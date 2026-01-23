https://ukraina.ru/20260123/dolg-pogashat-ne-obyazany-ssha-zavershili-protseduru-vykhoda-iz-voz-1074707019.html

"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ

США 22 января завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инициированную президентом Дональдом Трампом ровно год назад. Об этом со ссылкой на документы организации сообщает агентство Bloomberg

Факт выхода США из ВОЗ также подтвердил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. На журналистском брифинге он заявил о желании ООН видеть Соединённые Штаты вновь в составе ВОЗ, как и любую другую страну.Bloomberg отмечает, что по оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США перед организацией составляет около 260 миллионов долларов.Чиновник министерства здравоохранения США в телефонном разговоре с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.Ранее Трамп обвинял ВОЗ в неумелом управлении пандемией COVID-19 и в том, что организация оказалось под чрезмерным влиянием Китая.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

