Военный обозреватель сказал, как России достичь победы
Военный обозреватель MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев в интервью изданию Украина.ру рассказал, как Россия может достичь победы в СВО
Первым пунктом он назвал переговоры и подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла - она готова к переговорам, но на своих условиях.
"Второе. Никто пока не сбрасывал со счетов, что мы можем достичь целей СВО на поле боя. Для этого нужно провести крупную наступательную операцию, которая будет помасштабнее сражения за Авдеевку. Мы можем проделать нечто такое, что было 24 февраля, только без отката назад", - отметил он.
Подробнее о ситуации на фронте — в материале Дмитрий Корнев: Если Россия не выбьет ВСУ из Полтавы, все узнают неприятную правду об ударах по Польшена сайте Украина.ру.