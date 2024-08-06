Потери ВСУ и дорога на Киев: Анпилогов о том, почему число украинских бригад перевалило за сотню
© AP / Jae C. Hong
© AP / Jae C. Hong
Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов сообщил, что безвозвратные потери ВСУ превысили 700 тысяч человек. Насколько это критично для ВСУ, и чем может обернуться для Киева, в интервью изданию Украина.ру ответил военный эксперт России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов.
Он отметил, что потери становятся для противника все более болезненными, и их не успевает восполнять даже насильственный рекрутинг на улицах украинских городов. Параллельно буксует и переформатирование резервов, командование ВСУ попросту не успевает выполнять эту задачу.
"Когда неделю назад российские войска прорвались в районе Новоселовки Первой и Прогресса, сразу два батальона 150 или 151-й бригады ВСУ попали в окружение (это новая бригада, поэтому и номер у нее больше 100). А почему? Потому что они не представляли себе специфику этой маневренной войны", - сказал Анпилогов.
Он подчеркнул, что в окопе сидеть всегда проще, чем отступать, потому что при отступлении есть риск быть уничтоженным артиллерией или дронами.
Также, обратил внимание собеседник издания, в ВСУ сейчас ощущается нехватка офицерского и сержантского состава. Раньше они чаще всего отсиживались в тылу, но теперь ВС РФ достают и до них. Результат - у противника просела система боевого управления.
"И новобранцы, из которых создают новые бригады, становятся гораздо менее устойчивыми в обороне. Это ощущается потому, что у нас есть продвижение даже на тех участках, где фронт постоянно стоял. И когда Юлиан Репке (военный аналитик немецкой газеты Bild, известный своими русофобскими взглядами. - Ред.) говорит, что при таких темпах наступления на Красноармейском направлении российские войска дойдут до Киева за два года, он не особенно лукавит. Потому что потери ВСУ в мотивированных бойцах, сержантах и офицерах, могут привести именно к этому", - резюмировал эксперт.
О географии СВО Анпилогов рассказал в интервью изданию Украина.ру Россия загонит ВСУ в Гродовку и Новогродовку, а потом устроит им холодную осень и зиму.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За это время были освобождены десятки населенных пунктов.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ.
На днях Алаудинов объявил, что российские войска контролируют уже более 50% центра Волчанска. Также известно о взятии российскими силами нескольких опорных пунктов противника на Сватово-Купянском и Покровском направлениях.
21 июля, 16:57Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - МарочкоАрмия России после освобождения в Розовки в Луганской Народной Республике и Песчаного Нижнего в Харьковской области смогла продвинуться на фронте шириной 30 км. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.