"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском - 02.08.2024 Украина.ру
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"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском - 02.08.2024 Украина.ру
"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют под Дзержинском и Красноармейском. Бойцы ВСУ тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
2024-08-02T06:15
2024-08-02T06:15
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За последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться на Дзержинском (Торецк) и Красноармейском направлениях (Покровск) фронта.По словам военкора, Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют на этих направлениях: "У нас все плохо. К нам приходит неквалифицированное пополнение, которое не прошло минимальную подготовку". Украинские бойцы тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку, потому что по ним прилетают наши средства поражения, отметил журналист.К этому накапливается усталость, провал идеологической политики киевского режима (раньше они объясняли, что воюют за независимость, а теперь это объяснить трудно) и деморализация бойцов на передовой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
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новости, украина, россия, донбасс, всу, командование, украинская армия, управление, связь, сво
Новости, Украина, Россия, Донбасс, ВСУ, командование, украинская армия, управление, связь, СВО

"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском

06:15 02.08.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют под Дзержинском и Красноармейском. Бойцы ВСУ тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
За последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться на Дзержинском (Торецк) и Красноармейском направлениях (Покровск) фронта.
По словам военкора, Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют на этих направлениях: "У нас все плохо. К нам приходит неквалифицированное пополнение, которое не прошло минимальную подготовку".
Украинские бойцы тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку, потому что по ним прилетают наши средства поражения, отметил журналист.
"Система управления у них тоже хромает, потому что связь не работает. Каждое вражеское подразделение оказывается в локальной изоляции и тактически вынужденно действовать самостоятельно", - указал Линин.
К этому накапливается усталость, провал идеологической политики киевского режима (раньше они объясняли, что воюют за независимость, а теперь это объяснить трудно) и деморализация бойцов на передовой, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.ру
О том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
31 июля, 19:30
Михаил Павлив: Спецназом ГУР затыкали дыры в обороне ВСУ под Харьковом, вряд ли его бросят еще и в СириюВ первый этап нашей операции на Харьковском направлении большую часть украинского контингента составляли ССО, подразделения, связанные с ГУР. Они оказались в числе первых, кого бросили затыкать дыры, и они понесли потери. А ССО это штучный товар, поэтому вряд ли ими будут разбрасываться в других странах.
 
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Заголовок открываемого материала
06:25Инструктор "Сенсей": Я подготовил больше одиннадцати тысяч бойцов
06:15"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
06:00Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
05:45Военкор Линин: Пока Украина собирает 14 бригад для контрнаступа, Россия готовит ВСУ масштабный кризис
05:36Партизанские поджоги, приказ о расстрелах и нехватка медиков. Что происходит в Харькове
05:30Сами находят ВСУ: военкор раскрыл, как "Орланы" и "Ланцеты" с машинным зрением бьют по вражеским тылам
05:25"Воевать дальше просто нет смысла". Украинские эксперты о ситуации, в которой оказался народ
05:17Евгений Норин: Россия под Угледаром попала ВСУ пальцем в глаз, а теперь пугает долиной смерти возле Сум
05:15Военкор рассказал, как морпехи загнали ВСУ в "каменный мешок" в Угледаре и теперь бьются за Волчанск
05:00Евгений Ющук: Евросоюз готовит "операционное поле" для манипуляций на теле Украины
05:00"Не дают ВСУ вылезли из нор": Евгений Линин рассказал, как проводится внедрение новых моделей БПЛА
04:47Новое дыхание Херсонеса, скандалы вокруг Жванецкого, трехсотлетний фестиваль. События культуры за неделю
04:45Запорожский фронт: военкор объяснил, нужно ли сейчас прорывать оборону и гнать ВСУ до самого Днепра
04:45Вайнер: экс-президент США чист в своих намерениях по Украине. Трамп имеет рычаги влияния на эту войну
04:40Deep state — это кот Шредингера. Выдрин рассказал, откуда "растут ноги" у глубинного государства
04:30"Золотая середина": журналист рассказал, на каком расстоянии FPV-дроны охотятся за "буханками" и пехотой
04:15По 4 тысячи FPV-дронов в сутки: военкор раскрыл, как армия подстраивается под тактику современной войны
04:00"Теряется связь и выжигаются мозги": Евгений Линин о том, как работает купольная система РЭБ "Покров"
03:45"ПВО, РЭБ и люди с дробовиками": эксперт объяснил, как можно защитить танковые колонны от дронов ВСУ
03:30Машинное зрение и бронирование: военкор объяснил, как будут развиваться БПЛА и есть ли от них панацея
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