"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины - 14.06.2024 Украина.ру
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"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины
"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины - 14.06.2024 Украина.ру
"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины
Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Пётр Толстой в ходе Форсайт-форума "Какая победа нам нужна?", организованного мультимедийным изданием... Украина.ру, 14.06.2024
2024-06-14T17:15
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видео
украина
россия
петр толстой (телеведущий)
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Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Пётр Толстой в ходе Форсайт-форума "Какая победа нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказал своё мнение о том, нужна ли вообще независимая Украина, рассказал о том, что делают российские власти на освобождённых территориях и объяснил, что необходимо сделать для того, чтобы заслужить доверие жителей освобождённых регионов.
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видео, украина, россия, петр толстой (телеведущий), видео
Видео, Украина, Россия, Петр Толстой (телеведущий)

"Мы потеряли 30 лет": Толстой об отношениях России и Украины

17:15 14.06.2024
 
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Вице-спикер Государственной Думы Российской Федерации Пётр Толстой в ходе Форсайт-форума "Какая победа нам нужна?", организованного мультимедийным изданием Украина.ру, высказал своё мнение о том, нужна ли вообще независимая Украина, рассказал о том, что делают российские власти на освобождённых территориях и объяснил, что необходимо сделать для того, чтобы заслужить доверие жителей освобождённых регионов.
 
ВидеоУкраинаРоссияПетр Толстой (телеведущий)
 
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