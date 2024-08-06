Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню - 06.08.2024 Украина.ру
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Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню
Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню - 06.08.2024 Украина.ру
Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может... Украина.ру, 06.08.2024
2024-08-06T03:10
2024-08-06T03:10
новости
алексей анпилогов
украина.ру
всу
бригада
украина
киев
потери
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может обернуться для Киева, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.Он отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу."Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - сказал Анпилогов.Он подчеркнул, что в окопе сидеть всегда проще, чем отступать, потому что при отступлении есть риск быть уничтоженным артиллерией или дронами.Также, обратил внимание собеседник издания, в ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше они чаще всего отсиживались в тылу, но теперь ВС РФ достают и до них. Результат - у противника просела система боевого управления.О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, алексей анпилогов, украина.ру, всу, бригада, украина, киев, потери
Новости, Алексей Анпилогов, Украина.ру, ВСУ, бригада, Украина, Киев, потери

Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню

03:10 06.08.2024
 
© AP / Jae C. Hong
- РИА Новости, 1920, 06.08.2024
© AP / Jae C. Hong
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может обернуться для Киева, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу.
"Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - сказал Анпилогов.
Он подчеркнул, что в окопе сидеть всегда проще, чем отступать, потому что при отступлении есть риск быть уничтоженным артиллерией или дронами.
Также, обратил внимание собеседник издания, в ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше они чаще всего отсиживались в тылу, но теперь ВС РФ достают и до них. Результат - у противника просела система боевого управления.
"И новобранцы, из которых создают новые бригады, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Это ощущается потому, что у нас есть продвижение даже на тех участках, где фронт постоянно стоял. И когда Юлиан Репке (военный аналитик немецкой газеты Bild, известный своими русофобскими взглядами. - Ред.) говорит, что при таких темпах наступления на Красноармейском направлении российские войска дойдут до Киева за два года, он не особенно лукавит. Потому что потери ВСУ в мотивированных бойцах, сержантах и офицерах, могут привести именно к этому", - резюмировал эксперт.
О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
Артиллеристы ЦВО уничтожили гаубицу натовского производства
21 июля, 16:57
Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - МарочкоАрмия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
 
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