Главное за ночь 22 июля - 22.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 22 июля
Главное за ночь 22 июля - 22.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 июля
Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью... Украина.ру, 22.07.2024
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пво
беспилотники
бпла
новости
кубань
азовское море
ростовская область
вячеслав гладков
нпз
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Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе — об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, из-за атаки БПЛА пострадал мужчина — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
кубань
азовское море
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пво, беспилотники, бпла, новости, кубань, азовское море, ростовская область, вячеслав гладков, нпз
ПВО, беспилотники, БПЛА, Новости, Кубань, Азовское море, Ростовская область, Вячеслав Гладков, НПЗ

Главное за ночь 22 июля

08:14 22.07.2024 (обновлено: 08:26 22.07.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.

В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе — об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, из-за атаки БПЛА пострадал мужчина — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
 
ПВОбеспилотникиБПЛАНовостиКубаньАзовское мореРостовская областьВячеслав ГладковНПЗ
 
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