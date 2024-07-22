Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16 - 22.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240722/1056370688.html
Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16
Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16 - 22.07.2024 Украина.ру
Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16
У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37. В случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
2024-07-22T03:00
2024-07-22T03:00
новости
россия
украина
харьковская область
вкс
f-16
миг-31
авиация
аэродромы
бой
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101427/21/1014272132_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_7e544c9cb28360544bfecb97cb5f7fcd.jpg
Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.Если Украина задействует F-16, нас ждут классические воздушные бои один на один. У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника, рассказал обозреватель.Если сейчас Киеву передадут от 6 до 16 истребителей, как было официально объявлено, это количество едва-едва покроет потери от удара российских ВКС по аэродрому в Миргороде. ВСУ просто продолжат наносить удары из крылатых ракет StormShadow и корректируемых авиабомб Hammer, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.руО том, почему Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-польской границы - в интервью Владимира Мамонтова: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240719/1056367520.html
россия
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101427/21/1014272132_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_273b4033ce3dae9601dc9e4bd8a833dd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, харьковская область, вкс, f-16, миг-31, авиация, аэродромы, бой, сво, истребитель
Новости, Россия, Украина, Харьковская область, ВКС, F-16, МиГ-31, авиация, аэродромы, бой, СВО, истребитель

Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16

03:00 22.07.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37. В случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.
Если Украина задействует F-16, нас ждут классические воздушные бои один на один. У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника, рассказал обозреватель.
"Понятно, что наши наземные силы в результате применения F-16 понесут потери в плане ударов по тылам. Но если Украина разместит американские истребили в той же Харьковской области возле линии фронта, мы нанесем удары по их тыловым аэродромам и аэродромам подскока", - отметил Васильев.
Если сейчас Киеву передадут от 6 до 16 истребителей, как было официально объявлено, это количество едва-едва покроет потери от удара российских ВКС по аэродрому в Миргороде. ВСУ просто продолжат наносить удары из крылатых ракет StormShadow и корректируемых авиабомб Hammer, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Лукашенко приказал отвести войска от белорусско-польской границы - в интервью Владимира Мамонтова: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" на сайте Украина.ру
Игорь Юшков интервью
19 июля, 16:48
Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемыЕсли бы Украина перекрыла транзит всей российской нефти, это был бы яркий популистский санкционный жест. Но поскольку санкции были введены против отдельной компании, этот вопрос будет легче решить, если оставить его на корпоративном уровне
 
НовостиРоссияУкраинаХарьковская областьВКСF-16МиГ-31авиацияаэродромыбойСВОистребитель
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:15Прозоров рассказал, почему украинцы живут "в радужном пузыре" и верят в ложь про ракету в "Охматдете"
03:00Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16
22:44Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
22:22"Худший президент" в истории США сошел с дистанции. Усидит ли Байден в кресле президента до конца срока?
22:02Байден отказался от участия в президентских выборах
18:25Тяжёлый выбор Зеленского. Итоги 21 июля на Украине
17:50Военный эксперт раскрыл секрет "карусели" новых бригад ВСУ
16:57Армия России освободила от ВСУ Розовку и Песчаное и продвинулась на широком фронте - Марочко
16:09В Грузии начались допросы наемников, которые воевали на стороне ВСУ
16:00Возрождение Войска Польского: 80 лет объединения 1-й польской армии и Армии людовой
15:08Подбрасывают ВСУ гирьки: Ющук о том, как США заставляют страдать Европу
14:39Замполит бригады имени Александра Невского: В 2014 году я был обычным шахтером
14:24Политическое самоубийство: Кличко заговорил о референдуме по вопросам мира на Украине
14:02Государство-скотобойня. Украинские эксперты о готовящемся кровопускании и об угрозе гражданской войны
13:24Между долгом и совестью. Граф фон Штауффенберг хотел убить Гитлера, которого поддерживал
13:00Угроза Венгрии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 июля
12:53ВСУ растерялись: военный эксперт объяснил, на чем ВС России подловили врага в Дзержинске
12:46Гегемония лингвонационализма. Почему Фарион победила
12:16В чем беда УПЦ, должны ли священники служить в ВСУ и почему украинцы стали русофобами — Калинчук
12:08"Искандеры" разнесли два эшелона с техникой ВСУ - Минобороны
Лента новостейМолния