили родственники музыканта в его Instagram*-аккаунте.
Гастролировал он действительно до последнего, хотя полноценно начал музыкальную карьеру в начале 60-х, после переезда в Лондон из родной Калифорнии.
Мейолл родился в Маклсфилде в 1933 году. В детстве он учился игре на фортепиано, губной гармошке и гитаре, которая стала его главным инструментом.
До Лондона его ждала служба в армии — в Корее, учеба в художественной школе по специальности графический дизайн и творческие поиски.
Он давал сотни живых концертов каждый год и продолжал гастролировать до 2022 года.
"Мова — зброя", но вечеринка — под Земфиру**
Очередной языковой скандал в украинской артистической среде: уже несколько дней без остановки извиняется во всех СМИ и соцсетях актер театра и кино Тарас Цымбалюк.
В телеграм-каналах завирусилось видео, на котором он отдыхает у себя дома с семьей и друзьями, а на фоне играют песни на русском языке, среди которых "Почему" Земфиры** и "Первый снег" группы "Моральный кодекс".
Компанию ненависти против Цымбалюка организовала журналистка Алина Доротюк, 99% публикаций которой состоит именно из травли артистов и других публичных людей, которые где-нибудь позволили себе сказать хоть слово по-русски.
В очередной раз извинившись в Instagram*, Цымбалюк призвал коллег-артистов к ответственности, признал себя виновным, и все в таком духе. Но внезапно написал:

"Из-за полномасштабной войны люди превратились в зверей-радикалов, которые готовы друг друга загрызть при первой возможности. Я впервые дал такую возможность, и это сразу стало движущей силой. Но, собственно, не нужно мне забывать, что, кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я публичный человек, который всегда под лупой".

Вот это вот "вскользь" упомянутое волонтерство, как бы между дел, и прочие униженные извинения, а тем более жалобы на радикализацию общества выглядят тем более сомнительно, что в 2022 году в интервью Цымбалюк продвигал стандартный тезис уже покойной Ирины Фарион "мова — це зброя" (язык — это оружие. — укр.) и настаивал на тотальной украинизации.
Впрочем, актер он действительно довольно известный: снимался в популярных проектах, таких как "Поймать Кайдаша" Александра Тименко, "Крепостная" Феликса Герчикова и Максима Литвинова, а российские телезрители могли видеть его во многих эпизодах сериала "Возвращение Мухтара".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
** Признана иноагентом в РФ.
 
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