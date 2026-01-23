https://ukraina.ru/20260123/raketa-na-sverkhmalykh-vysotakh-voennyy-ekspert-pro-unikalnyy-bespilotnik-monokhrom-1074688031.html

"Ракета на сверхмалых высотах": военный эксперт про уникальный беспилотник "Монохром"

Российский БПЛА "Монохром" способен летать на сверхмалых высотах и применяться как в одиночку, так и в группе с другими средствами поражения. Это позволяет решать сложные тактические задачи. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

Комментируя информацию про использование беспилотника "Монохром" для ударов по тылам противника, Насонов пояснил, что это кодовое название изделия 71-М. "Оно применяется с нашей авиационной техники", — сказал эксперт.Он описал ключевые летные характеристики "Монохрома. "Фактически, это ракета, которая летит на сверхмалой высоте в 70 – 20 метров над поверхностью земли и 15-5 метров над поверхности воды. То есть мы медленно, но верно готовимся воевать на море", — отметил Насонов.Эксперт рассказал о гибкой тактике его применения. "Также "Монохром" может применяться как в виде одиночного средства поражения, так и в группе с другими средствами поражения. Это очень интересная тактика", — заявил он.Насонов добавил, что ракета может работать в автономном режиме с другими носителями. "Запускаться "Монохром" может с истребителя Су-57 и стратегического беспилотника С-70 "Охотника". Уже есть примеры, когда они работают в паре и одновременно реализуют несколько автономных задач по принципу "запустил и забыл"", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

