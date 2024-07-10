ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать" - 10.07.2024 Украина.ру
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ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать"
ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать" - 10.07.2024 Украина.ру
ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать"
Из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500 это существенно, то для ФАБ-3000, которая содержит чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-07-10T03:45
2024-07-10T03:45
новости
нью-йорк
украина
россия
сергей полетаев
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авиабомбы
бомба
сво
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По позициям ВСУ в поселке Новгородское (Нью-Йорк) работали в том числе и мощные ФАБ-3000. В целом они показали себя эффективными по сравнению с другими такими боеприпасами, рассказал эксперт.Судя по видеокадрам, из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500, у которой 150–200 килограмм тротила, это существенно, то у ФАБ-3000, у которой чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно, указал он.Если эта бомба падает в семи-десяти метрах от здания, оно здание не сносит, но укрывшиеся там солдаты ВСУ получают контузии с перспективой на инвалидность, добавил специалист."В этом смысле ФАБ-3000 напоминает носорога, который плохо видит, но все равно может вас затоптать", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.руО том, является ли подписанное в Варшаве соглашение первым шагом к объявлению НАТО бесполетной зоны над Украиной - в интервью Станислава Стремидловского: На новое соглашение между Украиной и Польшей легла зловещая тень из прошлого
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новости, нью-йорк, украина, россия, сергей полетаев , всу, авиабомбы, бомба, сво, вкс, вс рф, наступление, донбасс
Новости, Нью-Йорк, Украина, Россия, Сергей Полетаев , ВСУ, авиабомбы, бомба, СВО, ВКС, ВС РФ, наступление, Донбасс

ВСУ получают контузии: Полетаев объяснил, почему ФАБ-3000 напоминает носорога и может "затоптать"

03:45 10.07.2024
 
© Фото : Минобороны России / TelegramФАБ-3000
ФАБ-3000 - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© Фото : Минобороны России / Telegram
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Из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500 это существенно, то для ФАБ-3000, которая содержит чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
По позициям ВСУ в поселке Новгородское (Нью-Йорк) работали в том числе и мощные ФАБ-3000. В целом они показали себя эффективными по сравнению с другими такими боеприпасами, рассказал эксперт.

"Мы с вами обсуждали ФАБ-3000 еще в тот момент, когда их еще не применяли. Вы тогда спросили: "Они будут использоваться против глубоких бункеров и укреплений?". Нет. Похоже, что они нужны для компенсации кругового вероятного отклонения (КВО)", - отметил Полетаев.

Судя по видеокадрам, из-за работы вражеских комплексов РЭБ российские ФАБы прилетают с точностью в 10–15 метров. Если для ФАБ-500, у которой 150–200 килограмм тротила, это существенно, то у ФАБ-3000, у которой чуть меньше 1500 килограмм тротила, это несущественно, указал он.
Если эта бомба падает в семи-десяти метрах от здания, оно здание не сносит, но укрывшиеся там солдаты ВСУ получают контузии с перспективой на инвалидность, добавил специалист.
"В этом смысле ФАБ-3000 напоминает носорога, который плохо видит, но все равно может вас затоптать", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Полетаева: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка читайте на сайте Украина.ру
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