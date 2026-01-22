https://ukraina.ru/20260122/vot-takaya-u-nikh-volja-na-ukraine-prodvigayut-natsionalnyy-shrift-i-gotovyat-perekhod-na-latinitsu-1074678582.html

Вот такая у них "Volja". На Украине продвигают "национальный шрифт" и готовят переход на латиницу

Национальная комиссия по стандартам государственного языка объявила о начале обсуждения проекта новой версии украинского правописания. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики уже поддержал эту инициативу, направленную на "преодоление последствий советской русификации".

Профессиональные украинские националисты требуют усилить борьбу с "русизмами" в украинском правописании и собираются утвердить единый "национальный шрифт", который должен стать "символом украинского суверенитета в графическом оформлении законов и документов".Изменения в украинских словарях коснутся терминов из юридического и научного лексикона, которые поголовно переделают, чтобы они не были похожими на аналогичные понятия из русского языка."Мы имеем 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и юридического языка", – заявил по этому поводу спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.На практике это приведет к заимствованию англицизмов и полонизмов. Понятия "юрист" и "юридический", которые пришли из латыни, в принципе отменят – теперь украинцам надо будет использовать вместо них исконно польские слова "правник" и "правничий". А слово "супутник" хотят заменить на английское "сателiт", – вероятно для того, чтобы украинцы не вспоминали лишний раз про былые достижения выдающегося советского конструктора Королева.Эта трагикомическая "реформа" является логичным продолжением предыдущей деятельности национальной комиссии по стандартам государственного языка, которая была создана при украинском министерстве образования в начале правления Зеленского и ежегодно получает из государственного бюджета солидную сумму – около 40 миллионов гривен.В 2024 году "языковые эксперты" официально утвердили использование специфических диалектных форм произношения, сохранившихся в среде заокеанской украинской диаспоры – "членкиня", "анатема", "гостел", "катедра", "етер", "дитирамб", "мiт", "павза", "фавна" – вместо "русифицированного" слова "фауна", которое отныне признается на Украине непатриотичным.Кроме того, была узаконена украинизация российских фамилий – вместо "Трубецкой" теперь рекомендовано писать "Трубецький", а фамилию продюсера Игоря Крутого потребовали переводить словом "Крутий".Эти новшества были с восторгом приняты радикальными националистами, однако они так и не прижились в обиходе, о чем с грустью пишут сами украинские "мовознавцы". Но выделенные на работу нацкомиссии деньги надо осваивать. Поэтому теперь она принялась переписывать юридические и научные словари, создавая лишние проблемы для профильных специалистов, которые еще не успели убежать за границу.В украинских юридических чатах убеждены, что попытки изменения правописания приведут к путанице и ошибкам при составлении важных судебно-процессуальных документов. Хотя некоторые комментаторы с иронией отмечают, что украинские законы все равно давно не работают – включая конституцию, которая формально до сих пор гарантирует языковые права русскоязычного населения.Работники науки придерживаются того же самого мнения. Борьба с "русизмами" в научных терминах уже привела к тому, что дезориентированные навязанными новшествами ученые отказываются от новых непонятных терминов, предпочитая использовать вместо украинского языка английский или латынь.Так произошло в совершенно далекой от политики энтомологии, когда на Украине решили изменить привычные названия насекомых – переименовав бабочку переливницу в "мiнливця" и окрестив углокрыльницу словом "щербатка".Идея создания "национального шрифта" выглядит еще более нелепой – потому что основные шрифты, которые используются сегодня на Украине при составлении документов, являются по факту международными.К примеру, популярная гарнитура Times New Roman была создана еще в тридцатые годы прошлого века в Соединенных Штатах Америки, а права на нее до сих пор принадлежат американской компании. Но украинские националисты все равно ополчились на этот шрифт – мотивируя это тем, что он использовался в официальном документообороте российской армии.Однако языковые реформаторы преследуют вполне практичные цели. Внедрение "единого национального шрифта" станет для них золотым дном – ведь правительство нищей Украины охотно профинансирует создание новых словарей и пособий, обеспечив щедрые откаты большим и малым чиновникам.За право навязать стране новый шрифт развернулась настоящая подковерная драка между лоббистами в украинском министерстве образования. В прошлом году они продвигали гарнитуру с характерным названием "Bandera Pro", а сейчас правительство присматривается к шрифту "Volja", который был придуман в 2022 году на основе работ бандеровца Нила Хасевича, печатавшего такие буквы на антисемитских плакатах.Некоторые графические элементы "национального" кириллического шрифта являются по факту латинскими – например, литера N, особенно популярная у нацистов. И следующим этапом борьбы с "русизмами" в украинском языке однозначно станет полный переход на использование латиницы – о чем давно и открыто говорили представители команды Зеленского.Вся эта история сопровождается забавным скандалом, который напоминает о лицемерии украинских националистических активистов. Комиссия по стандартам государственного языка разослала экспертам проект изменений правописания. И вскоре стало известно, что этот документ был создан в русскоязычной пиратской версии программного обеспечения Microsoft Office, а его название выполнено в транслитерации, соответствующей правилам русского языка.В параметрах файла, напечатанного на компьютере заместителя главы комиссии Александра Мирончука, указана языковая настройка RU-UA – русский язык с украинской региональной маркировкой.И все это говорит о том, что борцы с "российским культурным влиянием" предпочитают использовать в быту именно русский – одновременно запрещая его для остальных украинцев.Читайте о гримасах украинской декоммунизации в статье "Киев снес Булгакова. Как швондеры отомстили Мастеру".

