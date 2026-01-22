https://ukraina.ru/20260122/my-dlya-nikh--zhduny-vragi-i-myaso-o-tom-kak-ukrainskie-voennye-otnosilis-k-zhitelyam-krasnoarmeyska-1074675422.html

В Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости был презентован новый доклад Международного общественного трибунала, касающийся преступлений киевского режима в городе Красноармейске (Покровске).

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/16/1074675083_0:44:1103:664_1920x0_80_0_0_5104cd4f4199e337a08acf4483e5f7f7.png.webp

Автор доклада — председатель Международного общественного трибунала, член Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев. В документе зафиксированы свидетельства жителей города Красноармейска и Красноармейского района. Например, о расстреле местных жителей.С.А. Чернышова рассказывает: "Много убивали ВСУ, в подвалы заходили, убивали. Один так и остался в подвале, сосед — мужчина в районе 50. Его потом соседи искали, нашли в подвале. Он сидел на стуле с прострелянными коленями и уши отрезаны". В.В. Оришников приводит следующий пример: "Она такая сидит и говорит, пойду гляну, что с моим домом случилось. Андрюха, говорит, ну, нежелательно, не надо идти. Она его не послушала, пошла. Он слышит пам-пам-пам выстрелы. Он видит, что она убитая". Н.С. Нехченко рассказывает: "Дедушку в районе Первомайки зарубили. Пришел сосед и говорит, это ваш дед, а у него просто-напросто раскроенный череп".Постоянной была и украинская практика обстрела города."Украина обстреливала нас каждый день, — утверждает Р.В. Мельник. — В 6 часов полощат Лазурный, потом в 9 полощат Шахтерский. В 12 разворачивают дуло, полощат в район Собачевки. И градами, и ракетами, и кассетками. В основном миномет работал". Пострадавшая Г.П. Кузнецова свидетельствует: "Я получила ранение. И в голову, и в спину. Штанько Владимир Иванович. 86 лет. Вышел на улицу и стоял на дороге. И прилетает… Попали в саму вену, кровь. И он захрипел, и все. А похоронила я его в огороде". Э.Г. Щербинина рассказывает: "Александр Алексеевич Давыдов. У него и мама погибла, и папа погиб, и он погиб. Мы с ним выскочили из второго подъезда и только до четвертого могли дойти. И он меня успел оттолкнуть. А потом он падает, и все. Прощай, говорит. У него от снаряда в кишке осколок, по правую сторону".Для ударов по мирному населению и домам использовали FPV-камикадзе.Е.В. Якунин рассказывает: "В начале апреля 2025-го дядя Саша и тетя Лена поехали в Доброполье скупляться… в них влетел украинский беспилотник. Машина сгорела вместе с ними. Сыновья их приехали, уже останки дяди Саши и тети Лены просто в один мешок склали и увезли". О.А. Тюнин свидетельствует: "Был у нас Сергей, токарь с автобазы. Пролетел на ихнюю улицу украинский дрон, поджег дом. Они с соседями выскочили помогать тушить, спасать соседей. И во время того, когда они занимались спасением людей, пролетел еще один дрон, ему оторвало руку, он истек с кровью". И.А. Родак также подтверждает эту практику: "Очень много людей погибло. От дрона очень много. Почти в каждом дворе мы хоронили людей. Мы похоронили четверых. Лично я. Дроны скидывали на дома. Возле колодца мужчина воду набирал – насмерть убило".По поводу того, кто именно стрелял, у жителей Красноармейска сомнений нет. "Мы знаем просто, где ВСУ примерно стоят, — говорит Н.В. Солод. — Вот российские войска еще были очень далеко. А прилеты были, мы слышим откуда вылет, куда прилет — полторы-две секунды". Он же утверждает, что сами украинские военные рассказывали, что у них есть приказ разрушить город, что из 20 снарядов 10-12 они выпускают по российским позициям, а остальное — по городу и гражданским, находящимся в нем.Н.А. Назаренко приводит свой личный пример: "Я отработала 50 годов, мне 72 года. И меня молокосос, бендеровец, с Западной Украины, сволочь, в землю, рылом в землю меня. Сказал это, чтобы его мама спала спокойно. И как я мешаю его маме спать спокойно? Стрелять около ног нам стали и детям – там была дочка, внучка и я".Н.С. Нехченко свидетельствует: "Может быть со зла к нам … как они только нас не обзывали. И мы ждуны, и мы русня, и мы все, жители Донбасса. Скорее всего из-за ненависти такой бешеной".Представитель МИД РФ Мария Захарова убеждена, что террор против гражданских лиц не является следствием хаоса или издержками боевых действий."Это осознанная, выстроенная и продуманная политика. Это военное преступление, доведенное до методичности", — говорит она, ссылаясь на свидетельства пенсионерки Валентины Белецкой, которая рассказала, как украинские военные охотились за священниками, а также жителя ДНР Виталия Солода, который дал показания о применении кассетных боеприпасов для уничтожения мирного населения.Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова считает правильным тщательное документирование преступлений."Каждый день мы получаем обращения от людей, пострадавших от обстрелов на приграничных территориях. В Херсонской области, в Хорлах, как вы помните, за несколько минут до Нового года, ударил беспилотник с зажигательной смесью, чтобы люди заживо сгорели. 50 человек пострадало, 29 погибших, среди них — дети".