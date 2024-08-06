https://ukraina.ru/20240806/1056702060.html
Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях
Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях - 06.08.2024 Украина.ру
Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях
Украина могла подыграть радикальным исламистам в Мали, подтвердив свой статус члена системы международного терроризма, однако в этом случае Киев действовал бы против собственных покровителей в лице США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, крымский политолог Владимир Джаралла
2024-08-06T12:37
2024-08-06T12:37
2024-08-06T13:43
украина
мали
владимир джаралла
дмитрий кулеба
киев
чвк
терроризм
террорист
эксклюзив
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Речь идет о боевых действиях, которые продолжались с 22 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром, где туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и бойцов ЧВК "Вагнер". По информации повстанческого движения Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) всего погибли 84 "вагнеровца" и 47 солдат правительственных войск.На Украине косвенно подтвердили участие Киева в ликвидации "российских военных преступников". Так бойцов ЧВК назвал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, указав, что "повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию".Одновременно в сети появились фото туарегов с флагом Украины — так они выразили поддержку Киеву, а также пост в сети украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, в котором тот заявил о "безоговорочной поддержке" повстанцев-туарегов, устроивших засаду армии Мали и "вагнеровцам". Поднявшаяся шумиха заставила дипломата стереть признание, но интернет, как известно, помнит все. Сегодня газета Times опубликовала статью, в которой говорится, что глава ГУР Кирилл Буданов* готовил атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще в 2023 году. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на попавшие в сеть документы Агентства нацбезопасности США.По словам политического эксперта, в этом инциденте много непонятного, а сама ситуация сложная и запутанная. Вместе с тем очевидно участие главных действующих лиц, которым могли помогать спецслужбы Украины."Однозначно можно сказать, что главными участниками произошедшего были радикальные исламисты, которые появились там с Ближнего Востока, и именно их участие и было решающим… Доказательства участия Украины выглядят так: если оно и было, то только со стороны сотрудничества с радикальными исламистами на Ближнем Востоке, а уже они затем пришли и на африканский континент. Тут участие украинской стороны выглядит вполне реалистично, но тогда это свидетельствует о том, что Украина является частью системы международного терроризма и действует против своих собственных покровителей", — отметил Джаралла.Американцы и сами на себе ранее "прочувствовали деятельность радикальных исламистов", когда их спецназ попал в аналогичную засаду. С другой стороны, украинский след в событиях в Мали просматривается слабо, потому как у Киева нет никаких ресурсов, чтобы так далеко действовать, подчеркнул эксперт.Комментируя поездку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в четвертое за последние два года африканское турне, собеседник указал, что активизация Киева на этом направлении проходит под четким кураторством США, вплоть до создания посольств в странах, где у Украины нет никаких интересов. Метания украинской стороны в сторону то ее участия в малийских событиях, то опровержения слов спикера ГУР Юсова, которого якобы не так поняли, и Украина вовсе не вмешивалась во внутренние дела другой страны, эксперт назвал неуклюжестью украинской дипломатии, которая привела к "грандиозному конфликту"."Украинская сторона пыталась изначально подтвердить, что якобы она действительно имеет к этому отношение. Затем стали резко это отрицать, а завершилось все грандиозным конфликтом — разрывом дипломатических отношений между Мали и Украиной, в результате чего неуклюжесть украинской дипломатии стала для всех очевидна", — заключил он.Несмотря на свою одностороннюю зависимость от США, официальные лица Украины в угоду своим интересам делают подчас заявления, идущие вразрез с основной позицией Вашингтона. Так, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указывал, что Киев поддерживает позицию КНР по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа "одного Китая".Накануне власти Республики Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, которые были установлены между странами в 1992 году. Они обвинили Украину в "поддержке терроризма в Африке" и намекнули остальным странам региона Сахель на необходимость последовать ее примеру. За 32 года существования дипотношений между этими странами никогда не происходило официальных визитов и даже отсутствовали контакты на парламентском уровне.Подробнее о том, как ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20240523/1055241017.html
https://ukraina.ru/20240805/1056672367.html
https://ukraina.ru/20240805/1056674654.html
https://ukraina.ru/20240729/1056547743.html
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украина, мали, владимир джаралла, дмитрий кулеба, киев, чвк, терроризм, террорист, эксклюзив
Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях
12:37 06.08.2024 (обновлено: 13:43 06.08.2024)
Украина могла подыграть радикальным исламистам в Мали, подтвердив свой статус члена системы международного терроризма, однако в этом случае Киев действовал бы против собственных покровителей в лице США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, крымский политолог Владимир Джаралла
Речь идет о боевых действиях, которые продолжались с 22 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром, где туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и бойцов ЧВК "Вагнер". По информации повстанческого движения Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) всего погибли 84 "вагнеровца" и 47 солдат правительственных войск.
