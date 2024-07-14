Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico - 14.07.2024 Украина.ру
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Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico
Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico - 14.07.2024 Украина.ру
Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico
Шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу в грядущих выборах выросли после покушения. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на членов Республиканской партии
2024-07-14T10:26
2024-07-14T10:44
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новости
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украина
дональд трамп
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"Многие предсказывают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента", - говорится в материале.Отдельные республиканцы вообще говорят, что покушение уже принесло Трампу победу на выборах.Отмечается, что слова Трампа, сказанные им непосредственно после покушения, могут стать слоганом его кампании."Он поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: "Борись, борись, борись!" Это будет слоганом", - отметил другой член палаты представителей Тим Берчетт.Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
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США, Новости, Киев, Украина, Дональд Трамп, Джо Байден

Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico

10:26 14.07.2024 (обновлено: 10:44 14.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Шансы кандидата в президенты США Дональда Трампа на победу в грядущих выборах выросли после покушения. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на членов Республиканской партии
"Многие предсказывают, что стрельба укрепит поддержку бывшего президента", - говорится в материале.
Отдельные республиканцы вообще говорят, что покушение уже принесло Трампу победу на выборах.

"Президент Трамп выжил при нападении – он только что победил на выборах", - сказал член палаты представителей США, республиканец Деррик Ван Орден.

Отмечается, что слова Трампа, сказанные им непосредственно после покушения, могут стать слоганом его кампании.
"Он поднял кулак в воздух и не хотел уходить. И он кричал: "Борись, борись, борись!" Это будет слоганом", - отметил другой член палаты представителей Тим Берчетт.
Накануне экс-президент Дональд Трамп внезапно прервал выступление в Пенсильвании. На кадрах американского телевидения было видно, как во время речи Трампа, в которой он комментировал президентство Джо Байдена, раздались выстрелы. Затем Трамп схватился рукой за шею и спрятался за трибуной. Телохранители заслонили его и вывели со сцены. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови.
По предварительным данным, сам стрелявший был ликвидирован, в результате стрельбы был убит один из зрителей, еще двое были серьезно ранены.
Fox News со ссылкой на ФБР указал, что убить бывшего президента США пытался 20-летний Томас Мэтью Крукс. ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, однако бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы.
Некоторые республиканцы обвиняют президента США Джо Байдена в подготовке условий для стрельбы на митинге.
Трамп заверил сторонников, что не намерен сдаваться. Он примет участие в съезде Республиканской партии на будущей неделе.
Подробнее о покушении - в материале Егора Леева Покушение на Трампа и его последствия для Киева. Главное на Украине на утро 14 июля на сайте Украина.ру.
 
СШАНовостиКиевУкраинаДональд ТрампДжо Байден
 
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10:26Шансы Трампа стать президентом США возросли после покушения - Politico
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