https://ukraina.ru/20240622/1055766627.html

Ветеран первой чеченской: заход "Ахмата" под Сумы не был разведкой боем

Ветеран первой чеченской: заход "Ахмата" под Сумы не был разведкой боем - 22.06.2024 Украина.ру

Ветеран первой чеченской: заход "Ахмата" под Сумы не был разведкой боем

ВС РФ нужно выходить на Сумское направление и брать Конотоп, так как этот город является прямой дорогой на западную Украину и Киев. Однако недавний заход "Ахмата" в поселок Рыжевка Сумской области не был разведкой боем

2024-06-22T07:40

2024-06-22T07:40

2024-06-22T07:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру ответил ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь."Разведка боем была бы в том случае, если бы мы хоть чуть-чуть продвинулись в сторону Белополья и Ворожбы. Для киевского режима это был бы "ай-яй-яй". Но мы пока еще не вступили в эту фазу. Я считал, что это начнется сразу в июне, но уже конец июня, а ничего до сих пор нет. Между Сумами и Харьковом мы тоже не идем. А бои за Волчанск — это вытягивание резервов ВСУ с Донбасса", - сказал Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.Эксперт отметил, что по его мнению, заход "Ахмата" в село Рыжевка, которое находится всего в ста метрах от Теткино, скорее, было демонстрацией противнику возможностей российской армии, если ВСУ продолжат кошмарить оттуда население Курской области.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240614/1055640103.html

https://ukraina.ru/20240621/1055767013.html

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новости, украина.ру, сумская область, вс рф, "ахмат", сумы, разведка, бой