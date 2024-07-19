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Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина

Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина - 19.07.2024 Украина.ру

Будет Россия во Львове или в Днепропетровске – неважно. Ищенко о том, когда и как закончится Украина

Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" оценил последствия покушения на Трампа

2024-07-19T11:02

2024-07-19T11:02

2024-07-19T11:02

ростислав ищенко

видео

дональд трамп

покушение

ес

сша

россия

украина

ракеты

люди

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А также рассказал о влиянии ударов по украинской энергосистеме на страну и её население и проанализировал принудительную мобилизацию на Украине:00:21 – О покушении на Трампа и его последствиях.04:20 – О влиянии внутренней политики США на их поддержку киевского режима.07:40 – Удары по украинской энергосистеме и отключение света: как это воздействует на ВПК и население? 14:50 – Принудительная мобилизация на Украине и депортация украинцев призывного возраста из ЕС.20:42 – Внутриполитическая грызня в украинском концлагере.26:18 – О новой книге Ростислава Ищенко.

сша

россия

украина

львов

житомир

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