https://ukraina.ru/20240702/1055973106.html

Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна

Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна - 02.07.2024 Украина.ру

Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна

Утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна западные спецслужбы завербовали давно под необходимые им задачи

2024-07-02T05:30

2024-07-02T05:30

2024-07-02T05:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.Он отметил, что вербовки технология состоит в том, что человека сначала изучают, а когда слабые и сильные стороны его ясны, решают для чего может пригодится этот персонаж и предлагают сотрудничество в обмен на то, что имеет для него ценность. Например, карьеру, деньги или безоблачное будущее."Или Зеленский. Видят способный лицедей с огромными нереализованными амбициями. Составляется психологический портрет, и по нему начинают работать, находят подходы, основу для вербовки", - резюмировал экс-руководитель аналитического управления СВР.Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.

https://ukraina.ru/20240630/1055965190.html

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новости, украина, запад, украина.ру, никол пашинян, владимир зеленский, служба внешней разведки