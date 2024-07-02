Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа операторов БПЛА группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Войска нужно срочно насытить даже не средствами РЭБ (потому что они меняют частоты), а средствами поражения дронов. Мы должны нарастить собственное количество беспилотников, чтобы накрывать противника как можно скорее. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Сейчас вражеские БПЛА тактического звена серьезно мешают ВС РФ в районе Волчанска и Очеретино. Убежать от них или поставить бревна в окопы просто невозможно, рассказал эксперт.
Поэтому нужно срочно насытить войска даже не средствами РЭБ (потому что они меняют частоты), а средствами их поражения, чтобы физически сбивать дроны противника, добавил он.
"И мы должны нарастить собственное количество беспилотников, чтобы накрывать противника как можно скорее. Это бы добавило эффекта тому, который сейчас производят наши планирующие авиабомбы", - отметил Евсеев.
ВСУ очень хотели бы, чтобы F-16 тоже сбрасывали планирующие бомбы. Но российские войска не допустят их на такое расстояние. Враг должен помнить, что у России тоже есть ПВО, его не стоит недооценивать, уточнил он.
Эксперт отметил, что быстрых продвижений ожидать не стоит. Во-первых, российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Во-вторых, можно ожидать, что ВСУ пойдут в наступление на Харьковском и Запорожском направлении, добавил Евсеев.
"Торопиться не надо. Надо выбить тот наступательный потенциал врага, который ему предоставили к этому саммиту НАТО", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.ру
О том, изменит ли новый генсек Марк Рютте политику НАТО - в интервью Ростислава Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию
Вчера, 14:35Богдан Безпалько: ВСУ хотят втянуть Россию в бои за Мозырь, чтобы решить малую или большую задачу Если Украина попытается осуществить вторжение на территорию Белоруссии, то завяжутся тяжелые приграничные бои. Да, белорусская армия не имеет опыта участия в вооруженных конфликтах. Но это 200 тысяч человек, уровень боеготовности которых постоянно повышается