Михаил Поликарпов: Кто он? - 14.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
Михаил Поликарпов: Кто он?
Михаил Поликарпов: Кто он? - 14.06.2024 Украина.ру
Михаил Поликарпов: Кто он?
Военный историк и писатель
2024-06-14T21:09
2024-06-14T21:09
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055543161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c7202b734587cf75fa90379254035d1c.jpg
Михаил Аркадьевич Поликарпов родился в Гомеле в 1968 году. Окончил ФМШ №18 (известный как СУНЦ) в Москве, а затем — исторический факультет МГУ им М.В.Ломоносова. После получения диплома уехал добровольцем в Югославию, где воевал в рядах РДО-3 (Русского добровольческого отряда). По возвращении работал менеджером, аналитиком и политтехнологом. Написал свыше двухсот статей по военной истории для warhead.su (сайт закрыт и сейчас их можно прочитать их только через Wayback Machine). Известен как автор книг о русских добровольцах на Балканах в 90-е, о войне на Донбассе в 2014-2015, а также об истории наемников и ЧВК. Книгу про Донбасс высоко оценили: Михаил Поликарпов в 2018 году был внесен в список деятелей культуры, представляющих опасность для Украины. И находится там рядом с Микеле Плачидо и Юрием Поляковым.С 24 февраля 2022 года детально отслеживает ход СВО.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/07/1055543161_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5e255e6628bef5246e21d5da3a7292bc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости
Новости

Михаил Поликарпов: Кто он?

21:09 14.06.2024
 
© Украина.руМихаил Поликарпов
Михаил Поликарпов - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© Украина.ру
Читать в
Военный историк и писатель
Михаил Аркадьевич Поликарпов родился в Гомеле в 1968 году.
Окончил ФМШ №18 (известный как СУНЦ) в Москве, а затем — исторический факультет МГУ им М.В.Ломоносова. После получения диплома уехал добровольцем в Югославию, где воевал в рядах РДО-3 (Русского добровольческого отряда). По возвращении работал менеджером, аналитиком и политтехнологом.
Написал свыше двухсот статей по военной истории для warhead.su (сайт закрыт и сейчас их можно прочитать их только через Wayback Machine).
Известен как автор книг о русских добровольцах на Балканах в 90-е, о войне на Донбассе в 2014-2015, а также об истории наемников и ЧВК.
Книгу про Донбасс высоко оценили: Михаил Поликарпов в 2018 году был внесен в список деятелей культуры, представляющих опасность для Украины. И находится там рядом с Микеле Плачидо и Юрием Поляковым.
С 24 февраля 2022 года детально отслеживает ход СВО.
 
Новости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:09Михаил Поликарпов: Кто он?
18:44Предложение, от которого невозможно отказаться. О мирной инициативе Путина
18:10Последнее хорошее предложение Путина. Итоги 14 июня на Украине
17:47Реклама нижнего белья с участием актрисы Елены Кравец вызвала негодование в украинских соцсетях
17:25Симоньян предположила, какими будут новые условия РФ для Украины
17:15"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины
17:09В обнимку с тремя смертями. Психолог Алексей Захаров о дофаминовой ловушке Запада и жизни после СВО
17:07Украинский конфликт вступил в ключевую стадию — Пентагон
16:49Кэмерон объявил охоту на теневой флот России
16:36Столтенберг отклонил предложение Путина по Украине
16:23IT-санкции и роботизация. Как России сдать пятилетку к сентябрю?
16:20В Киеве отказались от мирного предложения России
16:18Обстрел Шебекино Белгородской области: обрушился подъезд, люди разбирают завалы
16:04Владимир Джабаров: Поражение в войне пойдёт Украине только на пользу
16:00Украина потребовала $50 млрд российских активов на любые цели
15:34Мирное предложение: сегодня и без Зеленского. Путин расставил точки над "і" в вопросе переговоров
15:10Три кита бандеризации Украины. Денацификация должна их нивелировать
14:56Белоруссия пошлёт на Украину полки и дивизии? Стаценко о наступлении России в Сумской области
14:54Военный летчик Сергей Липовой: Самолеты F-16 и натовские танки на Украине уничтожат сами солдаты ВСУ
14:22Соглашение о безопасности Украина-США. Между строк
Лента новостейМолния