Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин - 21.06.2024 Украина.ру
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Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин
Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин - 21.06.2024 Украина.ру
Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин
Каждая мировая война (начиная с Наполеоновских войн) заканчивается подписанием договора о новом миропорядке. Владимир Путин отстаивает права России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
2024-06-21T06:30
2024-06-21T06:30
новости
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россия
украина
владимир путин
адольф гитлер
оон
кндр
индия
саудовская аравия
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То есть наш Верховный борется за миропорядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны. Условия Путина по Украине четко говорят, что в соответствии со 106-й и 107-й статей устава ООН, мы имеем право на денацификацию государств, которые воевали на стороне Гитлера.И каждый раз Владимир Владимирович дает понять Западу: "Мы хотим оставить предыдущий порядок, который был создан в Ялте и в Потсдаме. Давайте эти условия соблюдать. Мы победители во Второй мировой войне. Мы имеем не только право вето в Совбезе ООН. Мы имеем право применять военную силу, уведомив об этом наших партнёров по антигитлеровской коалиции, в тех странах, где развивается нацизм".Мы понимаем, что единственный союзник Китая — Северная Корея. И теперь мы подписали договор, что мы с ними тоже союзники.Таким образом, вырисовывается коалиция, которая будет предлагать свой миропорядок в том случае, если вдруг грянет Третья мировая война.Победители всегда предлагают свой миропорядок. КНДР, Китай, Индия, Саудовская Аравия — это страны, которые на нашей стороне. Потому что мы бьемся за правду.Полная версия интервью здесь
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Новости
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60
новости, запад, россия, украина, владимир путин, адольф гитлер, оон, кндр, индия, саудовская аравия
Новости, Запад, Россия, Украина, Владимир Путин, Адольф Гитлер, ООН, КНДР, Индия, Саудовская Аравия

Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин

06:30 21.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
© POOL
Перейти в фотобанк
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Каждая мировая война (начиная с Наполеоновских войн) заканчивается подписанием договора о новом миропорядке. Владимир Путин отстаивает права России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь
То есть наш Верховный борется за миропорядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны. Условия Путина по Украине четко говорят, что в соответствии со 106-й и 107-й статей устава ООН, мы имеем право на денацификацию государств, которые воевали на стороне Гитлера.
И каждый раз Владимир Владимирович дает понять Западу: "Мы хотим оставить предыдущий порядок, который был создан в Ялте и в Потсдаме. Давайте эти условия соблюдать. Мы победители во Второй мировой войне. Мы имеем не только право вето в Совбезе ООН. Мы имеем право применять военную силу, уведомив об этом наших партнёров по антигитлеровской коалиции, в тех странах, где развивается нацизм".
"На Западе решили, что медведь устал и стар, поэтому с ним можно побороться. И Путин лишний раз дает понять, что мы будем действовать жестче. И каждое наше новое предложение по Украине для вас будет еще хуже. Похоже, что ретивый Запад это не особенно остановило. Поэтому Россия договаривается с Востоком о сотрудничестве и партнерстве", - считает эксперт.
Мы понимаем, что единственный союзник Китая — Северная Корея. И теперь мы подписали договор, что мы с ними тоже союзники.
Таким образом, вырисовывается коалиция, которая будет предлагать свой миропорядок в том случае, если вдруг грянет Третья мировая война.
Победители всегда предлагают свой миропорядок. КНДР, Китай, Индия, Саудовская Аравия — это страны, которые на нашей стороне. Потому что мы бьемся за правду.
Полная версия интервью здесь
 
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