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Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация
Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация - 21.07.2024 Украина.ру
Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация
Приток добровольцев в российскую армию не ослабевает, тогда как киевский режим "ловит население". Как это отражается на ходе СВО, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-21T07:27
2024-07-21T07:27
2024-07-21T07:27
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Армия России продолжает теснить ВСУ на Часов Ярском, Дзержинском и Красноармейском участках. Донецкое направление может стать направлением российского главного удара, считает эксперт. В этом контексте общественность России волнует вопрос перспектив дополнительной мобилизации.Он также отметил, что приток добровольцев в российскую армию не ослабевает. "У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим", - сказал эксперт."Киевский режим уже не призывает, а ловит население. В интернете уже полно инцидентов, когда на фронт забирают человека без пальцев или с искусственным протезом. Как в таких условиях можно с нами бороться? Ничего у них не получится. И получиться не могло", - уверен Насонов.Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО - в интервью Кирилла Курбатова Ильи Мощанского: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, россия, вооруженные силы украины, украина, спецоперация, мобилизация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Спецоперация, мобилизация
Насонов о том, понадобится ли России дополнительная мобилизация
Приток добровольцев в российскую армию не ослабевает, тогда как киевский режим "ловит население". Как это отражается на ходе СВО, рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Армия России продолжает теснить ВСУ на Часов Ярском, Дзержинском и Красноармейском участках. Донецкое направление может стать направлением российского главного удара, считает эксперт. В этом контексте общественность России волнует вопрос перспектив дополнительной мобилизации.
"В этом году на СВО призвали более 190 тысяч человек. Учитывая, что наши санитарные и безвозвратные потери в пять раз меньше, чем у противника, этого хватает не только для создания второго эшелона, но и для стратегического резерва. Силы у нас есть", -констатировал Насонов.
Он также отметил, что приток добровольцев в российскую армию не ослабевает.
"У нас не надо никого ловить. Люди помнят, что Родина у нас – одна и что мы ее никому и никогда не отдадим", - сказал эксперт.
"Киевский режим уже не призывает, а ловит население. В интернете уже полно инцидентов, когда на фронт забирают человека без пальцев или с искусственным протезом. Как в таких условиях можно с нами бороться? Ничего у них не получится. И получиться не могло", - уверен Насонов.