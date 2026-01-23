Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле - 23.01.2026 Украина.ру
Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле
Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле - 23.01.2026 Украина.ру
Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и другими членами американской делегации были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом 23 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Встреча проходила в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце Кремля. В ней также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош ГрюнбаумЧто еще сказал помощник президента по итогам встречи:🟦 Констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно;🟦 Условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины;🟦 В состав рабочей группы по вопросам безопасности от России на переговорах в Абу-Даби вошли представители руководства Минобороны;🟦 Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, получила от Путина конкретные инструкции;🟦 Руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби;🟦 Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой;🟦 Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с Зеленским;🟦 Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлилась больше 3,5 часов, американская делегация отбыла в московский аэропорт Внуково.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле

04:42 23.01.2026
 
Американцы "божатся", что договоренности с Трампом по урегулированию на Украине будут железобетонными, заявил Ушаков журналисту телеканала "Россия" Зарубину
Американцы божатся, что договоренности с Трампом по урегулированию на Украине будут железобетонными, заявил Ушаков журналисту телеканала Россия Зарубину - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© telegram ukr_2025_ru
Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и другими членами американской делегации были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом 23 января сообщает телеграм-канал Украина.ру
Встреча проходила в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце Кремля. В ней также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум
Что еще сказал помощник президента по итогам встречи:
🟦 Констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно;
🟦 Условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины;
🟦 В состав рабочей группы по вопросам безопасности от России на переговорах в Абу-Даби вошли представители руководства Минобороны;
🟦 Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, получила от Путина конкретные инструкции;
🟦 Руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби;
🟦 Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой;
🟦 Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с Зеленским;
🟦 Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.
Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлилась больше 3,5 часов, американская делегация отбыла в московский аэропорт Внуково.
