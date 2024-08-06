https://ukraina.ru/20240806/1056702060.html

Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях

Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях - 06.08.2024 Украина.ру

Эксперт пояснил, мог ли Киев помочь ликвидировать "Вагнер" в Мали и почему колеблется в показаниях

Украина могла подыграть радикальным исламистам в Мали, подтвердив свой статус члена системы международного терроризма, однако в этом случае Киев действовал бы против собственных покровителей в лице США. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политический эксперт, крымский политолог Владимир Джаралла

2024-08-06T12:37

2024-08-06T12:37

2024-08-06T13:43

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Речь идет о боевых действиях, которые продолжались с 22 по 27 июля недалеко от границы с Алжиром, где туареги убили и ранили десятки солдат правительственных войск и бойцов ЧВК "Вагнер". По информации повстанческого движения Мали "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития" (CSP-PSD) всего погибли 84 "вагнеровца" и 47 солдат правительственных войск.На Украине косвенно подтвердили участие Киева в ликвидации "российских военных преступников". Так бойцов ЧВК назвал представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов, указав, что "повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию".Одновременно в сети появились фото туарегов с флагом Украины — так они выразили поддержку Киеву, а также пост в сети украинского посла в Сенегале Юрия Пивоварова, в котором тот заявил о "безоговорочной поддержке" повстанцев-туарегов, устроивших засаду армии Мали и "вагнеровцам". Поднявшаяся шумиха заставила дипломата стереть признание, но интернет, как известно, помнит все. Сегодня газета Times опубликовала статью, в которой говорится, что глава ГУР Кирилл Буданов* готовил атаку на бойцов группы "Вагнер" в Мали еще в 2023 году. Об этом журналисты пишут, ссылаясь на попавшие в сеть документы Агентства нацбезопасности США.По словам политического эксперта, в этом инциденте много непонятного, а сама ситуация сложная и запутанная. Вместе с тем очевидно участие главных действующих лиц, которым могли помогать спецслужбы Украины."Однозначно можно сказать, что главными участниками произошедшего были радикальные исламисты, которые появились там с Ближнего Востока, и именно их участие и было решающим… Доказательства участия Украины выглядят так: если оно и было, то только со стороны сотрудничества с радикальными исламистами на Ближнем Востоке, а уже они затем пришли и на африканский континент. Тут участие украинской стороны выглядит вполне реалистично, но тогда это свидетельствует о том, что Украина является частью системы международного терроризма и действует против своих собственных покровителей", — отметил Джаралла.Американцы и сами на себе ранее "прочувствовали деятельность радикальных исламистов", когда их спецназ попал в аналогичную засаду. С другой стороны, украинский след в событиях в Мали просматривается слабо, потому как у Киева нет никаких ресурсов, чтобы так далеко действовать, подчеркнул эксперт.Комментируя поездку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в четвертое за последние два года африканское турне, собеседник указал, что активизация Киева на этом направлении проходит под четким кураторством США, вплоть до создания посольств в странах, где у Украины нет никаких интересов. Метания украинской стороны в сторону то ее участия в малийских событиях, то опровержения слов спикера ГУР Юсова, которого якобы не так поняли, и Украина вовсе не вмешивалась во внутренние дела другой страны, эксперт назвал неуклюжестью украинской дипломатии, которая привела к "грандиозному конфликту"."Украинская сторона пыталась изначально подтвердить, что якобы она действительно имеет к этому отношение. Затем стали резко это отрицать, а завершилось все грандиозным конфликтом — разрывом дипломатических отношений между Мали и Украиной, в результате чего неуклюжесть украинской дипломатии стала для всех очевидна", — заключил он.Несмотря на свою одностороннюю зависимость от США, официальные лица Украины в угоду своим интересам делают подчас заявления, идущие вразрез с основной позицией Вашингтона. Так, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба указывал, что Киев поддерживает позицию КНР по тайваньскому вопросу и будет придерживаться принципа "одного Китая".Накануне власти Республики Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной, которые были установлены между странами в 1992 году. Они обвинили Украину в "поддержке терроризма в Африке" и намекнули остальным странам региона Сахель на необходимость последовать ее примеру. За 32 года существования дипотношений между этими странами никогда не происходило официальных визитов и даже отсутствовали контакты на парламентском уровне.Подробнее о том, как ГУР воспользовался гибелью "вагнеровцев" в Мали, чтобы заявить о себе читайте в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович. * Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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украина, мали, владимир джаралла, дмитрий кулеба, киев, чвк, терроризм, террорист, эксклюзив