"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"
RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для противостояния с Россией они никуда не годятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.
Все эти аппараты летят очень медленно. Опять же, для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для войны с Россией они никуда не годятся, добавил он.
"Вы же помните, что было с "Байрактарами"? Как только они столкнулись с нашей многослойной системой ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать с неба налево и направо", — отметил Крапивник.
У Турции по этому поводу началась головная боль, потому что их слава, которую они заработали в ходе противостояния с "разграбленной" армянской армией, разлетелась в пух и прах за считаные месяцы. И с беспилотником GlobalHawk будет то же самое, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
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