Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом - 24.06.2024 Украина.ру
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Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом
Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом - 24.06.2024 Украина.ру
Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом
Вьетнам пока придерживается достаточно жесткого нейтралитета в азиатском противостоянии. На это указал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
2024-06-24T06:15
2024-06-24T06:15
новости
вьетнам
россия
кндр
ростислав ищенко
владимир путин
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"Для нас, учитывая наш интерес к азиатским рынкам, сейчас развитие экономического сотрудничества с Вьетнамом тоже очень важно. Но если экономическое сотрудничество будет развиваться, расти быстрыми темпами, то рано или поздно придет военно-политическое сотрудничество. Другое дело, что сейчас у Вьетнама основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. И Россия сейчас у Вьетнама вряд ли может претендовать на какие-то первые позиции, потому что долгое время Вьетнам находился на периферии наших интересов, руки до него не доходили. Сейчас руки уже дошли", - сказал Ищенко.Он заверил, что Россия будет активно возвращаться в юго-восточную Азию, в азиатско-тихоокеанские регионы, не только как экономическая, но и как военная держава.На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.Подробнее об отношениях РФ с КНДР и Вьетнамом — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, вьетнам, россия, кндр, ростислав ищенко, владимир путин
Новости, Вьетнам, Россия, КНДР, Ростислав Ищенко, Владимир Путин

Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом

06:15 24.06.2024
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода мира. Хошимин
Города мира. Хошимин - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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Вьетнам пока придерживается достаточно жесткого нейтралитета в азиатском противостоянии. На это указал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру
"Для нас, учитывая наш интерес к азиатским рынкам, сейчас развитие экономического сотрудничества с Вьетнамом тоже очень важно. Но если экономическое сотрудничество будет развиваться, расти быстрыми темпами, то рано или поздно придет военно-политическое сотрудничество. Другое дело, что сейчас у Вьетнама основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. И Россия сейчас у Вьетнама вряд ли может претендовать на какие-то первые позиции, потому что долгое время Вьетнам находился на периферии наших интересов, руки до него не доходили. Сейчас руки уже дошли", - сказал Ищенко.
Он заверил, что Россия будет активно возвращаться в юго-восточную Азию, в азиатско-тихоокеанские регионы, не только как экономическая, но и как военная держава.
На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.
Подробнее об отношениях РФ с КНДР и Вьетнамом — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.
 
НовостиВьетнамРоссияКНДРРостислав ИщенкоВладимир Путин
 
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Заголовок открываемого материала
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06:05Украина за неделю. Переговорные позиции почти всех сторон сформированы
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05:20Русский мир. Территория Суворова и Куваева
05:10Пороховая бочка на Дальнем Востоке. Ищенко объяснил, зачем РФ заключила соглашение с КНДР
05:00"Несет дипломатическую нагрузку": Ищенко про договор о партнерстве РФ с КНДР
04:45Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР
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