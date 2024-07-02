https://ukraina.ru/20240702/1055991465.html

Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским

Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским - 02.07.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским

Санкции против РФ, износ оборудования, а также нападения на танкерные суда в Красном море могут привести к дефициту СПГ в мире. Но спасти ситуацию может российский "теневой флот", не боящийся санкций.

2024-07-02T07:01

2024-07-02T07:01

2024-07-02T07:01

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Российский "теневой флот" спасёт мир от дефицита СПГЗа последние три месяца, согласно данным глобальной базы данных по судоходству Equasis, по меньшей мере, восемь судов для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) перешли в собственность малоизвестных компаний в Дубае. Четыре из них относятся к ледовому классу и уже получили разрешение Москвы на проход через арктические воды России этим летом, написало 27 июня американское агентство Bloomberg.Хотя агентству не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими структурами, детали поразительно похожи на маневры по созданию "теневого нефтяного флота", включая использование непрозрачных компаний и судов настолько старых, что обычно они уже выведены из эксплуатации, отмечено в публикации"В сплоченной отрасли СПГ, которая в несколько раз меньше нефтяного рынка, очень необычно, когда незнакомая компани приобретает специализированные суда, стоимость которых может исчисляться сотнями миллионов долларов. По меньшей мере, три танкера также числятся в базе данных Международной морской организации как "неизвестные" – ещё одна характерная черта судов теневого флота", – написал Bloomberg."Есть несколько признаков, указывающих на то, что Россия пытается создать теневой флот для перевозки СПГ", – сказал в комментарии агентству основатель Арктического института Мальте Гумперт. По его словам, покупка старых перевозчиков, передача судов ледового класса дубайской компании и рекордное количество разрешений на проход по Северному морскому пути указывают на то, что "кусочки пазла теневого флота встают на свои места".Танкер Asya Energy – один из тех, которые вызвали тревогу в отрасли. В июне, когда хуситы усилили нападения на коммерческие суда в Красном море, он прошел по северному водному пути невредимым, став первым перевозчиком СПГ, прошедшим через "горячую точку" с января.Asya Energy, которому 22 года, ходит под флагом Палау. Он получил свое нынешнее название в мае. По данным Equasis, судно управляется компанией Nur Global Shipping, неизвестной в отрасли и работающей из роскошного отеля Meydan в зоне свободной торговли ОАЭ, которая подвергается критике со стороны чиновников за отсутствие прозрачности. У неё нет известного страховщика.Компания Nur, которая, согласно веб-сайту, вошла в энергетический сектор в 2022-м, с апреля текущего года управляет еще тремя СПГ-танкерами – Pioneer, New Energy и Mulan. Все они принадлежат компаниям, расположенным по одному адресу с Nur. Страховщики двух из этих танкеров неизвестны Международной морской организации (IMO).По данным Equasis, четыре недавно построенных танкера ледового класса были переданы в собственность компании White Fox Ship Management, также базирующейся в Дубае. Россия недавно разрешила этим судам – North Air, North Mountain, North Sky и North Way – проход по Арктике в текущем летнем сезоне. При этом у компании White Fox (на русский можно перевести как "Песец") нет официального офиса, и она работает водном кабинете с многочисленными другими фирмами, по словам сотрудника здания, где зарегистрирована компания.Старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Агата Демаре в комментарии агентству признала неэффективность западных санкций против РФ. "Готовность Москвы собирать теневые флоты служит иллюстрацией факта, что санкции – это игра в жмурки: как только сеть обхода санкций заработает, западные власти нацелятся на нее, а на смену ей придет другая в бесконечной игре в кошки-мышки", – заявила она.При этом Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение отчёт Международного газового союза (IGU) написал, что санкции в отношении России, износ заводского оборудования, а также нападения на танкерные суда в Красном море могут привести к дефициту СПГ в мире.Как отметили в IGU, санкции США против российского проекта "Арктик СПГ-2", которые принудили иностранных акционеров приостановить участие в нем, а также запрет на транзит СПГ из России в портах ЕС приведут к глобальным перебоям поставок.Дополнительную нагрузку на мировую отрасль СПГ оказывает заморозка в 2024 году администрацией президента США Джо Байдена выдачи лицензий американским предприятиям на экспорт этого вида топлива (так, экспорт СПГ из США в апреле упал почти на 20%). Кроме того, новые заводы по производству СПГ, строительство которых ведется в Катаре и Соединенных Штатах, не будут введены в эксплуатацию в течение ещё нескольких лет.