Татьяна Москалькова называет плохой практикой удары по инфраструктуре, лишение людей тепла и света, но все же это нельзя сравнить с целенаправленным убийством мирных людей."В Белгородской области я была в госпитале для раненных детей. Их было 200 с лишним человек. Девочка с поврежденными ногами, рядом с ней мама в коляске с ампутированными ногами — попала ракета и погибли все, кроме этих двух человек. Только в 2026 году по состоянию на 20 января в Белгородской области погибло 10 человек и ранено 52 мирных жителя, в том числе 3 детей. Когда мы забирали возвращающихся на родину курских мирных жителей, каждый рассказывал свою историю, и они похожи на то, что говорят жители Красноармейска. Да, людей расстреливали прямо в огородах. Женщина лет 30-ти на костылях с перебитыми ногами и мальчик лет 7-ми без руки, ему ее оторвала. Им пришлось хоронить в огороде папу этого мальчика и мужа этой женщины".Татьяна Николаевна отметила, что киевские власти не организуют гуманитарные коридоры, чтобы граждане Украины могли выбраться на контролируемую Украиной территорию. По ее словам, российские военные эвакуировали из Сумской области порядка 50 человек, разместили их в ПВР, часть из них, у которых были документы, выехали туда, куда считали нужным и им никто не препятствовал. Но совершенно противоположное отношение с украинской стороны с вывезенным в Сумы курянам."12 человек продолжают удерживать в качестве заложников, хотя согласно Женевским конвенциями они должны быть репатриированы безо всяких условий. Но и сумских они не хотят забирать. У нас есть видеообращения к властям Украины от жителей Сумской области с просьбой забрать их к родным — нет, не интересно".Уполномоченный по правам человека недавно вернулась из Женевы, где на площадке МККК обсуждали недопустимость жестокого обращения с пленными."Я приводила примеры, когда два наших военнослужащих были взяты в плен, причем это было зафиксировано украинцами на видео, была даже пресс-конференция по этому поводу. Позже нам передали их тела с признаками насильственной смерти. На здании МККК в Женеве написано, что даже у войны есть правила. И мы призываем к тому, чтобы нормы Женевских конвенций соблюдались неукоснительно".Посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник напомнил, что согласно ст. ст. 51 дополнительного протокола 1 к Женевским конвенциям, гражданские лица не могут являться объектами для нападений. Однако представленные в докладе доказательства подтверждают, что режим на Украине игнорирует нормы международного гуманитарного права."Я общался с людьми в ПВР, — рассказал Мирошник, — и они говорят, что украинские военные относились к населению красноармейско-димитровской агломерации как оккупанты. Относились как к чужим людям несмотря на то, что у них одинаковые паспорта. Находящихся там людей украинские военные называют "русня", "ждуны", "коллаборанты", "сепары" и в принципе находятся там по протоколу оккупационных войск. Они не берут у людей еду, они ее уничтожают, но не берут. Они используют население как живой щит, размещая в больницах и детских садах с людьми склады и объекты командования. С другой стороны людей насильственно эвакуировали, выдавливали на контролируемую Киевом территорию — сначала угрозы, потом бомбардировки минометами и большими беспилотниками типа Баба-Яга по тем домам, где есть люди. Вычисляется это тепловизором. Есть еще способ — просто приходят украинские военные и выгоняют на улицу из убежищ. Если человек решал перейти на ту сторону, контролируемую ВС РФ, а нормы МГП дают ему такое право, по нему били беспилотниками, а другие беспилотники наводили по ним минометы и РСЗО. Украинские военные прямым текстом говорили местным, что когда они оттуда уйдут, то всех убьют и все сожгут. Тактика зачистки гражданского населения — это решение политического руководства Украины".По словам Мирошника, Украина на международных площадках требует наказать Россию за разрушенные территории, однако Красноармейск является примером того, как Украина использует тактику выжженной земли. Более чем за полгода до того, как город был взят ВС РФ, украинские подразделения начали системно минировать и взрывать предприятия. Работники предприятий в этом участвовали. Красноармейск — это крупнейший угледобывающий центр, но все еще советские шахты, все копры, все перерабатывающие фабрики взорвали, не оставив местному населению возможности обеспечивать себя необходимым для жизни.IV Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны 1949 года определяет необходимость предоставления защиты по отношению к гражданским лицам. С этой целью "всегда и всюду будут запрещаться посягательства на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства". В статье 147 IV Женевской конвенции также указано, что преднамеренное убийство, а также "произвольное и проводимое в большом масштабе разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью", относится к серьезным нарушениям Конвенции.Доклад о том, что происходило в Красноармейске будет использован МИД РФ для работы на международных площадках, а Следственным комитетом — для возбуждения уголовных дел и расследования преступлений.О преступлениях против гражданского населения внутри Украины — в материале "Пытки, заложники и круговая порука правоохранителей. Что обнаружила миссия ООН на Украине в 2025 году".

