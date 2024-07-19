https://ukraina.ru/20240719/1056348509.html

Свадьба века за миллиард долларов. Ярмарка тщеславия в стране нищеты

Свадьба века за миллиард долларов. Ярмарка тщеславия в стране нищеты - 19.07.2024 Украина.ру

Свадьба века за миллиард долларов. Ярмарка тщеславия в стране нищеты

12 июля Радхика Мерчант и Анант Амбани, "дети миллиардеров" из Индии, наконец-то поженились. Можно вздохнуть с облегчением. "Свадьба века" завершилась.

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:31

2024-07-19T11:31

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Семь месяцев длилась помолвка и само свадебное торжество, и весь мир уже немного устал наблюдать за откровенной, даже какой-то простодушной демонстрацией роскоши и влияния знаменитого индийского семейства Амбани.А событие это по своим масштабам невероятное даже для Индии, где существует традиция роскошных многодневных свадеб.Анант и Радхика29 декабря прошлого года Анант сделал предложение Радхике в храме на севере Индии в присутствии близких друзей и членов семьи.Вот так просто началось это всемирное театральное представление, которое продолжалось более полугода и собрало десятки самых известных людей мира.Анант - сын богатейшего человека Азии Мукеша Амбани, который в 2023 году был девятым в рейтинге самых богатых людей в мире.113,8 миллиардов долларов - состояние семьи Амбани.Амбани владеют крупнейшим комплексом по переработке нефти. Крупнейшей фабрикой синтетического текстиля (это предприятие, с которого начинал дедушка Амбани). У них в руках крупнейший медиахолдинг в Азии.Радхика - дочь владельцев одной из фармацевтических компаний. Её отец Вирен Мерчант - основатель компании Encore Healthcare.Оба они, и Радхика, и Анант, сейчас занимают руководящие должности в семейных компаниях.Они выросли в одном городе, в Мумбаи. Дружили с детства. Учились в одной школе. Потом поехали учиться в США. И вот, наконец, поженились.Конечно, возникают мысли о том, что эта свадьба подозрительно выгодна и семейству Амбани, и семейству Мерчант.Но сами молодые люди, кажется, единственные на этой свадьбе думают не о выгоде. Для них это не брак по расчёту."У меня в сердце цунами и землетрясение, когда я смотрю на Радхику", - так выразился жених о своих чувствах.Романтические строчки из его писем Радхика нанесла на одно из своих свадебных платьев.Так что в этом месте все мы можем вытереть слёзы умиления и порадоваться за миллиардера и миллионершу, которые сумели найти своё счастье, вопреки сложнейшим условиям этого квеста.Найти искреннюю любовь для миллиардера - все равно что выиграть в лотерею миллион человеку из трущоб.А вот для их родителей - да, это грандиозное коммерческое мероприятие, из которого они попытались выжать всё возможное.Это пиар-акция немыслимых масштабов, демонстрирующая возросшее влияние семьи Амбани в мировом масштабе.И, кажется, так же "ненавязчиво" демонстрируется возросшее влияние Индии в мире.Просто происходит это не совсем привычным для западного менталитета способом: ласковым и учтивым приглашением сотен "белых господ", бывших колонизаторов Индии в том числе, на мероприятие, от участия в котором они, кажется, не могут отказаться.Анант и его борьбаЖениха можно только искренне пожалеть.Дело в том, что Анант - настоящий национальный герой Индии.Он давно борется с лишним весом. Максимальный вес Ананта был 208 килограммов. За два года до свадьбы он сумел сбросить 108 килограммов.Знаменитый тренер актёров Болливуда тренировал Ананта. Анант сидел на жёсткой диете, похожей на знаменитую "кремлевскую": очень много белка и очень мало углеводов. Он тренировался по шесть часов в сутки.Это тоже было "всеиндийское шоу", и за Ананта переживала вся Индия. Его считают человеком с большой силой воли, примером для других.Но сейчас, к сожалению, Анант опять набрал вес.Вряд ли это многодневное мероприятие поправит его здоровье, скорее, наоборот.