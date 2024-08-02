"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют под Дзержинском и Красноармейском. Бойцы ВСУ тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин
За последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться на Дзержинском (Торецк) и Красноармейском направлениях (Покровск) фронта.
По словам военкора, Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют на этих направлениях: "У нас все плохо. К нам приходит неквалифицированное пополнение, которое не прошло минимальную подготовку".
Украинские бойцы тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку, потому что по ним прилетают наши средства поражения, отметил журналист.
"Система управления у них тоже хромает, потому что связь не работает. Каждое вражеское подразделение оказывается в локальной изоляции и тактически вынужденно действовать самостоятельно", - указал Линин.
К этому накапливается усталость, провал идеологической политики киевского режима (раньше они объясняли, что воюют за независимость, а теперь это объяснить трудно) и деморализация бойцов на передовой, заключил собеседник издания.
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