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Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны

Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны - 04.07.2024 Украина.ру

Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны

Писателя, политика, общественного деятеля Захара Прилепина наградили Орденом Мужества и медалью "За укрепление боевого содружества". Об этом он сообщил 4 июля в своём телеграм-канале

2024-07-04T11:30

2024-07-04T11:30

2024-07-04T11:30

новости

нижегородская область

россия

захар прилепин

росгвардия

"оплот"

орден

медаль

награда

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Помимо этого, Министерство обороны РФ наградили Захара Прилепина медалью "За укрепление боевого содружества".В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Подробнее в статье Теракт в Нижегородской области: что известно о покушении на Захара Прилепинана сайте Украина.ру.

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новости, нижегородская область, россия, захар прилепин, росгвардия, "оплот", орден, медаль, награда