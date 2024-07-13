Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ - 13.07.2024 Украина.ру
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Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ
Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ - 13.07.2024 Украина.ру
Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ
Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что одним из серьезных вызовов для государств-членов организации является предотвращение угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока. Об этом он сообщил в интервью журналистам РИА Новости
2024-07-13T09:28
2024-07-13T09:31
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Ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности является одним из главных вызовов для ОДКБ, сказал Васильев.По словам Васильева, это "не просто группировки и не просто беженцы". Это люди, которые прошли серьезную боевую подготовку, у них есть налаженное финансирование. Купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ, уточнил Васильев.Также он отметил, что все страны ОДКБ поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы. При этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, в этом вопросе необходим диалог, указал постпред РФ.О том, как можно оценивать итоги юбилейного саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
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новости, россия, афганистан, ближний восток, одкб, нато, терроризм, беженцы, таджикистан, безопасность, группировки
Новости, Россия, Афганистан, Ближний Восток, ОДКБ, НАТО, терроризм, беженцы, Таджикистан, безопасность, группировки

Постпред Васильев: Купирование угроз от террористических группировок - серьезный вызов для ОДКБ

09:28 13.07.2024 (обновлено: 09:31 13.07.2024)
 
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Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что одним из серьезных вызовов для государств-членов организации является предотвращение угроз от террористических группировок, в том числе специально завезенных с Ближнего Востока. Об этом он сообщил в интервью журналистам РИА Новости
Ситуация в Афганистане, где располагаются значительные неподконтрольные официальным властям Кабула группировки, в том числе террористической направленности является одним из главных вызовов для ОДКБ, сказал Васильев.

"Некоторые из этих группировок появились не случайно, так как были вытеснены или "завезены" из Ближнего Востока, в частности, из приграничного региона между Сирией и Турцией", - подчеркнул постпред.

По словам Васильева, это "не просто группировки и не просто беженцы". Это люди, которые прошли серьезную боевую подготовку, у них есть налаженное финансирование. Купирование соответствующих угроз является одним из серьезных вызовов для государств-членов ОДКБ, уточнил Васильев.
Также он отметил, что все страны ОДКБ поддерживают программу укрепления таджикско-афганской границы. При этом они не выступают за выстраивание стен с Кабулом, в этом вопросе необходим диалог, указал постпред РФ.
О том, как можно оценивать итоги юбилейного саммита НАТО, который прошел в Вашингтоне с 9 по 11 июля - в интервью Алексея Фененко: НАТО подготовило для России более опасного врага, чем Украина и Польша
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