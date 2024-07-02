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Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО - 02.07.2024 Украина.ру
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
Иностранная помощь, например, от той же Северной Кореи - большое подспорье для ВС РФ. Однако внутри России ресурсы не всегда расходуются разумно, что непозволительно в военное время
2024-07-02T04:10
2024-07-02T04:10
2024-07-02T05:36
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Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов."Дело в том, что в Москве сейчас идет невиданное "благоустройство". Газоны полностью сдираются, чтобы опять насыпать землю и засеять траву. То есть идет освоение огромного бюджета. Хотя эти деньги можно было бы направить на материально-техническое оснащение армии", - отметил эксперт.Он добавил, что дело тут даже не суммах, а в том, что огромный московский строительный комплекс получил заказ на производство тысяч тонн бордюров, в то время как его мощности можно было бы использовать для строительства укрытий для самолетов на военных аэродромах или возведения бомбоубежищ в Севастополе и Белгороде.Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
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новости, россия, москва, украина.ру, проблема
Очевидный баг: Поликарпов назвал главную проблему Москвы в условиях СВО
04:10 02.07.2024 (обновлено: 05:36 02.07.2024)
Иностранная помощь, например, от той же Северной Кореи - большое подспорье для ВС РФ. Однако внутри России ресурсы не всегда расходуются разумно, что непозволительно в военное время
Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил военный историк и писатель Михаил Поликарпов.
"Дело в том, что в Москве сейчас идет невиданное "благоустройство". Газоны полностью сдираются, чтобы опять насыпать землю и засеять траву. То есть идет освоение огромного бюджета. Хотя эти деньги можно было бы направить на материально-техническое оснащение армии", - отметил эксперт.
Он добавил, что дело тут даже не суммах, а в том, что огромный московский строительный комплекс получил заказ на производство тысяч тонн бордюров, в то время как его мощности можно было бы использовать для строительства укрытий для самолетов на военных аэродромах или возведения бомбоубежищ в Севастополе и Белгороде.
"Это очевидный баг системы управления, которого в условиях военного времени быть не должно. Я надеюсь, что Совбез РФ, Госсовет и Минобороны остановят этот проект хотя бы на полпути, а бетон, асфальт, рабочая сила и строительная техника будут использованы для реальных нужд страны, а не для пускания "пыли в глаза" в столице", - резюмировал собеседник издания.
Подробнее о позиции Михаила Поликарпова по поводу событий, происходящих на Украине в материале Россия может завезти "американцев", которые выдавят ВСУ за Оскол и возьмут Дзержинск.
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике (ДНР), Артемовка в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
За последнюю неделю российские военные освободили Спорное, Новоалександровку, Шумы, Раздоловку и Новопокровское в ДНР, а также Степовую Новоселовку в Харьковской области.