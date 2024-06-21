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Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин

Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин - 21.06.2024 Украина.ру

Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин

Каждая мировая война (начиная с Наполеоновских войн) заканчивается подписанием договора о новом миропорядке. Владимир Путин отстаивает права России как страны-победительницы во Второй мировой войне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь

2024-06-21T06:30

2024-06-21T06:30

2024-06-21T06:30

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То есть наш Верховный борется за миропорядок, который был установлен по итогам Второй мировой войны. Условия Путина по Украине четко говорят, что в соответствии со 106-й и 107-й статей устава ООН, мы имеем право на денацификацию государств, которые воевали на стороне Гитлера.И каждый раз Владимир Владимирович дает понять Западу: "Мы хотим оставить предыдущий порядок, который был создан в Ялте и в Потсдаме. Давайте эти условия соблюдать. Мы победители во Второй мировой войне. Мы имеем не только право вето в Совбезе ООН. Мы имеем право применять военную силу, уведомив об этом наших партнёров по антигитлеровской коалиции, в тех странах, где развивается нацизм".Мы понимаем, что единственный союзник Китая — Северная Корея. И теперь мы подписали договор, что мы с ними тоже союзники.Таким образом, вырисовывается коалиция, которая будет предлагать свой миропорядок в том случае, если вдруг грянет Третья мировая война.Победители всегда предлагают свой миропорядок. КНДР, Китай, Индия, Саудовская Аравия — это страны, которые на нашей стороне. Потому что мы бьемся за правду.Полная версия интервью здесь

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новости, запад, россия, украина, владимир путин, адольф гитлер, оон, кндр, индия, саудовская аравия