Авторы материала также указывают, что возраст около четверти всех мировых производственных мощностей по производству СПГ превышает 20 лет, что обостряет необходимость замены оборудования. Рост спроса на этот вид топлива в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и риски безопасности для судоходства в Красном море оказывают нагрузку на систему поставок СПГ по всему миру, что еще сильнее увеличивает вероятность возникновения дефицита.То есть Bloomberg подталкивает читателя к выводу: единственное спасение – создание Россией "теневого флота" для поставок СПГ, который будет обходить западные санкции и обеспечивать глобальных потребителей столь необходимым энергоносителем.Нигер вернул контроль над крупнейшим урановым месторождениемОдно из крупнейших месторождений урана в мире Имурарен возвращено под контроль Нигера после отзыва прав на эксплуатацию у дочерней компании французской Orano (ранее Areva). Об этом 25 июня сообщило агентство ANP. Как отмечается, французская компания не выполнила обязательств по эксплуатации, несмотря на отсрочку.Запасы месторождения оцениваются в 200 тысяч тонн. Этот урановый "куш" достался в 2009 году Франции, благодаря многолетним дипломатическим связям Парижа с бывшей колонией. Эксплуатация месторождения должна была начаться в 2015 году, но падение цен на уран на мировом рынке после катастрофы на Фукусиме в Японии в 2011-м заморозило деятельность Imouraren SA.Нигер является одним из крупнейших экспортеров урана как во Францию, так и в Европу в целом, обеспечивая четверть поставок в страны ЕС. Решение властей страны об отзыве лицензии на разработку расположенного на севере страны уранового месторождения Имурарен, одного из самых богатых в мире, не может не оказать влияния на ядерный суверенитет Франции, и является следствием мировых геополитических изменений.Пока французское министерство экономики заявило, что "безопасность поставок страны не находится под угрозой, так как месторождение, о котором идет речь, не является критически важным". Однако Компания Orano сообщила, что остается в контакте с властями Нигера и рассматривает, в то же время, возможность обжаловать решение военного режима страны в судебных инстанциях национального и международного уровня.Компания вновь приступила к работам на месторождении Имурарен в мае 2023 года, после повышения мировых цен на ядерное топливо, и оно должно было стать объектом пилотного проекта по добыче с инвестициями в 85 миллионов евро. В сдержанном коммюнике Orano напомнила о проведенной необходимой работе по разведке и начале работ в соответствии с пожеланиями нынешних властей Нигера. "Orano начала разведочные работы в начале июня 2024-го, чтобы начать испытания и приступить к эксплуатации месторождения в 2028 году", – уточнило французское издание Le Monde.Агентство France-Presse напомнило, что французская компания Orano (Areva) занималась разработкой урановых рудников в Нигере на протяжении 50 лет, в её ведении были два урановых рудника в районе города Арлит. Сейчас они исчерпаны и закрыты в 2021 году, там, как сообщается на сайте Orano, проводится консервация.Второй объект, Сомаир, остается крупнейшей в стране открытой урановой шахтой, и продолжает свою деятельность, несмотря на проблемы с логистикой в условиях международных санкций против военного режима Нигера. В частности, французская компания не может импортировать необходимые для добычи химикаты и встречает значительные сложности с экспортом уранового сырья из Нигера. Сообщается также, что заключенное в мае 2023 года с правительством соглашение дает Франции право эксплуатировать рудник Сомаир до 2040-го.По данным Агентства по поставкам Евратома (ESA) за 2021 год, Нигер обеспечивал 4,7% мирового производства природного урана, уступая лишь Казахстану (45,2%). По данным на 2022 год Нигер обеспечивал около четверти поставок урана для европейских атомных электростанций, что ставило его на второе место среди партнеров ЕС и делало ключевым игроком на этом рынке.То есть Франции очень нужны новые возможности добычи урана, поскольку в Нигере позиции страны снижаются. Французское правительство большие надежды в этом смысле возлагает на Монголию, считая, что в будущем на монгольский проект Orano может приходиться 4% мирового производства урана.В октябре 2023 года в ходе визита президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха во Францию Orano заключила предварительное соглашение о добыче урана в Монголии. Одним из месторождений, о которых идет речь, является Зоовч-Овоо, расположенное на юго-западе страны.Orano работает в Монголии через свою местную дочку Areva Mongol, которая контролирует совместное предприятие с правительством Монголии под названием Badrakh Energy. Badrakh Energy LLC занимается разведкой урана в Монголии уже 27 лет.При этом Areva Mongol были открыты месторождения Дулаан-Уул с запасами около 6 тысяч тонн и Зоовч-Овоо с подтвержденными запасами 57 тысяч тонн – то есть их общие запасы в три раза меньше, чем потерянные в Нигере.Об энергетических и прочих проблемах Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: бедность, управленческое бессилие и электроэнергетика до ГОЭЛРО"

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Олег Хавич

нигер, россия, франция, джо байден, bloomberg, ес, европейское космическое агентство, эксклюзив