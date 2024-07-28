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"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады
"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады - 28.07.2024 Украина.ру
"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады
Международный олимпийский комитет пошёл по неправильному пути, согласовав эпатажные эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. К многочисленным критикам церемонии присоединился и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
2024-07-28T09:49
2024-07-28T09:49
2024-07-28T09:49
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По мнению Пескова, в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже "мели место совершенно отвратительные моменты". Пресс-секретарь президента России отметил: "Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране".Издание "Ведомости" напомнило, что ранее с резкой критикой открытия Олимпийских игр выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она перечислила все провалы, которые предшествовали церемонии и были отмечены в её ходе."Вершиной действа стал логично перевёрнутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем", - отметила Захарова.Множество негативных отзывов церемония открытия собрала в социальных сетях по всему миру. Открытой манифестацией содомии были недовольны и многие французы, выложившие видеозаписи фрагментов мероприятия в открытый доступ.Перипетии парижской Олимпиады без России и других дискриминированных стран рассмотрел автор нашего издания Александр Савко в своей публикации Редкий Макрон доплывет до середины Сены
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новости, париж, россия, кремль, дмитрий песков, мария захарова, олимпийские игры, олимпиада, скандал, лгбт
Новости, Париж, Россия, Кремль, Дмитрий Песков, Мария Захарова, Олимпийские игры, Олимпиада, скандал, ЛГБТ
"Совершенно отвратительные моменты": Песков раскритиковал открытие парижской Олимпиады
Международный олимпийский комитет пошёл по неправильному пути, согласовав эпатажные эпизоды церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. К многочисленным критикам церемонии присоединился и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
По мнению Пескова, в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже "мели место совершенно отвратительные моменты". Пресс-секретарь президента России отметил: "Это отвратительно, а главное – это запрещено по закону в нашей стране".
Издание "Ведомости" напомнило, что ранее с резкой критикой
открытия Олимпийских игр выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она перечислила все провалы, которые предшествовали церемонии и были отмечены в её ходе.
"Вершиной действа стал логично перевёрнутый флаг Олимпийского движения, поднятый вверх тормашками над Парижем", - отметила Захарова.
Множество негативных отзывов церемония открытия собрала в социальных сетях по всему миру. Открытой манифестацией содомии были недовольны и многие французы, выложившие видеозаписи фрагментов мероприятия в открытый доступ.
Перипетии парижской Олимпиады без России и других дискриминированных стран рассмотрел автор нашего издания Александр Савко
в своей публикации Редкий Макрон доплывет до середины Сены