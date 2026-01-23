https://ukraina.ru/20260123/ushakov-prokommentiroval-peregovory-putina-s-delegatsiey-ssha-v-kremle-1074707902.html

Ушаков прокомментировал переговоры Путина с делегацией США в Кремле

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и другими членами американской делегации были конструктивными и предельно откровенными, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Об этом 23 января сообщает телеграм-канал Украина.ру

Встреча проходила в Представительском кабинете, расположенном в Сенатском дворце Кремля. В ней также принимали участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощник президента Юрий Ушаков, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош ГрюнбаумЧто еще сказал помощник президента по итогам встречи:🟦 Констатировали, что без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно;🟦 Условились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины;🟦 В состав рабочей группы по вопросам безопасности от России на переговорах в Абу-Даби вошли представители руководства Минобороны;🟦 Российская делегация, которая отправится в Абу-Даби, получила от Путина конкретные инструкции;🟦 Руководители двухсторонней группы по экономическим вопросам Дмитриев и Уиткофф встретятся в Абу-Даби;🟦 Встреча фокусировалась на том, чтобы получить информацию об итогах контактов США с Киевом и Европой;🟦 Уиткофф и Кушнер поделились своими впечатлениями от контактов, которые состоялись в Давосе, в том числе от встречи Трампа с Зеленским;🟦 Россия продолжит последовательно добиваться целей СВО пока не удается достигнуть урегулирования политико-дипломатическими средствами.Ранее сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом продлилась больше 3,5 часов, американская делегация отбыла в московский аэропорт Внуково.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

