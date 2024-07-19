https://ukraina.ru/20240719/1056352513.html
Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина
Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина - 19.07.2024 Украина.ру
Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия покушения на Трампа
2024-07-19T11:02
2024-07-19T11:02
2024-07-19T11:02
ростислав ищенко
видео
дональд трамп
покушение
ес
сша
россия
украина
ракеты
люди
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А также рассказал о влиянии ударов по украинской энергосистеме на страну и её население и проанализировал принудительную мобилизацию на Украине:00:21 – О покушении на Трампа и его последствиях.04:20 – О влиянии внутренней политики США на их поддержку киевского режима.07:40 – Удары по украинской энергосистеме и отключение света: как это воздействует на ВПК и население? 14:50 – Принудительная мобилизация на Украине и депортация украинцев призывного возраста из ЕС.20:42 – Внутриполитическая грызня в украинском концлагере.26:18 – О новой книге Ростислава Ищенко.
сша
россия
украина
львов
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, дональд трамп, покушение, ес, сша, россия, украина, ракеты, люди, энергетика, мигранты, бюджет, львов, житомир, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Дональд Трамп, покушение, ЕС, США, Россия, Украина, ракеты, люди, энергетика, мигранты, бюджет, Львов, Житомир
Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия покушения на Трампа
А также рассказал о влиянии ударов по украинской энергосистеме на страну и её население и проанализировал принудительную мобилизацию на Украине:
00:21 – О покушении на Трампа и его последствиях.
04:20 – О влиянии внутренней политики США на их поддержку киевского режима.
07:40 – Удары по украинской энергосистеме и отключение света: как это воздействует на ВПК и население?
14:50 – Принудительная мобилизация на Украине и депортация украинцев призывного возраста из ЕС.
20:42 – Внутриполитическая грызня в украинском концлагере.
26:18 – О новой книге Ростислава Ищенко.