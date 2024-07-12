https://ukraina.ru/20240712/1056201098.html

"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"

"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара" - 12.07.2024 Украина.ру

"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"

RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для противостояния с Россией они никуда не годятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник

2024-07-12T04:45

2024-07-12T04:45

2024-07-12T04:45

новости

россия

сша

турция

станислав крапивник

беспилотники

пво

бпла

разведка

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102114/80/1021148033_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_5d85fe1bbac76720aebaa73818bc4693.jpg

RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.Все эти аппараты летят очень медленно. Опять же, для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для войны с Россией они никуда не годятся, добавил он.У Турции по этому поводу началась головная боль, потому что их слава, которую они заработали в ходе противостояния с "разграбленной" армянской армией, разлетелась в пух и прах за считаные месяцы. И с беспилотником GlobalHawk будет то же самое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя - можно прочитать в интервью Кирилла Копылова на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240711/1056197921.html

россия

сша

турция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, турция, станислав крапивник, беспилотники, пво, бпла, разведка, война, сво