https://ukraina.ru/20240614/1055657353.html

"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины

"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины - 14.06.2024 Украина.ру

"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины

Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Пётр Толстой в ходе Форсайт-форума "Какая победа нам нужна?", организованного мультимедийным изданием... Украина.ру, 14.06.2024

2024-06-14T17:15

2024-06-14T17:15

2024-06-14T17:15

видео

украина

россия

петр толстой (телеведущий)

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Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Пётр Толстой в ходе Форсайт-форума "Какая победа нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказал своё мнение о том, нужна ли вообще независимая Украина, рассказал о том, что делают российские власти на освобождённых территориях и объяснил, что необходимо сделать для того, чтобы заслужить доверие жителей освобождённых регионов.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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