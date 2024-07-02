https://ukraina.ru/20240702/1055980539.html

Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА

Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА - 02.07.2024 Украина.ру

Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА

Войска нужно срочно насытить даже не средствами РЭБ (потому что они меняют частоты), а средствами поражения дронов. Мы должны нарастить собственное количество беспилотников, чтобы накрывать противника как можно скорее. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2024-07-02T04:20

2024-07-02T04:20

2024-07-02T04:20

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дроны

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Сейчас вражеские БПЛА тактического звена серьезно мешают ВС РФ в районе Волчанска и Очеретино. Убежать от них или поставить бревна в окопы просто невозможно, рассказал эксперт.Поэтому нужно срочно насытить войска даже не средствами РЭБ (потому что они меняют частоты), а средствами их поражения, чтобы физически сбивать дроны противника, добавил он.ВСУ очень хотели бы, чтобы F-16 тоже сбрасывали планирующие бомбы. Но российские войска не допустят их на такое расстояние. Враг должен помнить, что у России тоже есть ПВО, его не стоит недооценивать, уточнил он.Эксперт отметил, что быстрых продвижений ожидать не стоит. Во-первых, российским войскам надо остановиться после активного продвижения в мае. Во-вторых, можно ожидать, что ВСУ пойдут в наступление на Харьковском и Запорожском направлении, добавил Евсеев."Торопиться не надо. Надо выбить тот наступательный потенциал врага, который ему предоставили к этому саммиту НАТО", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон читайте на сайте Украина.руО том, изменит ли новый генсек Марк Рютте политику НАТО - в интервью Ростислава Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию

https://ukraina.ru/20240701/1055975646.html

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новости, россия, волчанск, очеретино, самолет, f-16, вс рф, пво, рэб, дроны, беспилотники, всу, харьков, запорожье