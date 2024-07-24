Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России - 24.07.2024 Украина.ру
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Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России
Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России - 24.07.2024 Украина.ру
Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России
Президент России Владимир Путин откроет ряд объектов инфраструктуры в новых регионах России. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
2024-07-24T14:01
2024-07-24T14:01
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Владимир Путин 24 июля проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития новых российских регионов. Затем, сообщил Песков, президент в режиме видеосвязи примет участие в открытии "целого ряда объектов" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.По словам Пескова, это "будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе". Также состоятся и другие мероприятия с участием президента – непубличные, добавил пресс-секретарь российского лидера.
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Сергей Шиптенко
Сергей Шиптенко
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новости, новости россии, новости запорожья, херсонская область, запорожская область, новые регионы, россия, днр, лнр, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика
Новости, новости России, Новости Запорожья, Херсонская область, Запорожская область, Новые регионы, Россия, ДНР, ЛНР, социальная политика, социальная инфраструктура, экономика

Путин откроет объекты инфраструктуры в новых регионах России

14:01 24.07.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Сергей Шиптенко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин откроет ряд объектов инфраструктуры в новых регионах России. Об этом 24 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Владимир Путин 24 июля проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития новых российских регионов. Затем, сообщил Песков, президент в режиме видеосвязи примет участие в открытии "целого ряда объектов" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
По словам Пескова, это "будет такое мероприятие важное из числа приоритетной работы, которая проводится на постоянной основе". Также состоятся и другие мероприятия с участием президента – непубличные, добавил пресс-секретарь российского лидера.
 
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