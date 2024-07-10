https://ukraina.ru/20240710/1056156525.html

ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать"

ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать" - 10.07.2024 Украина.ру

ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать"

Из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500 это существенно, то для ФАБ-3000, которая содержит чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-07-10T03:45

2024-07-10T03:45

2024-07-10T03:45

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По позициям ВСУ в поселке Новгородское (Нью-Йорк) работали в том числе и мощные ФАБ-3000. В целом они показали себя эффективными по сравнению с другими такими боеприпасами, рассказал эксперт.Судя по видеокадрам, из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500, у которой 150–200 килограмм тротила, это существенно, то у ФАБ-3000, у которой чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно, указал он.Если эта бомба падает в семи-десяти метрах от здания, оно здание не сносит, но укрывшиеся там солдаты ВСУ получают контузии с перспективой на инвалидность, добавил специалист."В этом смысле ФАБ-3000 напоминает носорога, который плохо видит, но все равно может вас затоптать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого

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