https://ukraina.ru/20240624/1055800810.html

Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом

Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом - 24.06.2024 Украина.ру

Ищенко объяснил важность экономического сотрудничества РФ с Вьетнамом

Вьетнам пока придерживается достаточно жесткого нейтралитета в азиатском противостоянии. На это указал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

2024-06-24T06:15

2024-06-24T06:15

2024-06-24T06:15

новости

вьетнам

россия

кндр

ростислав ищенко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101649/22/1016492270_0:0:3212:1807_1920x0_80_0_0_49b0f8f56ca95d554cb47a2251be3ba0.jpg

"Для нас, учитывая наш интерес к азиатским рынкам, сейчас развитие экономического сотрудничества с Вьетнамом тоже очень важно. Но если экономическое сотрудничество будет развиваться, расти быстрыми темпами, то рано или поздно придет военно-политическое сотрудничество. Другое дело, что сейчас у Вьетнама основным торговым партнером являются Соединенные Штаты. И Россия сейчас у Вьетнама вряд ли может претендовать на какие-то первые позиции, потому что долгое время Вьетнам находился на периферии наших интересов, руки до него не доходили. Сейчас руки уже дошли", - сказал Ищенко.Он заверил, что Россия будет активно возвращаться в юго-восточную Азию, в азиатско-тихоокеанские регионы, не только как экономическая, но и как военная держава.На днях президент России Владимир Путин совершил государственные визиты во Вьетнам и КНДР, где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.Подробнее об отношениях РФ с КНДР и Вьетнамом — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразиина сайте Украина.ру.

вьетнам

россия

кндр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, вьетнам, россия, кндр, ростислав ищенко, владимир путин