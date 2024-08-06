https://ukraina.ru/20240806/1056687681.html

Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню

Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню - 06.08.2024 Украина.ру

Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню

Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может... Украина.ру, 06.08.2024

2024-08-06T03:10

2024-08-06T03:10

2024-08-06T03:10

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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может обернуться для Киева, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу."Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - сказал Анпилогов.Он подчеркнул, что в окопе сидеть всегда проще, чем отступать, потому что при отступлении есть риск быть уничтоженным артиллерией или дронами.Также, обратил внимание собеседник издания, в ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше они чаще всего отсиживались в тылу, но теперь ВС РФ достают и до них. Результат - у противника просела система боевого управления.О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.

https://ukraina.ru/20240721/1056389525.html

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новости, алексей анпилогов, украина.ру, всу, бригада, украина, киев, потери