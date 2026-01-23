https://ukraina.ru/20260123/ekspert-o-planakh-ssha-zhelanie-zapoluchit-grenlandiyu--kachestvennyy-sdvig-v-geopolitike-vashingtona-1074663372.html
Эксперт о планах США: Желание заполучить Гренландию — качественный сдвиг в геополитике Вашингтона
Желание США получить Гренландию означает качественный сдвиг в геополитической стратегии. Эта ситуация создает беспрецедентный вызов для стабильности в Северной Атлантике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор технических наук, главный научный сотрудник Центра арктических исследований Института Европы РАН Сергей Гриняев
Отвечая на вопрос о стратегическом значении желания США заполучить Гренландию, Гриняев дал четкую оценку происходящему. "Это качественный сдвиг в американской геополитической стратегии и беспрецедентный вызов евробезопасности и стабильности в Северной Атлантике", — констатировал эксперт.Он пояснил, в чем заключается переоценка роли острова со стороны Вашингтона. "Американские стратеги переоценили роль Гренландии для США — как ключевого элемента в плане соперничества за контроль над Арктикой и её ресурсами", — заявил Гриняев.Аналитик также отметил влияние внутренних процессов на острове на активность США. "Кроме того, весной 2025 года в Гренландии прошли парламентские выборы, на которых две основные партии, выступающие за независимость острова, набрали больше половины голосов избирателей. Это дало дополнительный импульс для активности США в регионе", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Сергей Гриняев: США нацелены на Венесуэлу и Гренландию, поэтому готовы торговать Украиной с РФ и Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Андрей Суздальцев: Дания обиженно замолчит, а Россия от ситуации с Гренландией выиграет только тактически" на сайте Украина.ру.
