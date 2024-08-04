"Вокруг Булгакова": "Аллилуйя!"
© Фото : коллаж Украина.ру
© Фото : коллаж Украина.ру
Михаил Булгаков был человеком музыкальным, ещё в Киеве был завсегдатаем оперы, умел играть на пианино, пел и даже мечтал сделать карьеру оперного певца (голоса не хватило). Удивительно, что он отдавал должное не только классике, но и актуальной, модной музыке, в частности – фокстротам
Фокстрот "Аллилуйя!" в "Мастере и Маргарите" упоминается трижды:
Во-первых, это сценка в ресторане Дома Грибоедова перед появлением Ивана Бездомного, причём атмосфера вполне демоническая:
"Покрытые испариной лица как будто засветились, показалось, что ожили на потолке нарисованные лошади, в лампах как будто прибавили свету, и вдруг, как бы сорвавшись с цепи, заплясали оба зала, а за ними заплясала и веранда. (...) Грохот золотых тарелок в джазе иногда покрывал грохот посуды, которую судомойки по наклонной плоскости спускали в кухню. Словом, ад".
Во-вторых, это явление профессору Кузьмину переодетого в воробья Азазелло: "тут за стенкой, в комнате дочери профессора, заиграл патефон фокстрот "Аллилуйя".
1 ноября 2020, 10:51В «Грибоедове» о Грибоедове и не толькоДва года назад я побывал в «доме Грибоедова» – центральном корпусе Литературного института им. Горького на Тверском бульваре. Разумеется, не в ресторане (которого там сейчас нет), а в одном из лекционных залов. Но не в «круглом зале с колоннами», где, как писал классик, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» своей тётке
В-третьих, на балу у сатаны:
"На эстраде кипятился человек в красном с ласточкиным хвостом фраке. Перед ним гремел нестерпимо громко джаз. Лишь только дирижёр увидел Маргариту, он согнулся перед нею так, что руками коснулся пола, потом выпрямился и пронзительно вскричал: — Аллилуйя! Он хлопнул себя по коленке раз, потом накрест по другой — два, вырвал из рук у крайнего музыканта тарелку, ударил ею по колонне".
Ещё джаз (неопределённый) упоминается в варьете, причём тут интересный момент – первый в СССР джаз действительно был именно в этом районе, но не в цирке Никитиных (сейчас – Театр сатиры), который был прототипом варьете, а в театре Мейерхольда (сейчас – концертный зал им. Чайковского), который в романе не упоминается, хотя от цирка находится через стенку.
Интересно также то, что фокстрот этот появляется в одной из самых ранних редакций будущего романа – в 1931 году, причём именно в приложении к сценке в Доме Грибоедова, которая изначально представлялась как беснование.
Кроме того, фокстрот "Аллилуйя" упоминается в "Театральном романе" и в пьесе "Блаженство" (причём в последнем случае его предсказуемо принимают за церковную музыку).
Булгаков вообще мало что придумывал и фокстрот "Аллилуйя" менее всего – это действительно была популярная музыка того времени.
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Написал её американский композитор Винсент Юманс. Американская "википедия" отмечает, что он автор менее 100 песен, но 18 из них были признаны соответствующими стандартам самостоятельного произведения Американским обществом композиторов, авторов и издателей (ASCAP), что является необычайно высоким показателем.
Впервые она была использована в 1927 году в бродвейском мюзикле "Свистать всех наверх", причём, в отличие от самого мюзикла, стала очень популярной и исполнялась как самостоятельное произведение.
Уже в 1928 году московский джазовый оркестр "АМА-джаз" под управлением Александра Цфасмана записал "Аллилуйю" на грампластинку, позже Цфасман издал ноты своей аранжировки этого произведения.
Булгаков был прекрасно знаком с ним хотя бы потому, что бывал в ресторане "Жургаза" на Страстном бульваре (один из прототипов ресторана Дома Грибоедова), в котором как раз и выступал оркестр Цфасмана.
В архиве Булгакова сохранились ноты этого фокстрота с пометкой Елены Сергеевны Булгаковой: "Упоминается в "Мастере и Маргарите" и пьесе "Блаженство". Булгаков часто играл его". Фигурирует этот фокстрот и в её дневниках.
Само по себе еврейское слово "Аллилуйя" буквально переводится как "восхваляйте Господа" и используется в богослужении как призыв к верующим – и в иудаизме, и в различных направлениях христианства.
Налицо контраст между богослужебным словом и инфернальной атмосферой, в которой оно используется в романе. Поневоле возникает впечатление, что писатель пытался представить фокстрот как кощунственную антитезу религиозным песнопениям.
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Отсюда недалеко до того, чтобы представить сам фокстрот "кощунственным", о чём пишут многие булгаковеды.
Однако, как прямой перевод текста фокстрота, так и переводы, использовавшиеся в СССР, оснований для таких выводов не дают.
В оригинале это воспоминания автора о молитве, которую он читал в детстве (отметим, что само сочинение относится к 1917 году, когда Юманс служил на флоте – в боевых действиях он не участвовал, но обстановка, как легко догадаться, была нервная). В подстрочнике, выполненном Валерием Шиловым, песня заканчивается так:
"И самый тёмный день проходит.
Сатана застыл в ожидании, небо потемнело...
Но — Аллилуйя! Аллилуйя!
И рассеются тучи".
Чисто лирический вариант Анатолия д'Актиля выглядит так:
"Душу славословлю
Я с любовью отдаю.
Пою, целуя, "Аллилуйя! Аллилуйя!"
В честь твою".
Есть, конечно, и антирелигиозный вариант Павла Германа, но тот же Шилов указывает, что прямых оснований утверждать, что Булгаков был с ним знаком нет.
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Как видим, ничего особенно кощунственного тут нет, как нет и оснований считать фокстрот пародией на нечто богослужебное. Правда, для традиции американских протестантов характерны танцы под религиозные песнопения, но это всё же не тот случай – песня, всё же, чисто светская.
Да и вообще, раз уж Булгаков сам играл эту мелодию, значит не относился он к ней плохо. А если вспомнить, что в СССР джаз вообще, мягко говоря, не поощрялся, зато был популярен на Западе, куда Булгаков мечтал съездить, то логично предположить, что никакого особого кощунства писатель в этой песне не видел.
И, тем не менее, использовал её в совершенно определённом контексте – призыв "славить Господа" звучит так, как будто господом этим является не бог, а сатана… Можно только предполагать, что соображения его относились не столько к самой песне, а к атмосфере – в безбожной Москве осталась одна "аллилуйя" и то, фокстрот, которого сатана совершенно не боится и даже использует в своих интересах (это при том, что крестного знамения свита станы, мягко говоря, опасается).