Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО - 02.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240702/1055976541.html
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО - 02.07.2024 Украина.ру
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Иностранная помощь, например, от той же Северной Кореи - большое подспорье для ВС РФ. Однако внутри России ресурсы не всегда расходуются разумно, что непозволительно в военное время
2024-07-02T04:10
2024-07-02T05:36
новости
россия
москва
украина.ру
проблема
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101471/15/1014711519_0:161:3076:1891_1920x0_80_0_0_63a11fe3be0c500b461e00a759e15ee8.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов."Дело в том, что в Москве сейчас идет невиданное "благоустройство". Газоны полностью сдираются, чтобы опять насыпать землю и засеять траву. То есть идет освоение огромного бюджета. Хотя эти деньги можно было бы направить на материально-техническое оснащение армии", - отметил эксперт.Он добавил, что дело тут даже не суммах, а в том, что огромный московский строительный комплекс получил заказ на производство тысяч тонн бордюров, в то время как его мощности можно было бы использовать для строительства укрытий для самолетов на военных аэродромах или возведения бомбоубежищ в Севастополе и Белгороде.Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
https://ukraina.ru/20240630/1055936288.html
россия
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101471/15/1014711519_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_833f1d3c11282a5da1a3c0d14bf5f1c8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина.ру, проблема
Новости, Россия, Москва, Украина.ру, проблема

Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО

04:10 02.07.2024 (обновлено: 05:36 02.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Читать в
Иностранная помощь, например, от той же Северной Кореи - большое подспорье для ВС РФ. Однако внутри России ресурсы не всегда расходуются разумно, что непозволительно в военное время
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
"Дело в том, что в Москве сейчас идет невиданное "благоустройство". Газоны полностью сдираются, чтобы опять насыпать землю и засеять траву. То есть идет освоение огромного бюджета. Хотя эти деньги можно было бы направить на материально-техническое оснащение армии", - отметил эксперт.
Он добавил, что дело тут даже не суммах, а в том, что огромный московский строительный комплекс получил заказ на производство тысяч тонн бордюров, в то время как его мощности можно было бы использовать для строительства укрытий для самолетов на военных аэродромах или возведения бомбоубежищ в Севастополе и Белгороде.
"Это очевидный баг системы управления, которого в условиях военного времени быть не должно. Я надеюсь, что Совбез РФ, Госсовет и Минобороны остановят этот проект хотя бы на полпути, а бетон, асфальт, рабочая сила и строительная техника будут использованы для реальных нужд страны, а не для пускания "пыли в глаза" в столице", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
- РИА Новости, 1920, 30.06.2024
30 июня, 13:31
Продолжение войны - это конец Украины. Украинские эксперты о взрывоопасной ситуации в странеВ украинском экспертном сообществе обсуждают, к чему может привести дальнейшая эскалация конфликта, почему на этом настаивают прибалтийские страны и как все это может сказаться на ситуации внутри Украины, которая и так уже накалена до предела.
 
НовостиРоссияМоскваУкраина.рупроблема
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:03У Болгарской церкви новый патриарх. Сможет ли он справиться с влиянием Фанара?
07:01Хроника энергетической войны: Хитрый СПГ и уран, который снова стал африканским
06:21Алексей Леонков: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь - трупами
06:10"Мы готовимся к их появлению": эксперт рассказал, почему ВС РФ уничтожат F-16 даже в бетонных укрытиях
06:00Ситуация приближается к краху: Евсеев раскрыл, каким способом ВС РФ "режут" Торецкую группировку ВСУ
05:56Сергей Миронов о снятии ограничений на въезд для граждан Украины: Новая Россия немыслима без украинцев
05:50При переброске северокорейских частей: Поликарпов назвал перспективные направления СВО
05:47Сергей Миронов: кто он
05:46Кирилл Аверьянов: ВСУ на границе с Белоруссией сделали подарок России, а враги Лукашенко устроили грызню
05:42Когда киевский режим станет львовским. Украинские эксперты о войне и мире
05:40Экс-глава пресс-службы "Шахтера" ответил, кто играет в футбол лучше - Россия или Украина
05:30Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна
05:20ВСУ придется отступать до Львова: военный эксперт объяснил, что произойдет, когда ВС РФ прорвут фронт
05:10Фантомные боли на празднике жизни врагов: экс-глава пресс-службы "Шахтера" о Евро-2024
05:00Долетают до Крыма за три минуты: эксперт раскрыл, почему против ATACMS пока не нашли противоядие
04:50Разведчик об отношениях Москвы и Киева: своими руками себе проблему создали на десятилетия
04:40"Страдаю вместе с игроками": Мармазов объяснил, почему россиянам не стоит болеть на Евро-2024
04:30"Многие в армии или погибли": эксперт рассказал, почему Киев не успевает создавать новые бригады ВСУ
04:20Чтобы как можно скорее "накрыть" ВСУ: эксперт объяснил, почему нужно наращивать производство БпЛА
04:10Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Лента новостейМолния