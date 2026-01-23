"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ - 23.01.2026 Украина.ру
"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ
"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ - 23.01.2026 Украина.ру
"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ
США 22 января завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инициированную президентом Дональдом Трампом ровно год назад. Об этом со ссылкой на документы организации сообщает агентство Bloomberg
2026-01-23T03:25
2026-01-23T03:25
новости
украина.ру
сша
воз
оон
дональд трамп
стефан дюжаррик
китай
bloomberg
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102773/31/1027733109_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_7016d761a3d93338e3fd9fceab30bc6d.jpg
Факт выхода США из ВОЗ также подтвердил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. На журналистском брифинге он заявил о желании ООН видеть Соединённые Штаты вновь в составе ВОЗ, как и любую другую страну.Bloomberg отмечает, что по оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США перед организацией составляет около 260 миллионов долларов.Чиновник министерства здравоохранения США в телефонном разговоре с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.Ранее Трамп обвинял ВОЗ в неумелом управлении пандемией COVID-19 и в том, что организация оказалось под чрезмерным влиянием Китая.
сша
китай
"Долг погашать не обязаны": США завершили процедуру выхода из ВОЗ

03:25 23.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.01.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
США 22 января завершили процедуру выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), инициированную президентом Дональдом Трампом ровно год назад. Об этом со ссылкой на документы организации сообщает агентство Bloomberg
Факт выхода США из ВОЗ также подтвердил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. На журналистском брифинге он заявил о желании ООН видеть Соединённые Штаты вновь в составе ВОЗ, как и любую другую страну.
Bloomberg отмечает, что по оценкам ВОЗ на январь 2025 года, общая сумма долга США перед организацией составляет около 260 миллионов долларов.
Чиновник министерства здравоохранения США в телефонном разговоре с журналистами заявил, что в законе нет требования погашать долг до выхода из организации.
Ранее Трамп обвинял ВОЗ в неумелом управлении пандемией COVID-19 и в том, что организация оказалось под чрезмерным влиянием Китая.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
