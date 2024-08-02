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"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском

"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском - 02.08.2024 Украина.ру

"У нас все плохо": военкор раскрыл, почему бойцы ВСУ в шоке и не вылезают из окопов под Дзержинском

Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют под Дзержинском и Красноармейском. Бойцы ВСУ тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин

2024-08-02T06:15

2024-08-02T06:15

2024-08-02T06:15

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За последнее время ВС РФ смогли значительно продвинуться на Дзержинском (Торецк) и Красноармейском направлениях (Покровск) фронта.По словам военкора, Украина сейчас постоянно бьет тревогу. Местные СМИ постоянно цитируют бойцов и командиров, которые воюют на этих направлениях: "У нас все плохо. К нам приходит неквалифицированное пополнение, которое не прошло минимальную подготовку". Украинские бойцы тоже в шоке, они даже не могут вылезти из окопа и оценить обстановку, потому что по ним прилетают наши средства поражения, отметил журналист.К этому накапливается усталость, провал идеологической политики киевского режима (раньше они объясняли, что воюют за независимость, а теперь это объяснить трудно) и деморализация бойцов на передовой, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Евгения Линина: Россия загонит в каменный мешок все пожарные команды ВСУ и что-то устроит им на Запорожье читайте на сайте Украина.руО том, сможет ли Запад сколь угодно долго спонсировать Украину - в интервью Алексея Зубца: Если остатки Украины послушают Путина, то могут надеяться на финляндский вариант на сайте Украина.ру

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