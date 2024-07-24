Редкий Макрон доплывет до середины Сены - 24.07.2024 Украина.ру
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Редкий Макрон доплывет до середины Сены
Редкий Макрон доплывет до середины Сены - 24.07.2024 Украина.ру
Редкий Макрон доплывет до середины Сены
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера (ранее выступавшая как профессиональная теннисистка) погрузилась в воды реки Сена.
2024-07-24T17:36
2024-07-24T17:36
франция
эксклюзив
река
эммануэль макрон
париж
спорт
олимпиада
евгений коротышкин
бразилия
роспотребнадзор
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Эффектного заплыва не получилось – чиновница неуклюже шлепнулась в воду, облаченная в черный герметичный гидрокостюм, который делал ее похожей на тюленя.Шоу, куда пригнали множество журналистов, выглядело смешно и странно. По мнению пловцов, в такой экипировке можно лезть куда угодно – и опасения насчет качества речной воды в парижской реке накануне Олимпиады развеять, конечно, не удалось.Тем более, что президент Эммануэль Макрон, несмотря на предыдущие обещания, в Сену лезть так и не захотел.Строго говоря, его можно понять. Сена в районе Парижа считалась грязной еще в Средние века, или во время Великой Французской революции. Просто потому, что отходы из знаменитой допотопной парижской канализации и пепел из катакомб сбрасывали тогда прямо в реку.Стоит ли удивляться, что многие парижане в то время вообще не мылись без крайней необходимости – тем более, что северный обычай бани до этих мест не добрался.С тех пор реку немного почистили, а способ захоронения парижан изменился – но проблемы с водой, по большому счету, остаются теми же.В июне из-за поломки трех насосов в реку попало не менее пятидесяти миллионов литров канализационных вод. Они сливались в Сену неделями, а власти узнали о проблеме только после многочисленных жалоб жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин, расположенной ниже по течению реки, которые сообщили о "коричневой зловонной воде со всевозможными отходами вроде прокладок и салфеток".Экологи из организации Surfrider, которые уже восемь месяцев подряд постоянно берут пробы воды в Сене, сообщили о повышенном содержании в реке болезнетворных фекальных бактерий, которые грозят заболеванием конъюктивитом, гастроэнтеритом, а также заражением стафилококками.Представители экологических организаций заблаговременно рекомендовали властям серьезно почистить реку (стоимость этого проекта оценивается почти в полтора миллиарда евро), или провести водные соревнования на специально построенных водных стадионах. Это нормальная практика, которая, к слову, также частично применялась во время Московской Олимпиады. Несмотря на то, что за качество воды в районе Крылатского тогда тоже серьезно отвечали.Однако французские чиновники хотели сэкономить на этих нормальных необходимых мерах. Они даже не стали проводить пробные заплывы, и, как следствие, уже получили первые жалобы из профессиональной среды спортсменов."Вода вызывает обеспокоенность. В прошлом году из-за загрязнений не было тестовых стартов, но организаторы настаивают на том, чтобы соревнования проходили именно там (в водах реки). Думаю, нужен запасной вариант на тот случай, если плавать в Сене будет невозможно", – сказала именитая спортсменка из Бразилии Ана Марсела Кунья, олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде.Все понимают, что построить запасной вариант уже нереально, а жесткий контроль за качеством реки просто не в привычке у французских чиновников – ведь в ней все равно почти никто не купается. А спортсмены? Расчет, видимо, строился на том, что в эпоху антибиотиков они все равно выживут – даже если, не дай Бог, действительно нахватаются какой-то гадости.Впрочем, Олимпиада Макрона добавит проблем и тем французам, которые не подходят к воде и ведут сугубо урбанистический образ жизни.На период открытия этого мероприятия закроют многие станции метро, перекроют улицы крупного делового района столицы и задействуют для безопасности порядка 45 000 полицейских, расставив их везде для проверки документов. А многие парижане узнают об этом только сейчас.Игры в Париже задумывались как кульминация политического господства Макрона над Францией. Но, может статься, что они запомнятся в общественном сознании хаосом и коррупцией."Олимпиада должна была стать триумфом французского президента. Однако вместо этого игры с самого начала сопровождались ужасными заголовками в прессе и создавали огромные сложности для парижан.Например, установка 44 тысяч стальных ограждений длиной 2,5 метра каждое, отделяющих олимпийские объекты от остального города. Из-за них пешеходам приходится делать крюк в сотни метров, чтобы просто перейти дорогу. Или создание выделенных "олимпийских" полос, которыми нельзя пользоваться никакому виду транспорта, включая велосипедистов. Все это – чтобы с ветерком катать спортсменов, чиновников и спонсоров по нужным им маршрутам, пока весь город задыхается в бесконечных пробках. Эти меры ввергли парижан в состояние едва сдерживаемой ярости.А ведь Олимпийский кошмар еще даже не начался. И, судя по всему, перед французскими чиновниками стоят сейчас немалые репутационные риски.Ещё о ситуации вокруг Олимпийских игр в Париже: Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов
https://ukraina.ru/20240715/1056264839.html
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Александр Савко
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
франция, эксклюзив, река, эммануэль макрон, париж, спорт, олимпиада, евгений коротышкин, бразилия, роспотребнадзор
Франция, Эксклюзив, река, Эммануэль Макрон, Париж, спорт, Олимпиада, Евгений Коротышкин, Бразилия, Роспотребнадзор

