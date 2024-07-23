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"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине

"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине - 23.07.2024 Украина.ру

"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине

Соединенные Штаты будут не против появления российский военных баз на территории нынешней Украины, так как РФ разорится на их содержании. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2024-07-23T04:50

2024-07-23T04:50

2024-07-23T04:50

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Ищенко назвал "сумасшедшими" тех, кто заявляет о том, что Россия сможет поставить на Украине свои военные базы и через них все там контролировать. "Во-первых, это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, нам силы и средства нужны на других направлениях. В-третьих, на разоренной территории военные базы некому содержать. Ввозить туда все с Дальнего Востока – золотой проект. Американцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании", - сказал он.Американцы прекрасно понимают, что если на Украине удержится какой-то межеумочный режим из проевропейских политиков, то он попытается получить от России льготы и привилегии, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, продолжил эксперт.Политически эта власть все равно будет ориентироваться на Запад и будет в любой момент готова начать новый виток конфронтации с Россией, подытожил Ищенко.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, базы