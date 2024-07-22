Главное за ночь 22 июля
08:14 22.07.2024 (обновлено: 08:26 22.07.2024)
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкМеждународные военные учения "Боевое содружество" в Астраханской области
Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.
В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе — об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.
В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе — об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.
Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, из-за атаки БПЛА пострадал мужчина — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.