Редкий Макрон доплывет до середины Сены

17:36 24.07.2024
 
© AFP2024 / EMMANUEL DUNAND
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP2024 / EMMANUEL DUNAND
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера (ранее выступавшая как профессиональная теннисистка) погрузилась в воды реки Сена.
Эффектного заплыва не получилось – чиновница неуклюже шлепнулась в воду, облаченная в черный герметичный гидрокостюм, который делал ее похожей на тюленя.
Шоу, куда пригнали множество журналистов, выглядело смешно и странно. По мнению пловцов, в такой экипировке можно лезть куда угодно – и опасения насчет качества речной воды в парижской реке накануне Олимпиады развеять, конечно, не удалось.
Тем более, что президент Эммануэль Макрон, несмотря на предыдущие обещания, в Сену лезть так и не захотел.
Строго говоря, его можно понять. Сена в районе Парижа считалась грязной еще в Средние века, или во время Великой Французской революции. Просто потому, что отходы из знаменитой допотопной парижской канализации и пепел из катакомб сбрасывали тогда прямо в реку.
Стоит ли удивляться, что многие парижане в то время вообще не мылись без крайней необходимости – тем более, что северный обычай бани до этих мест не добрался.
С тех пор реку немного почистили, а способ захоронения парижан изменился – но проблемы с водой, по большому счету, остаются теми же.
В июне из-за поломки трех насосов в реку попало не менее пятидесяти миллионов литров канализационных вод. Они сливались в Сену неделями, а власти узнали о проблеме только после многочисленных жалоб жителей коммуны Конфлан-Сент-Онорин, расположенной ниже по течению реки, которые сообщили о "коричневой зловонной воде со всевозможными отходами вроде прокладок и салфеток".
- РИА Новости, 1920, 15.07.2024
15 июля, 14:50
Суперметро в Париже и акула-убийца в Сене. С какими проблемами французы идут к открытию ОлимпиадыФранцузы пребывают в настоящей ярости. Нынешние Олимпийские игры не просто планировались как своего рода символический венец эпохи макронизма. От них ожидали многое и в итоге так ничего и не получили, вопреки множеству обещаний
Экологи из организации Surfrider, которые уже восемь месяцев подряд постоянно берут пробы воды в Сене, сообщили о повышенном содержании в реке болезнетворных фекальных бактерий, которые грозят заболеванием конъюктивитом, гастроэнтеритом, а также заражением стафилококками.
Представители экологических организаций заблаговременно рекомендовали властям серьезно почистить реку (стоимость этого проекта оценивается почти в полтора миллиарда евро), или провести водные соревнования на специально построенных водных стадионах. Это нормальная практика, которая, к слову, также частично применялась во время Московской Олимпиады. Несмотря на то, что за качество воды в районе Крылатского тогда тоже серьезно отвечали.
Однако французские чиновники хотели сэкономить на этих нормальных необходимых мерах. Они даже не стали проводить пробные заплывы, и, как следствие, уже получили первые жалобы из профессиональной среды спортсменов.
"Вода вызывает обеспокоенность. В прошлом году из-за загрязнений не было тестовых стартов, но организаторы настаивают на том, чтобы соревнования проходили именно там (в водах реки). Думаю, нужен запасной вариант на тот случай, если плавать в Сене будет невозможно", – сказала именитая спортсменка из Бразилии Ана Марсела Кунья, олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде.