На Украине косвенно подтвердили участие Киева в ликвидации "российских военных преступников". Так бойцов ЧВК назвал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, указав, что "повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию".
Одновременно в сети появились фото туарегов с флагом Украины — так они выразили поддержку Киеву, а также пост в сети украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, в котором тот заявил о "безоговорочной поддержке" повстанцев-туарегов, устроивших засаду армии Мали и "вагнеровцам". Поднявшаяся шумиха заставила дипломата стереть признание, но интернет, как известно, помнит все.
Сегодня газета Times
опубликовала статью, в которой говорится, что глава ГУР Кирилл Буданов*
готовил атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще в 2023 году. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на попавшие в сеть документы Агентства нацбезопасности США.
По словам политического эксперта, в этом инциденте много непонятного, а сама ситуация сложная и запутанная. Вместе с тем очевидно участие главных действующих лиц, которым могли помогать спецслужбы Украины.
"Однозначно можно сказать, что главными участниками произошедшего были радикальные исламисты, которые появились там с Ближнего Востока, и именно их участие и было решающим… Доказательства участия Украины выглядят так: если оно и было, то только со стороны сотрудничества с радикальными исламистами на Ближнем Востоке, а уже они затем пришли и на африканский континент. Тут участие украинской стороны выглядит вполне реалистично, но тогда это свидетельствует о том, что Украина является частью системы международного терроризма и действует против своих собственных покровителей", — отметил Джаралла.
Американцы и сами на себе ранее "прочувствовали деятельность радикальных исламистов", когда их спецназ попал в аналогичную засаду. С другой стороны, украинский след в событиях в Мали просматривается слабо, потому как у Киева нет никаких ресурсов, чтобы так далеко действовать, подчеркнул эксперт.
Комментируя поездку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в четвертое за последние два года африканское турне, собеседник указал, что активизация Киева на этом направлении проходит под четким кураторством США, вплоть до создания посольств в странах, где у Украины нет никаких интересов.
"Все это необходимо для того, чтобы проводить пропаганду украинской линии, так как страны Африки равнодушны к западной пропаганде в отношении конфликта и более того, как известно, их симпатии скорее на стороне России. Для того чтобы это изменить, началась активизация украинской дипломатии. Однако, как мы уже успели заметить, успехи Киева крайне невелики. Ситуация вокруг Мали демонстрирует почему", — сказал Владимир Джаралла.
Метания украинской стороны в сторону то ее участия в малийских событиях, то опровержения слов спикера ГУР Юсова,
которого якобы не так поняли, и Украина вовсе не вмешивалась во внутренние дела другой страны, эксперт назвал неуклюжестью украинской дипломатии, которая привела к "грандиозному конфликту".
"Украинская сторона пыталась изначально подтвердить, что якобы она действительно имеет к этому отношение. Затем стали резко это отрицать, а завершилось все грандиозным конфликтом — разрывом дипломатических отношений между Мали и Украиной, в результате чего неуклюжесть украинской дипломатии стала для всех очевидна", — заключил он.
Несмотря на свою одностороннюю зависимость от США, официальные лица Украины в угоду своим интересам делают подчас заявления, идущие вразрез с основной позицией Вашингтона. Так, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
указывал, что Киев поддерживает позицию КНР по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа "одного Китая".
Накануне власти Республики Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, которые были установлены между странами в 1992 году. Они обвинили Украину в "поддержке терроризма в Африке" и намекнули остальным странам региона Сахель на необходимость последовать ее примеру. За 32 года существования дипотношений между этими странами никогда не происходило официальных визитов и даже отсутствовали контакты на парламентском уровне.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.