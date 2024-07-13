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Военный обозреватель сказал, как России достичь победы

Военный обозреватель сказал, как России достичь победы - 13.07.2024 Украина.ру

Военный обозреватель сказал, как России достичь победы

Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может достичь победы в СВО

2024-07-13T05:36

2024-07-13T05:36

2024-07-13T05:36

новости

россия

авдеевка

переговоры

сво

бой

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Первым пунктом он назвал переговоры и подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла - она готова к переговорам, но на своих условиях.Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.

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2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, авдеевка, переговоры, сво, бой