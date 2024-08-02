Бригады встали на дыбы: эксперт объяснил, как "жабогадюкинг" украинской власти устраняет командиров ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
Украинских комбригов убирают не потому, что они плохо воюют, а из-за внутриполитических разборок киевского режима. Поэтому военнослужащие их бригад ВСУ сейчас встали на дыбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк и публицист Алексей Стаценко
Украинские военнослужащие сейчас публично жалуются на своих комбригов, эта ситуация связана с "жабогадюкингом" внутри украинской власти, сообщил эксперт.
Сначала они выжили с должности главкома ВСУ Валерия Залужного, который пользовался большим авторитетом, а теперь принялись его генералов, которые добились успехов в 2022 году, рассказал историк.
"То есть этих комбригов убирают не потому, что они плохо воюют, а из-за внутриполитических разборок киевского режима. Поэтому военнослужащие этих бригад встали на дыбы. Такая ситуация всплыла только в 80-й десантно-штурмовой бригаде", - отметил Стаценко.
Но сейчас многие украинские бойцы недовольны тем, что Сырский меняет генералов Залужного на своих. Другое дело, что теперь сам главком ВСУ оказался под угрозой того, что его уберут, подчеркнул публицист.
"[Депутат Верховной Рады] Марьяна Безуглая (якобы она была бывшей любовницей Сырского, которую он подло бросил) начала против него "холивар", называя его "главной причиной поражения ВСУ, которую срочно надо устранять", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Стаценко: Даже если Россия не одержит над ВСУ идеальную победу, их доконают "жабы" и "гадюки" читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, почему в командовании ВСУ грядет новая "чистка" - в авторской статье Михаила Павлива: Новый-старый-обычный "жабогадюкинг". Дни Сырского сочтены? на сайте Украина.ру