Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках - 23.01.2026
Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках
Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках - 23.01.2026 Украина.ру
Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках
Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах, такое как лазерный комплекс "Пересвет", которое прошло апробацию. Однако его применение на СВО ограничено рядом технических факторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-01-23T04:10
2026-01-23T04:10
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054474927_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2420f2a4e8f2c6ef70ae46f376937cf3.jpg
Ранее Китайская армия получила новые мобильные комплексы ПВО "Ураган-3000", которые созданы для уничтожения беспилотников прямо на поле боя, сообщали СМИ.Система работает по принципу микроволновой печи и может выжигать электронику любых дронов — как управляемых по радио, так и по оптоволокну. Подобные технологии разрабатывают и в США.Насонов заявил, что Россия также ведет разработки в этой области. "Россия не отстает от других стран в вопросе создания и развития оружия на новых физических принципах. У нас есть ряд образцов, которые пошли полную боевую апробацию и приняты на вооружение в нескольких соединениях. В частности, речь идет о лазерной установке "Пересвет", — сказал эксперт.Он объяснил, что такие системы применяются выборочно. "Мы используем только то, что нужно на конкретном театре военных действий и что никоим образом не может попасть к противнику, потому что у нас есть свои технологические секреты", — отметил Насонов.Также, по его словам, такие комплексы требуют значительных энергоресурсов. "Наконец, и лазер, и большая СВЧ требуют очень много электроэнергии. При этом даже в оперативном тылу весьма заметно наличие больших мобильных дизельгенераторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках

04:10 23.01.2026
 
Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах, такое как лазерный комплекс "Пересвет", которое прошло апробацию. Однако его применение на СВО ограничено рядом технических факторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Ранее Китайская армия получила новые мобильные комплексы ПВО "Ураган-3000", которые созданы для уничтожения беспилотников прямо на поле боя, сообщали СМИ.
Система работает по принципу микроволновой печи и может выжигать электронику любых дронов — как управляемых по радио, так и по оптоволокну. Подобные технологии разрабатывают и в США.
Насонов заявил, что Россия также ведет разработки в этой области. "Россия не отстает от других стран в вопросе создания и развития оружия на новых физических принципах. У нас есть ряд образцов, которые пошли полную боевую апробацию и приняты на вооружение в нескольких соединениях. В частности, речь идет о лазерной установке "Пересвет", — сказал эксперт.
Он объяснил, что такие системы применяются выборочно. "Мы используем только то, что нужно на конкретном театре военных действий и что никоим образом не может попасть к противнику, потому что у нас есть свои технологические секреты", — отметил Насонов.
Также, по его словам, такие комплексы требуют значительных энергоресурсов. "Наконец, и лазер, и большая СВЧ требуют очень много электроэнергии. При этом даже в оперативном тылу весьма заметно наличие больших мобильных дизельгенераторов", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.
Про другие важные технологические аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.
