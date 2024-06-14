Михаил Поликарпов: Кто он?
Военный историк и писатель
Михаил Аркадьевич Поликарпов родился в Гомеле в 1968 году.
Окончил ФМШ №18 (известный как СУНЦ) в Москве, а затем — исторический факультет МГУ им М.В.Ломоносова. После получения диплома уехал добровольцем в Югославию, где воевал в рядах РДО-3 (Русского добровольческого отряда). По возвращении работал менеджером, аналитиком и политтехнологом.
Написал свыше двухсот статей по военной истории для warhead.su (сайт закрыт и сейчас их можно прочитать их только через Wayback Machine).
Известен как автор книг о русских добровольцах на Балканах в 90-е, о войне на Донбассе в 2014-2015, а также об истории наемников и ЧВК.
Книгу про Донбасс высоко оценили: Михаил Поликарпов в 2018 году был внесен в список деятелей культуры, представляющих опасность для Украины. И находится там рядом с Микеле Плачидо и Юрием Поляковым.
С 24 февраля 2022 года детально отслеживает ход СВО.