https://ukraina.ru/20260123/kompleks-peresvet-i-tekhnologicheskie-sekrety-polkovnik-zapasa-o-novykh-rossiyskikh-razrabotkakh-1074681301.html

Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках

Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках - 23.01.2026 Украина.ру

Комплекс "Пересвет" и технологические секреты: полковник запаса о новых российских разработках

Россия разрабатывает оружие на новых физических принципах, такое как лазерный комплекс "Пересвет", которое прошло апробацию. Однако его применение на СВО ограничено рядом технических факторов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов

2026-01-23T04:10

2026-01-23T04:10

2026-01-23T04:10

новости

россия

сша

украина.ру

оружие

разработки

пво

китай

вооружения

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/0c/1054474927_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_2420f2a4e8f2c6ef70ae46f376937cf3.jpg

Ранее Китайская армия получила новые мобильные комплексы ПВО "Ураган-3000", которые созданы для уничтожения беспилотников прямо на поле боя, сообщали СМИ.Система работает по принципу микроволновой печи и может выжигать электронику любых дронов — как управляемых по радио, так и по оптоволокну. Подобные технологии разрабатывают и в США.Насонов заявил, что Россия также ведет разработки в этой области. "Россия не отстает от других стран в вопросе создания и развития оружия на новых физических принципах. У нас есть ряд образцов, которые пошли полную боевую апробацию и приняты на вооружение в нескольких соединениях. В частности, речь идет о лазерной установке "Пересвет", — сказал эксперт.Он объяснил, что такие системы применяются выборочно. "Мы используем только то, что нужно на конкретном театре военных действий и что никоим образом не может попасть к противнику, потому что у нас есть свои технологические секреты", — отметил Насонов.Также, по его словам, такие комплексы требуют значительных энергоресурсов. "Наконец, и лазер, и большая СВЧ требуют очень много электроэнергии. При этом даже в оперативном тылу весьма заметно наличие больших мобильных дизельгенераторов", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Если после энергетики Россия начнет удары по железной дороге, в ВСУ начнется махновщина" на сайте Украина.ру.Про другие важные технологические аспекты спецоперации — в материале "Андрей Коц: Если Россия полностью уничтожит энергетику Киева, фронт ВСУ рухнет за очень короткий срок" на сайте Украина.ру.

россия

сша

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, украина.ру, оружие, разработки, пво, китай, вооружения, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво, спецоперация