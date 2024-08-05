Главное за ночь 5 августа - 05.08.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 5 августа
Главное за ночь 5 августа - 05.08.2024 Украина.ру
Главное за ночь 5 августа
Ударом "Искандера-М" уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник... Украина.ру, 05.08.2024
2024-08-05T08:04
2024-08-05T08:04
новости
харьковская область
украина
нэнси пелоси
джо байден
минфин
вооруженные силы украины
хезболла
балаклея
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Ударом "Искандера-М" уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.Госдолг Украины при Зеленском вырос примерно на $74 млрд - почти столько же было занято первыми пятью президентами страны с 1990 года, подсчитало РИА Новости по данным украинского Минфина.Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области, уничтожены 12 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.Беспилотник "Хезболлах" атаковал командный пункт армии Израиля у границы с Ливаном, сообщил Al Mayadeen. Как отметил телеканал, при атаке двое израильских военнослужащих получили ранения.Нэнси Пелоси считает, что Джо Байден достоин того, чтобы его увековечили на монументе на горе Рашмор. Об этом экс-спикер палаты представителей США заявила в интервью CBS. По её мнению, нынешний глава Белого дома заслужил это благодаря "последовательности в президентстве".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьковская область, украина, нэнси пелоси, джо байден, минфин, вооруженные силы украины, хезболла, балаклея
Новости, Харьковская область, Украина, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Минфин, Вооруженные силы Украины, Хезболла, Балаклея

Главное за ночь 5 августа

08:04 05.08.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Ударом "Искандера-М" уничтожен пункт дислокации иностранных наемников с 80 боевиками в районе Балаклеи Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" Иван Бигма.
Госдолг Украины при Зеленском вырос примерно на $74 млрд - почти столько же было занято первыми пятью президентами страны с 1990 года, подсчитало РИА Новости по данным украинского Минфина.
Военнослужащие группировки войск "Днепр" нанесли удар по скоплению живой силы и бронетехники ВСУ в Запорожской области, уничтожены 12 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.
Беспилотник "Хезболлах" атаковал командный пункт армии Израиля у границы с Ливаном, сообщил Al Mayadeen. Как отметил телеканал, при атаке двое израильских военнослужащих получили ранения.
Нэнси Пелоси считает, что Джо Байден достоин того, чтобы его увековечили на монументе на горе Рашмор. Об этом экс-спикер палаты представителей США заявила в интервью CBS. По её мнению, нынешний глава Белого дома заслужил это благодаря "последовательности в президентстве".
 
НовостиХарьковская областьУкраинаНэнси ПелосиДжо БайденМинфинВооруженные силы УкраиныХезболлаБалаклея
 
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