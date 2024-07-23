https://ukraina.ru/20240723/1056409243.html
"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине - 23.07.2024 Украина.ру
"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
Соединенные Штаты будут не против появления российский военных баз на территории нынешней Украины, так как РФ разорится на их содержании. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-07-23T04:50
2024-07-23T04:50
2024-07-23T04:50
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Ищенко назвал "сумасшедшими" тех, кто заявляет о том, что Россия сможет поставить на Украине свои военные базы и через них все там контролировать. "Во-первых, это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, нам силы и средства нужны на других направлениях. В-третьих, на разоренной территории военные базы некому содержать. Ввозить туда все с Дальнего Востока – золотой проект. Американцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании", - сказал он.Американцы прекрасно понимают, что если на Украине удержится какой-то межеумочный режим из проевропейских политиков, то он попытается получить от России льготы и привилегии, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, продолжил эксперт.Политически эта власть все равно будет ориентироваться на Запад и будет в любой момент готова начать новый виток конфронтации с Россией, подытожил Ищенко.О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, сша, ростислав ищенко, базы
Новости, Украина, Россия, США, Ростислав Ищенко, базы
"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
Соединенные Штаты будут не против появления российский военных баз на территории нынешней Украины, так как РФ разорится на их содержании. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил обозреватель "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко назвал "сумасшедшими" тех, кто заявляет о том, что Россия сможет поставить на Украине свои военные базы и через них все там контролировать.
"Во-первых, это очень дорогое удовольствие. Во-вторых, нам силы и средства нужны на других направлениях. В-третьих, на разоренной территории военные базы некому содержать. Ввозить туда все с Дальнего Востока – золотой проект. Американцы с удовольствием позволят России построить военную базу на Украине, даже в каждом селе по две. И даже будут агитировать за это. Потому что страна разорится на их содержании", - сказал он.
Американцы прекрасно понимают, что если на Украине удержится какой-то межеумочный режим из проевропейских политиков, то он попытается получить от России льготы и привилегии, чтобы стабилизировать экономическую ситуацию, продолжил эксперт.
Политически эта власть все равно будет ориентироваться на Запад и будет в любой момент готова начать новый виток конфронтации с Россией, подытожил Ищенко.
О том, как российские удары по украинской энергосистеме влияют на функционирование военной промышленности этой страны - в интервью Ростислава Ищенко изданию Украина.ру Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского.