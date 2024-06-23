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Медвежий угол: эксперт о том, почему Шостка в Сумской области не нужна ни РФ, ни Украине
Медвежий угол: эксперт о том, почему Шостка в Сумской области не нужна ни РФ, ни Украине - 23.06.2024 Украина.ру
Медвежий угол: эксперт о том, почему Шостка в Сумской области не нужна ни РФ, ни Украине
Город Шостка в Сумской области не имеет стратегического значения. Ситуацию вокруг этого населенного пункта в интервью изданию Украина описал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-23T05:00
2024-06-23T05:00
2024-06-23T05:00
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По его словам, расположенные в Шостке два артиллерийских завода, которые не эвакуировала Украина, скорее всего давно не производят военную продукцию, поэтому по ним не наносит удары ВС РФ. "Сама по себе Шостка тоже не имеет стратегического значения. Там нет соединения автомобильных дорог. Железная дорога "Москва — Киев" проходит в стороне от нее. Работяги добирались в Шостку от станции Воронеж (не путать с российским Воронежем) на автобусах. Более того, между Новгород-Северским и Шосткой протекает полноводная река Десна. Попробуй ее форсируй. А трасса Москва — Киев ("Олимпийка") проходит через Глухов (в стороне от Шостки). Так что Шостка стоит в медвежьем углу на болотах. Она не особенно нужна ни нам, ни Украине", - заявил Кутырь. К тому же от нее до границы всего 30–40 километров. В случае крайней необходимости армия России туда достанет, добавил собеседник издания.Подробнее о ситуации в зоне СВО в интервью Виктора Кутыря изданию Украина.ру Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам
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новости, сумская область, сво, украина, россия
Медвежий угол: эксперт о том, почему Шостка в Сумской области не нужна ни РФ, ни Украине
Город Шостка в Сумской области не имеет стратегического значения. Ситуацию вокруг этого населенного пункта в интервью изданию Украина описал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
По его словам, расположенные в Шостке два артиллерийских завода, которые не эвакуировала Украина, скорее всего давно не производят военную продукцию, поэтому по ним не наносит удары ВС РФ.
"Сама по себе Шостка тоже не имеет стратегического значения. Там нет соединения автомобильных дорог. Железная дорога "Москва — Киев" проходит в стороне от нее. Работяги добирались в Шостку от станции Воронеж (не путать с российским Воронежем) на автобусах. Более того, между Новгород-Северским и Шосткой протекает полноводная река Десна. Попробуй ее форсируй. А трасса Москва — Киев ("Олимпийка") проходит через Глухов (в стороне от Шостки). Так что Шостка стоит в медвежьем углу на болотах. Она не особенно нужна ни нам, ни Украине", - заявил Кутырь.
К тому же от нее до границы всего 30–40 километров. В случае крайней необходимости армия России туда достанет, добавил собеседник издания.