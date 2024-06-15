https://ukraina.ru/20240615/1055645148.html
"Киев увидит ядерный гриб и сдастся": военный обозреватель рассказал про худший сценарий для Украины
"Киев увидит ядерный гриб и сдастся": военный обозреватель рассказал про худший сценарий для Украины - 15.06.2024 Украина.ру
"Киев увидит ядерный гриб и сдастся": военный обозреватель рассказал про худший сценарий для Украины
Запад толкает Россию на применение ядерного оружия руками Украины. Некоторые призывают ударить тактическим ядерным боезарядом по острову Змеиный или по какому-то "селу на три хаты" с 30 солдатами ВСУ. Но Запад только этого и ждет. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
2024-06-15T04:00
2024-06-15T04:00
2024-06-15T04:00
новости
запад
украина
даниил безсонов
ядерное оружие
всу
нато
хуситы
капитуляция
россия
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Запад толкает Россию на применение ядерного оружия руками Украины. Начиная с ударов по Энгельсу в декабре 2022 года и заканчивая атаками на радиолокационных станциях большой дальности типа "Воронеж" в Краснодарском крае, сказал обозреватель.Если атаки на аэродром в Энгельсе еще можно было объяснить тем, что иногда российские "стратеги" используют большие ракеты типа "Х" для ударов по военным объектам на Украине, то "Воронеж" никаким образом не принимает участия в СВО, уточнил он.Некоторые призывают ударить тактическим ядерным боезарядом по острову Змеиный или по какому-то "селу на три хаты" с 30 солдатами ВСУ. Якобы, киевский режим увидит ядерный гриб и сдастся. Но Запад только этого и ждет. В этом случае может реализоваться худший сценарий, указал специалист."Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 вэсэушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Даниила Безсонова: Если Россия применит ядерное оружие, то это надо делать без предварительных ласк читайте на сайте Украина.руО том, что сделает Запад, когда поймет, что до развала фронта ВСУ остались считанные месяцы - в интервью Александра Перенджиева: Если США поддержат ВСУ из Средиземноморья, Россия устроит им "Чечню" на Филиппинах
https://ukraina.ru/20240613/1055622573.html
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новости, запад, украина, даниил безсонов, ядерное оружие, всу, нато, хуситы, капитуляция, россия, сво
Новости, Запад, Украина, Даниил Безсонов, Ядерное оружие, ВСУ, НАТО, хуситы, капитуляция, Россия, СВО
"Киев увидит ядерный гриб и сдастся": военный обозреватель рассказал про худший сценарий для Украины
Запад толкает Россию на применение ядерного оружия руками Украины. Некоторые призывают ударить тактическим ядерным боезарядом по острову Змеиный или по какому-то "селу на три хаты" с 30 солдатами ВСУ. Но Запад только этого и ждет. Об этом сообщил в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и бывший замминистра информации ДНР Даниил Безсонов
Запад толкает Россию на применение ядерного оружия руками Украины. Начиная с ударов по Энгельсу в декабре 2022 года и заканчивая атаками на радиолокационных станциях большой дальности типа "Воронеж" в Краснодарском крае, сказал обозреватель.
Если атаки на аэродром в Энгельсе еще можно было объяснить тем, что иногда российские "стратеги" используют большие ракеты типа "Х" для ударов по военным объектам на Украине, то "Воронеж" никаким образом не принимает участия в СВО, уточнил он.
"То же самое касается некоторых наших кораблей, которые не принимают участие в СВО, но могут поучаствовать в войне с НАТО. Получается, что украинцы – это идеальные американские "хуситы", которые бьют по нашему ядерному щиту. Если так будет продолжаться, они будут бить по нашим шахтам, где стоят "Сарматы" и "Тополя", - подчеркнул Безсонов.
Некоторые призывают ударить тактическим ядерным боезарядом по острову Змеиный или по какому-то "селу на три хаты" с 30 солдатами ВСУ. Якобы, киевский режим увидит ядерный гриб и сдастся. Но Запад только этого и ждет. В этом случае может реализоваться худший сценарий, указал специалист.
"Если мы ударим по какому-то селу и убьем 30 вэсэушников, Киев и Запад скажет: "Ой, боимся. Дайте нам две недели, чтобы мы подписали акт о капитуляции". Мы в это поверим, великодушно дадим эти две недели, а тем временем англосаксы как следует затарят Украину ядеркой, чтобы она по нам жахнула со всех стволов", - резюмировал собеседник издания.