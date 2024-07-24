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Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России

Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России - 24.07.2024 Украина.ру

Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России

Президент России Владимир Путин откроет ряд объектов инфраструктуры в новых регионах России. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

2024-07-24T14:01

2024-07-24T14:01

2024-07-24T14:01

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Владимир Путин 24 июля проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития новых российских регионов. Затем, сообщил Песков, президент в режиме видеосвязи примет участие в открытии "целого ряда объектов" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.По словам Пескова, это "будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе". Также состоятся и другие мероприятия с участием президента – непубличные, добавил пресс-секретарь российского лидера.

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Сергей Шиптенко

Сергей Шиптенко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Шиптенко

новости, новости россии, новости запорожья, херсонская область, запорожская область, новые регионы, россия, днр, лнр, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика