https://ukraina.ru/20240728/1056531076.html
Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе"
Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе" - 28.07.2024 Украина.ру
Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе"
Жители послевоенной Молдавской ССР подверглись "геноциду" - об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу
2024-07-28T17:00
2024-07-28T17:00
2024-07-28T17:00
новости
украина
ссср
голодомор
молдавия
новости молдавии
народные депутаты
информационная война
ревизионизм
постсоветское пространство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102440/04/1024400420_0:647:1341:1401_1920x0_80_0_0_8d824d55b71e6f566c6734e0f9f9000b.jpg.webp
По словам молдавского политика, депутаты парламента постсоветской республики рассматривают вопрос о признании голода 1946-1947 годов "геноцидом" по примеру украинских коллег.Ранее на Украине "геноцидом" украинцев объявили голод 1932—1933 годов в Украинской ССР ("голодомор"). в связи с этим журналисты поинтересовались, уместны ли такие аналогии.Историки постоянно обращают внимание: от голода в 30-е и 40-е годы пострадали многие народы в разных регионах СССР. При этом ни местные власти, ни союзный центр не преследовали цель подвергнуть геноциду отдельные народы или население Советского Союза в целом.О спекуляциях на теме "голодомора" Украина.ру посвятила множество публикаций. Наш постоянный автор Василий Стоякин рассматривал проблему в своём материале Голодомор и рождение нации
украина
ссср
молдавия
бывший ссср
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102440/04/1024400420_0:521:1341:1527_1920x0_80_0_0_a69a74c5c914bca238f41885947df30d.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, ссср, голодомор, молдавия, новости молдавии, народные депутаты, информационная война, ревизионизм, постсоветское пространство, бывший ссср
Новости, Украина, СССР, голодомор, Молдавия, новости Молдавии, народные депутаты, информационная война, Ревизионизм, постсоветское пространство, бывший СССР
Молдавские депутаты готовятся объявить о "голодоморе"
Жители послевоенной Молдавской ССР подверглись "геноциду" - об этом в эфире телеканала TVR Moldova заявил спикер молдавского парламента Игорь Гросу
По словам молдавского политика, депутаты парламента постсоветской республики рассматривают вопрос о признании голода 1946-1947 годов "геноцидом" по примеру украинских коллег.
Ранее на Украине "геноцидом" украинцев объявили голод 1932—1933 годов в Украинской ССР ("голодомор"). в связи с этим журналисты поинтересовались, уместны ли такие аналогии.
"У нас есть такая дискуссия и есть мнения, что недостаточно иметь только осуждающую декларацию и чтить эти трагические события, но и выйти с такой инициативой", - ответил Гросу.
Историки постоянно обращают внимание: от голода в 30-е и 40-е годы пострадали многие народы в разных регионах СССР. При этом ни местные власти, ни союзный центр не преследовали цель подвергнуть геноциду отдельные народы или население Советского Союза в целом.
О спекуляциях на теме "голодомора" Украина.ру посвятила множество публикаций. Наш постоянный автор Василий Стоякин
рассматривал проблему в своём материале Голодомор и рождение нации