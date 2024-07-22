Бой один на один: военный инженер рассказал, как перехватчики МиГ-31 будут подстерегать в небе F-16
У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37. В случае с F-16 они просто будут барражировать в небе, чтобы быстро его завалить. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель, автор телеграм-канала "Русский инженер" Алексей Васильев
Сейчас в экспертном сообществе обсуждается сценарий, что ВСУ могут применить поставленный им F-16 на Харьковском направлении, где оборона ВС РФ держится на массовом применении корректируемых авиабомб, которые сыплются по местам сосредоточения противника.
Если Украина задействует F-16, нас ждут классические воздушные бои один на один. У российских ВКС есть перехватчики МиГ-31БМ с дальнобойными ракетами Р-37, которые не так активно задействуются в СВО, потому что для них нет достойного противника, рассказал обозреватель.
"Понятно, что наши наземные силы в результате применения F-16 понесут потери в плане ударов по тылам. Но если Украина разместит американские истребили в той же Харьковской области возле линии фронта, мы нанесем удары по их тыловым аэродромам и аэродромам подскока", - отметил Васильев.
Если сейчас Киеву передадут от 6 до 16 истребителей, как было официально объявлено, это количество едва-едва покроет потери от удара российских ВКС по аэродрому в Миргороде. ВСУ просто продолжат наносить удары из крылатых ракет StormShadow и корректируемых авиабомб Hammer, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Васильева: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии читайте на сайте Украина.ру
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