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Панина: победа Трампа может привести к гражданской войне в США, но нас должно волновать не это

Панина: победа Трампа может привести к гражданской войне в США, но нас должно волновать не это - 04.07.2024 Украина.ру

Панина: победа Трампа может привести к гражданской войне в США, но нас должно волновать не это

Если Трамп придет к власти в США, он сможет спровоцировать в своей стране гражданскую войну. Однако для мира это не так значимо, как намерения западной элиты применить ядерное оружие

2024-07-04T03:50

2024-07-04T03:50

2024-07-04T03:50

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказала директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Мнение Елены Паниной по американскому вопросу в материале издания Украина.ру При Трампе мир станет еще опаснее, но Россия уже подготовила для США и Запада кощееву иглу.Ранее в интервью изданию Украина.ру главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов заявил, что ответ России на ядерные угрозы Запада в виде учений, инициированных президентом Владимиром Путиным - это урок для политиков Сороса.Офицер ВС США в отставке Станислав Крапивник в беседе с журналистами издания Украина.ру согласился, что Москва должна развеять уверенность американцев в том, что русские не нажмут на красную кнопку."Мое мнение такое. Если мы хотим этого не допустить, надо сделать из ВСУ десятимегатонный пример. И сказать им: "Ребята, прекратите. Вы будете следующими". Иначе они не поймут", - сказал Крапивник, уточнив, что простые слова американское правительство не понимает и продолжает убеждать свое население, что волноваться не стоит."Не волнуйтесь, вы умрете мгновенно": эксперт о том, почему в США верят, что русские не нажмут кнопкуВ начале мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал решение о проведений учений крайне своевременным, а замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев связал учения Генштаба РФ с поведением западных лидеров.

https://ukraina.ru/20240512/1054965182.html

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новости, сша, елена панина, украина.ру, дональд трамп, запад, война, угроза