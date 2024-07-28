https://ukraina.ru/20240728/1056531076.html

Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе"

Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе" - 28.07.2024 Украина.ру

Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе"

Жители послевоенной Молдавской ССР подверглись "геноциду" - об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу

2024-07-28T17:00

2024-07-28T17:00

2024-07-28T17:00

новости

украина

ссср

голодомор

молдавия

новости молдавии

народные депутаты

информационная война

ревизионизм

постсоветское пространство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102440/04/1024400420_0:647:1341:1401_1920x0_80_0_0_8d824d55b71e6f566c6734e0f9f9000b.jpg.webp

По словам молдавского политика, депутаты парламента постсоветской республики рассматривают вопрос о признании голода 1946-1947 годов "геноцидом" по примеру украинских коллег.Ранее на Украине "геноцидом" украинцев объявили голод 1932—1933 годов в Украинской ССР ("голодомор"). в связи с этим журналисты поинтересовались, уместны ли такие аналогии.Историки постоянно обращают внимание: от голода в 30-е и 40-е годы пострадали многие народы в разных регионах СССР. При этом ни местные власти, ни союзный центр не преследовали цель подвергнуть геноциду отдельные народы или население Советского Союза в целом.О спекуляциях на теме "голодомора" Украина.ру посвятила множество публикаций. Наш постоянный автор Василий Стоякин рассматривал проблему в своём материале Голодомор и рождение нации

украина

ссср

молдавия

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ссср, голодомор, молдавия, новости молдавии, народные депутаты, информационная война, ревизионизм, постсоветское пространство, бывший ссср