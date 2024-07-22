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Главное за ночь 22 июля

Главное за ночь 22 июля - 22.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 22 июля

Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью... Украина.ру, 22.07.2024

2024-07-22T08:14

2024-07-22T08:14

2024-07-22T08:26

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Силы ПВО ночью уничтожили 47 БПЛА над Ростовской областью, по одному беспилотнику над Белгородской, Воронежской, Смоленской областями и восемь - над Кубанью. Кроме того, 17 БПЛА уничтожены над акваториями Черного и Азовского морей.В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе — об этом сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.Украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в селе Устинка Белгородского района, из-за атаки БПЛА пострадал мужчина — об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

кубань

азовское море

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пво, беспилотники, бпла, новости, кубань, азовское море, ростовская область, вячеслав гладков, нпз