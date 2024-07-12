"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара" - 12.07.2024 Украина.ру
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"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"
"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара" - 12.07.2024 Украина.ру
"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"
RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для противостояния с Россией они никуда не годятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
2024-07-12T04:45
2024-07-12T04:45
новости
россия
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турция
станислав крапивник
беспилотники
пво
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разведка
война
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RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.Все эти аппараты летят очень медленно. Опять же, для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для войны с Россией они никуда не годятся, добавил он.У Турции по этому поводу началась головная боль, потому что их слава, которую они заработали в ходе противостояния с "разграбленной" армянской армией, разлетелась в пух и прах за считаные месяцы. И с беспилотником GlobalHawk будет то же самое, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.руО том, почему проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя - можно прочитать в интервью Кирилла Копылова на сайте Украина.ру
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новости, россия, сша, турция, станислав крапивник, беспилотники, пво, бпла, разведка, война, сво
Новости, Россия, США, Турция, Станислав Крапивник, беспилотники, ПВО, БПЛА, разведка, война, СВО

"Стали падать с неба налево и направо": Крапивник о том, почему Global Hawk повторит судьбу "Байрактара"

04:45 12.07.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит НАТО открывается в Варшаве
Саммит НАТО открывается в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для противостояния с Россией они никуда не годятся. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический эксперт, офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник
RQ-4 Global Hawk — это большой, медленный и дорогой БПЛА. Он бывает в двух модификациях. Первая – разведывательная, которая с помощью радаров и видеокамер собирает информацию. Вторая — ударная, оснащенная ракетами Hellfire, рассказал эксперт.
Все эти аппараты летят очень медленно. Опять же, для войны со слабыми странами этих беспилотников больше, чем достаточно. Но для войны с Россией они никуда не годятся, добавил он.
"Вы же помните, что было с "Байрактарами"? Как только они столкнулись с нашей многослойной системой ПВО (стратегическая, оперативная, тактическая и точечная), они стали падать с неба налево и направо", — отметил Крапивник.
У Турции по этому поводу началась головная боль, потому что их слава, которую они заработали в ходе противостояния с "разграбленной" армянской армией, разлетелась в пух и прах за считаные месяцы. И с беспилотником GlobalHawk будет то же самое, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Станислава Крапивника: Если Россия не устроит США "черный четверг", она получит на Украине воздушную войну читайте на сайте Украина.ру
О том, почему проиграть войну в тылу гораздо проще, чем на поле боя - можно прочитать в интервью Кирилла Копылова на сайте Украина.ру
Александр Скубченко интервью - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 21:25
Александр Скубченко о том, кто заказал зачистку генералов ВСУ и когда армия Украины убежит за ДнепрНаступление, которое готовит Киев, когда получит самолеты F-16, обернется еще большим крахом для Украины. А потом международное сообщество, Украину никто спрашивать не будет, пул стран из Китая, Венгрии, США подпишут соглашение с Россией с гарантиями по Украине.
 
НовостиРоссияСШАТурцияСтанислав КрапивникбеспилотникиПВОБПЛАразведкавойнаСВО
 
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