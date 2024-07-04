Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны - 04.07.2024 Украина.ру
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Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны
Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны - 04.07.2024 Украина.ру
Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны
Писателя, политика, общественного деятеля Захара Прилепина наградили Орденом Мужества и медалью "За укрепление боевого содружества". Об этом он сообщил 4 июля в своём телеграм-канале
2024-07-04T11:30
2024-07-04T11:30
новости
нижегородская область
россия
захар прилепин
росгвардия
"оплот"
орден
медаль
награда
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Помимо этого, Министерство обороны РФ наградили Захара Прилепина медалью "За укрепление боевого содружества".В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.Подробнее в статье Теракт в Нижегородской области: что известно о покушении на Захара Прилепинана сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, нижегородская область, россия, захар прилепин, росгвардия, "оплот", орден, медаль, награда
Новости, Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Росгвардия, "Оплот", орден, медаль, награда

Захара Прилепина наградили Орденом мужества и медалью от Минобороны

11:30 04.07.2024
 
© ВАШИ НОВОСТИ телеграм-канал
© ВАШИ НОВОСТИ телеграм-канал
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Писателя, политика, общественного деятеля Захара Прилепина наградили Орденом Мужества и медалью "За укрепление боевого содружества". Об этом он сообщил 4 июля в своём телеграм-канале
"Теперь официально. Вчера подполковник Росгвардии, заместитель командира полка "Оплот" Захар Прилепин награжден в Кремле Орденом Мужества", - говорится в сообщении.
Помимо этого, Министерство обороны РФ наградили Захара Прилепина медалью "За укрепление боевого содружества".
В мае 2023 года на Захара Прилепина было совершено покушение. На трассе в Нижегородской области был взорван автомобиль писателя.
В результате подрыва погиб близкий друг писателя, сослуживец, водитель и охранник, воевавший в луганском ополчении сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин. Сам Прилепин получил тяжелые травмы.
Исполнитель преступления был задержан по горячим следам, ему предъявлены обвинения по статьям о террористическом акте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Подробнее в статье Теракт в Нижегородской области: что известно о покушении на Захара Прилепинана сайте Украина.ру.
 
НовостиНижегородская областьРоссияЗахар ПрилепинРосгвардия"Оплот"орденмедальнаграда
 
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