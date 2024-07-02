Их "застолбили" заранее: разведчик о том, как Запад "нанял" Зеленского и Пашиняна
05:30 02.07.2024 (обновлено: 05:40 02.07.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Армении Никола Пашиняна западные спецслужбы завербовали давно под необходимые им задачи
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-руководитель аналитического управления Службы внешней разведки (СВР) Леонид Решетников.
"Пашиняна могли подхватить еще в этих соровских НКО и повести к цели. Зеленского, уверен, тоже заранее подхватили, а в Лондоне могли просто "застолбить" , оговорив новые условия. В офисе МИ-6 объяснили уже всё и новые задачи поставили", - заявил Решетников.
Он отметил, что вербовки технология состоит в том, что человека сначала изучают, а когда слабые и сильные стороны его ясны, решают для чего может пригодится этот персонаж и предлагают сотрудничество в обмен на то, что имеет для него ценность. Например, карьеру, деньги или безоблачное будущее.
"Или Зеленский. Видят способный лицедей с огромными нереализованными амбициями. Составляется психологический портрет, и по нему начинают работать, находят подходы, основу для вербовки", - резюмировал экс-руководитель аналитического управления СВР.
Подробнее о позиции собеседника издания Украина.ру по поводу событий, происходящих на Украине в материале Генерал-лейтенант СВР РФ в отставке Леонид Решетников о том, чего наша разведка не знала про Украину.
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