У Ананта - диабет и хроническая бронхиальная астма, он принимает множество лекарств, отсюда и лишний вес, так как это гормональные препараты. И по хорошему, им бы с Радхикой надо провести свадьбу где-то в санатории.Или в его любимом месте - центре спасения животных, где на 230 гектарах живут 2000 спасённых Анантом животных.Самое большое увлечение Ананта - спасение слонов по всей Индии, и он явно чувствовал бы себя лучше в горах и лесах, рядом с любимыми слонами. Ну и с Радхикой, конечно.Он поклоняется господу Ганеше, сыну господа Шивы, который согласно легендам имеет голову слона. И был бы точно рад провести это время в опекаемом им храме, которому пожертвовал редкого белого слона. Разумеется, слон проживает при храме в прекрасных условиях.Но у молодого миллиардера просто нет выбора.Судя по всему, никому не жалко Ананта. Они заставили его на свадьбе, с его астмой, петь в семейном хоре!Шоу должно продолжаться.Президенты, премьеры, селебритисНа "свадьбе века" появился даже премьер Индии Нарендра Моди, перед которым жених попытался упасть на колени.Дело в том, что Нарендра Моди - йогин, просветлённый человек. Любой миллиардер - пылинка перед просветлённой личностью. Что и попытался продемонстрировать очень верующий, религиозный Анант. Но премьер успел подхватить падающего на колени жениха.Президент США не приехал, но если бы приехал, никто бы не удивился. Таким ослепительным был список гостей.На свадьбе сестры Ананта несколько лет назад, присутствовала бывший секретарь госдепартамента США Хиллари Клинтон, а также президент Индии.Хиллари Клинтон побывала и на этой свадьбе. Что-то заставило "бабушку американской политики" пересечь в очередной раз океан. И засвидетельствовать в очередной раз своё почтение Амбани.Побывала там и Иванка Трамп, дочь бывшего и возможно, будущего президента США.Королева Бутана, премьер Катара. Многочисленные государственные деятели других стран.Были боксер Майк Тайсон и футболист Дэвид Бэкхем.Ким Кардашьян прибыла с сестрой Хлоей и огромной съёмочной группой. Они снимают день за днем жизнь семейки Кардашьян, бесконечный сериал. Эта свадьба - эпизод шоу "Кардашьяны". Очень символично. Шоу как часть другого шоу.А вот небольшое видео: Марк Цукерберг и его жена Присцилла рассматривают часы на руке Ананта. Часы стоимостью два с половиной миллиона долларов очень впечатлили Цукербергов.В коллекции Ананта (он собирает часы) есть "Патек Филипп" за 9 миллионов. Интересно, показал ли он их любопытному Цукербергу?Кажется, эта свадьба стала чем-то вроде Бильдербергского клуба. Там собрались все, кто управляет миром, по крайней мере, во втором эшелоне.Были и Клаус Шваб, и Билл Гейтс.Два бывших премьера Британии - Борис Джонсон и Тони Блэр.Что вообще очень интересно, учитывая то, что Британия колонизировала Индию, правила ею 200 лет, и продолжает незримо управлять. Но уже не так грубо, не через генерал-губернатора.Эта свадьба - бесконечный Болливуд с песнями, плясками. И с тайными сделками, тайными договорами и деловыми соглашениями за кулисами.Невероятные расходыКстати, близким друзьям Анант подарил часы стоимостью 300 тысяч долларов. Сколько всего таких часов было подарено, не разглашается. Но не меньше семи штук.Всего же на предварительные торжества было потрачено не менее 600 миллионов долларов. Плюс сама свадьба. Отец жениха не разглашает цифру, но это вполне может быть до миллиарда долларов.Нелегко потратить такие деньги, но Амбани утроили усилия, и смогли.Там было 100 тысяч живых цветов, невероятные угощения для многочисленных гостей, подарки для всех гостей свадьбы, выступления звезд эстрады.На членах семьи были одежды с пуговицами из рубинов, изумрудов и бриллиантов, с вышивкой золотом. Женщины блистали в воротниках из бриллиантов, надевали роскошные драгоценности.Платье невесты было полностью усыпано бриллиантами, от плечей до подола.Гости полетят в специальное путешествие во Францию и Италию. Для этого зафрахтовано 100 самолётов.