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Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация

Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация - 21.07.2024 Украина.ру

Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация

Приток добровольцев в российскую армию не ослабевает, тогда как киевский режим "ловит население". Как это отражается на ходе СВО, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-21T07:27

2024-07-21T07:27

2024-07-21T07:27

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Армия России продолжает теснить ВСУ на Часов Ярском, Дзержинском и Красноармейском участках. Донецкое направление может стать направлением российского главного удара, считает эксперт. В этом контексте общественность России волнует вопрос перспектив дополнительной мобилизации.Он также отметил, что приток добровольцев в российскую армию не ослабевает. "У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим", - сказал эксперт."Киевский режим уже не призывает, а ловит население. В интернете уже полно инцидентов, когда на фронт забирают человека без пальцев или с искусственным протезом. Как в таких условиях можно с нами бороться? Ничего у них не получится. И получиться не могло", - уверен Насонов.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО - в интервью Кирилла Курбатова Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру

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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, спецоперация, мобилизация