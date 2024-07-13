Военный обозреватель сказал, как России достичь победы - 13.07.2024 Украина.ру
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Военный обозреватель сказал, как России достичь победы
Военный обозреватель сказал, как России достичь победы - 13.07.2024 Украина.ру
Военный обозреватель сказал, как России достичь победы
Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может достичь победы в СВО
2024-07-13T05:36
2024-07-13T05:36
новости
россия
авдеевка
переговоры
сво
бой
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Первым пунктом он назвал переговоры и подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла - она готова к переговорам, но на своих условиях.Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.
россия
авдеевка
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новости, россия, авдеевка, переговоры, сво, бой
Новости, Россия, Авдеевка, переговоры, СВО, бой

Военный обозреватель сказал, как России достичь победы

05:36 13.07.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может достичь победы в СВО
Первым пунктом он назвал переговоры и подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла - она готова к переговорам, но на своих условиях.
"Второе. Никто пока не сбрасывал со счетов, что мы можем достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку. Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад", - отметил он.
Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияАвдеевкапереговорыСВОбой
 
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