До этого проходил специальный тур для гостей и сотрудников компаний жениха и невесты на круизном лайнере вдоль берегов Италии.На свадьбе работала команда из 25 поваров со всего мира. Они готовили блюда из кухни тайской, мексиканской, японской, индийской. Всего гостям предложили 75 видов завтраков, 225 видов обеда и 275 разновидностей ужина.Не забыло семейство Амбани и о бедняках. Возле небоскрёба, который принадлежит Амбани, была организована грандиозная раздача еды для всех желающих. Так что бедняки и вообще все, кто хотел, могли не заботиться о еде в эти дни.50 бедных пар поженили бесплатно, за счет семьи Амбани.Они вообще активно занимаются благотворительностью. Это невозможно не делать в стране, где 75 процентов населения живет в бедности и в крайней бедности.И тут Амбани, со своими булыжниками - изумрудами на шее и вышитой золотом одеждой.С небоскребом (считается самым дорогим зданием в мире) в 27 этажей, с тремя вертолетными площадками и гаражом на 160 машин.Его стоимость оценивается между 1 и 2 миллиардами долларов.Откуда же средства?Нефть АмбаниСчитается, что 60 процентов дохода миллиардер получает от нефти и дизельного топлива. Сегодня его прямой партнёр - российский нефтяной бизнес.Надо сказать, что состояние папы - Амбани за последние три года увеличилось в четыре раза!В медиахолдинг Амбани входит 20 телекомпаний и множество печатных изданий Индии. Они контролируют весь информационный поток в стране.Что, конечно же, очень помогло действующему премьеру министру Индии, Нарендре Моди, во время предвыборной кампании.Они собственники недвижимости по всему миру. К примеру, в Нью-Йорке им принадлежит отель Mandarin Continental. В Дубае - самая дорогая вилла в этой стране.В 2022 году разгорелся скандал. Амбани экспортировали российскую нефть и производили, в частности, полиэстер на своих заводах. Этот полиэстер покупали такие известнейшие бренды, как Найк, Зара, Томми Хилфигер и другие.Это был, считайте, русский полиэстер! Но скандал как разгорелся, так и затих.Большинство медиа в Индии его вообще проигнорировали. Это неудивительно: они принадлежат Амбани. Ну а зарубежные их не очень интересовали.Амбани продолжают покупать в России нефть, производить полиэстер, а Найк и Зара - его покупать.Новый центр силыТак зачем же приезжали к Мукешу Амбани представители всемирного глобалистского сообщества: Шваб и Гейтс, Цукерберг с Тони Блэром, Хиллари Клинтон с Иванкой Трамп?Для того, чтобы указать богатейшему человеку Азии, что ему делать?Или чтобы наоборот, продемонстрировать свою лояльность Амбани, Индии и новому мировому центру силы?Скорее всего, и то, и другое. Происходит очередная проверка, притирка мнений.Но и демонстрация силы, могущества и влияния новых хозяев мира.Сильные мира сего собрались на неформальную встречу.Селебритис тоже подтвердили свою верность "Бильдельбергскому клубу".Ким Кардашьян, Дэвид Бэкхем и Рианна - это "правильные знаменитости", их можно показывать по всем 20 телеканалам Мукеша Амбани.И все они "присягнули" на верность Махарадже.Постколониальный реваншПервые лица мира были просто частью декораций на этой свадьбе - пишет газета "The Hindu"Индийская пресса называет все происходящее "постколониальным реваншем".Виндзоры вряд ли могут позволить себе такую свадьбу. А индийский Махарадж - может.Это была "большая виртуальная банка поп-корна": вся Индия месяцами наблюдала за приготовлениями, помолвкой, торжествами, гостями.Конечно, в стране бедности и нищеты не все были довольны этой театральной постановкой.Свати Нараян, автор книги "Неравенство", об индийском обществе, подчёркивает, что половина индийского общества живет на 6% общенационального дохода.А в это время происходит вот такая ярмарка тщеславия.Но и демонстрация новых возможностей, нового мирового "места силы".Сюрреалистическое зрелище, во всех отношениях.

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Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, индия, сша, азия, хиллари клинтон, билл гейтс, борис джонсон