Все понимают, что построить запасной вариант уже нереально, а жесткий контроль за качеством реки просто не в привычке у французских чиновников – ведь в ней все равно почти никто не купается. А спортсмены? Расчет, видимо, строился на том, что в эпоху антибиотиков они все равно выживут – даже если, не дай Бог, действительно нахватаются какой-то гадости.
"Нашего Роспотребнадзора на них нет... Естественно, перед любым стартом делается забор воды, делаются тесты на предмет какой-либо заразы в воде. Сена – это проточная река, которая проходит через город. Я уверен, что загрязнения достаточно велики, чтобы спортсменам плыть в этой воде – прокомментировал ситуацию журналистам серебряный призер Олимпиады 2012 года, президент Московской федерации плавания Евгений Коротышкин.
Впрочем, Олимпиада Макрона добавит проблем и тем французам, которые не подходят к воде и ведут сугубо урбанистический образ жизни.
На период открытия этого мероприятия закроют многие станции метро, перекроют улицы крупного делового района столицы и задействуют для безопасности порядка 45 000 полицейских, расставив их везде для проверки документов. А многие парижане узнают об этом только сейчас.
Игры в Париже задумывались как кульминация политического господства Макрона над Францией. Но, может статься, что они запомнятся в общественном сознании хаосом и коррупцией.
"Олимпиада должна была стать триумфом французского президента. Однако вместо этого игры с самого начала сопровождались ужасными заголовками в прессе и создавали огромные сложности для парижан.
Макрон
14 июня, 12:53
"Месье Макрон, вас ненавидят". Как тэтчер в штанах правил Францией, и что из этого вышло"Макронизм рушится: ни безумие речей, ни эксплуатация украинского конфликта, ни реквизиция общественного и частного телевидения, ни бессовестная эксплуатация церемоний высадки союзников в Нормандии – ничего не помогло", – заявил главный редактор газеты Le Figaro Алексис Брезе
Например, установка 44 тысяч стальных ограждений длиной 2,5 метра каждое, отделяющих олимпийские объекты от остального города. Из-за них пешеходам приходится делать крюк в сотни метров, чтобы просто перейти дорогу. Или создание выделенных "олимпийских" полос, которыми нельзя пользоваться никакому виду транспорта, включая велосипедистов. Все это – чтобы с ветерком катать спортсменов, чиновников и спонсоров по нужным им маршрутам, пока весь город задыхается в бесконечных пробках. Эти меры ввергли парижан в состояние едва сдерживаемой ярости.
Владельцы магазинов и отельеры в один голос жалуются: они не то что не богатеют на обещанной олимпийской лихорадке, но и вовсе терпят убытки в сравнении с обычными годами", – пишет The Telegraph.
А ведь Олимпийский кошмар еще даже не начался. И, судя по всему, перед французскими чиновниками стоят сейчас немалые репутационные риски.
Ещё о ситуации вокруг Олимпийских игр в Париже: Столичные зачистки. Накануне Олимпиады из Парижа депортировали 12 тысяч бездомных французов
 
ФранцияЭксклюзиврекаЭммануэль МакронПарижспортОлимпиадаЕвгений КоротышкинБразилияРоспотребнадзор
 
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